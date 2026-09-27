평균 41.7세 '오락실 세대' 아재들, 일본 꺾고 e스포츠 금메달

한국e스포츠협회

초반 흔들리던 상황에서 팀의 중심을 잡아준 이광노이번 금메달이 더욱 눈길을 끄는 이유는 세 선수의 나이다. 연제길은 39세, 배재민은 41세, 이광노는 45세다. 평균 연령은 41.7세다. 흔히 e스포츠를 젊은 세대의 종목으로 생각하지만, 대전격투에서는 오랜 시간 쌓아온 경험과 상대를 읽는 능력이 경기력으로 직결될 수 있다.이번 결승도 그랬다. 배재민은 첫 경기에서 패한 상대를 다시 만나 승리를 거뒀고, 연제길 역시 첫 세트 패배 이후 같은 상대를 상대로 반격했다. 이광노는 두 차례 출전해 모두 승리하며 팀이 1-2의 열세에서 균형을 되찾는 데 결정적인 역할을 했다.특히 세 선수는 대회를 앞두고 약 한 달 동안 부산에서 함께 훈련하며 팀전을 준비했다. 개인 종목처럼 자신의 경기만 준비하는 것이 아니라 서로의 경기 영상을 분석하고 상대 선수에 대한 정보를 공유하면서 단체전에서 필요한 대응 능력을 끌어올렸다.이번 대회 대전격투 단체전은 아시안게임에서 처음 정식 메달 종목으로 치러졌다. 한국은 그 초대 챔피언이 됐다. 한국 e스포츠 전체로 범위를 넓히면 대전격투 금메달이 처음은 아니다. 항저우 아시안게임 개인전에서 김관우가 스트리트 파이터 V 금메달을 획득한 바 있다.한국은 초반 스코어에서 밀리며 분위기를 내주는가 싶었지만 이광노가 흔들리지 않는 경기력으로 균형을 만들었고, 배재민과 연제길이 앞선 패배를 차례로 만회했다. 마지막에는 다시 배재민이 승부에 마침표를 찍었다.평균 41.7세의 세 베테랑은 나이를 숫자로만 남기지 않았다. 일본 안방에서 열린 진검승부에서 경험과 집중력을 앞세워 역전승을 완성하며 한국 e스포츠에 또 하나의 금메달을 안겼다. 오락실 세대 아재들의 저력이 빛난 결승전이었다.