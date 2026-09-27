일본 안방 넘었다… 12년 만에 남녀 동반 금빛 완성

대한민국농구협회

베테랑 강이슬은 주득점원이자 클러치 슈터로 화력을 이끌었다.일본은 후반 들어 반격에 나섰다. 한국은 3쿼터 초반 파울이 늘면서 수비 강도를 일정하게 유지하기 어려워졌다. 일본은 오와키 하루 등의 돌파를 앞세워 골밑을 공략했고, 한국의 공격이 잠시 정체되면서 점수 차가 줄어들었다.그러나 한국에는 이해란이 있었다. 일본 수비가 바깥으로 넓어지자 이해란은 미스매치를 이용해 골밑으로 들어갔다. 강이슬도 스핀 무브를 활용한 돌파와 외곽슛으로 공격에 가세했다. 특히 강이슬의 공격 방식이 주요했다.일본 수비가 외곽슛을 의식하는 상황에서 강이슬은 단순히 3점슛 찬스만 기다리지 않고 직접 공을 잡아 돌파했다. 수비수와의 접촉을 견디면서 방향을 바꾸거나 한 번 멈춘 뒤 다시 슛으로 연결하는 능력이 한국 공격의 안정적인 출구가 됐다. 강이슬의 3점슛으로 한국은 56-36, 다시 20점 차로 달아났다.하지만 일본은 포기하지 않았다. 히구치 스즈노의 3점슛과 오카모토의 득점이 이어졌고, 한국은 체력 부담 속에서 트랜지션 속도가 조금씩 떨어졌다. 일본의 압박에 한국의 공격 실수도 늘었다. 한국이 63-48로 앞선 상황에서 히구치가 3쿼터 종료 버저와 함께 3점슛을 성공시켰다. 3쿼터는 63-51로 끝났다. 20점 차였던 경기가 마지막 10분을 앞두고 12점 차가 됐다.4쿼터 시작과 함께 일본의 추격은 더욱 거세졌다. 일본은 첫 7번의 야투 가운데 5개를 성공시키며 66-62까지 따라붙었다. 한국은 작전타임 이후 이소희의 점퍼와 강이슬의 돌파로 다시 70-62까지 벌렸지만, 일본은 오와키의 자유투 등을 앞세워 2분15초 전 70-66까지 좁혔다.한국의 대응은 공격을 서두르지 않는 것이었다. 이해란이 골밑에서 득점을 만들어내며 72-68로 리드를 유지했다. 일본도 끝까지 공격 리바운드와 돌파로 맞섰다.경기 종료 32.6초 전 한국의 공격이 무산되면서 일본에 마지막 추격 기회가 찾아왔다. 일본의 아카기 리호가 자유투 2개를 모두 놓쳤지만 오와키가 공격 리바운드를 잡아 득점했다. 72-70.한국에 2점 차 리드만 남았다.그러나 승부처에서 강이슬이 흔들리지 않았다. 일본의 파울로 얻은 자유투 2개를 모두 성공시키며 74-70으로 다시 달아났다. 일본은 오와키의 골밑 공격으로 마지막 반격을 시도했지만 득점하지 못했다. 리바운드는 이해란의 손에 들어갔다.이해란은 파울을 얻어 자유투 2개 중 1개를 성공시키며 75-70을 만들었다. 마지막 일본의 3점슛도 림을 외면했다. 한국의 금메달이 확정되는 순간이었다.이해란은 24득점 9리바운드로 공수에서 선봉에 섰고, 강이슬은 21득점 7리바운드, 이소희는 16득점 6리바운드를 기록했다. 세 선수는 61득점과 22리바운드를 합작했다.이번 금메달은 주축 선수 두 명이 빠진 상황에서 일궈낸 결과이기도 하다. 박지현은 WNBA 일정으로 합류하지 못했고 박지수 역시 부상 여파로 대표팀에 소집되지 않았다. 그 빈자리를 이소희, 이해란, 강이슬을 중심으로 한 선수들이 메웠다.특히 이해란은 대회 후반으로 갈수록 기존의 강력한 수비에 더해 공격에서도 존재감을 키웠다. 중국과의 준결승에서 22득점을 올린 데 이어 결승에서도 24득점을 기록하며 마지막 두 경기에서 한국 공격의 중심 역할을 했다.이소희 역시 외곽과 돌파를 오가며 일본 수비를 흔들었고, 강이슬은 승부처에서 베테랑다운 경기 운영을 보여줬다. 한국은 이번 대회에서 중국과 일본을 연달아 넘어섰다.중국의 높이를 외곽과 움직임으로 공략했고, 결승에서는 일본의 압박과 추격을 끝까지 견뎠다. 완벽하게 경기를 끝낸 것은 아니었다. 20점 차 리드는 4점 차까지 좁혀졌고 종료 버저가 울릴 때까지 승부를 장담하기 어려웠다. 하지만 마지막 공격과 수비에서 필요한 장면을 만들어냈다.한국 여자농구가 12년 만에 아시안게임 정상으로 돌아왔다. 그리고 남자농구에 이어 여자농구까지 일본 안방에서 금메달을 차지하면서 한국 농구는 2014년 인천 대회 이후 두 번째 남녀 동반 우승이라는 기록도 완성했다.