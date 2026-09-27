평균 41.7세 '오락실 세대' 아재들, 일본 꺾고 e스포츠 금메달

▲
대한민국 대전 격투 대표팀 배재민(왼쪽), 이광노(가운데), 연제길한국e스포츠협회
평균 연령 41.7세. 젊은 선수들이 주축인 e스포츠 무대에서 오히려 경험으로 무장한 베테랑들이 일본을 꺾고 한국에 금빛 메달을 안겼다.
연제길(39, 스트리트 파이터6), 배재민(41, 철권8), 이광노(45, 더 킹 오브 파이터즈 XV)로 구성된 한국 e스포츠 대전격투 대표팀은 26일 일본 아이치현 도코나메시 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대전격투 단체전 결승에서 일본을 5-2로 꺾고 정상에 올랐다.
이번 대회 e스포츠에서 한국이 따낸 첫 금메달이다. 앞서 그란투리스모7에서 김영찬이 동메달, 뿌요뿌요 챔피언스에서 강동신이 은메달을 따낸 가운데 대전격투에서 처음으로 금메달을 수확했다.
대전격투는 스트리트 파이터6, 철권8, 더 킹 오브 파이터즈 XV 등 세 종목을 하나의 팀전으로 묶어 승부를 가리는 방식이다. 결승은 최대 9세트 가운데 먼저 5승을 거두는 팀이 우승하는 방식으로 진행됐다.
출발은 한국이 불안했다. 첫 번째 세트 스트리트 파이터6에 나선 연제길이 일본의 히구치 코지에게 1-2로 패했다. 두 번째 세트에서는 이광노가 더 킹 오브 파이터즈 XV에서 사와다 아키히토를 2-1로 꺾으며 승부를 원점으로 돌렸다.
그러나 세 번째 세트에서 다시 일본에 주도권을 내줬다. 철권8에 출전한 배재민이 나카야마 다이치에게 1-2로 패하면서 한국은 세트 스코어 1-2로 끌려갔다.