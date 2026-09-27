북한, 아시안게임 8강서 또 일본에 패배…판정 항의로 경기 중단까지

3년 만에 다시 아시안게임 8강에서 만난 북한과 일본. 이번에도 승자는 일본이었다.리광전 감독이 이끄는 북한 남자 축구대표팀은 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강에서 개최국 일본에 0-1로 패했다.북한은 2014 인천 아시안게임 준우승 이후 12년 만의 4강 진출을 노렸지만 일본의 벽을 넘지 못했다.공교롭게도 3년 전과 같은 결과였다. 북한은 2022 항저우 아시안게임에서도 8강에서 일본을 만났다. 당시에는 1-2로 패하며 준결승 진출에 실패했다.이번 대회에서 다시 한번 8강 대진표에 일본의 이름이 등장했고, 북한은 설욕을 노렸지만 한 골 차 패배로 대회를 마쳤다.경기는 굵은 빗줄기 속에서 진행됐다. 초반부터 양 팀의 강한 몸싸움이 이어졌다. 북한 선수들끼리 공중볼을 다투다 충돌하는 장면까지 나왔다. 머리를 다친 량광명은 경기장 밖에서 붕대를 감은 뒤 다시 경기에 나섰다.팽팽하던 승부는 일본의 선제골로 움직였다. 그러나 득점 직후 예상하지 못했던 상황이 벌어졌다.북한 선수들은 일본의 응와디케 우체가 득점 과정에서 북한 수비수를 밀었다고 주장하며 심판에게 강하게 항의했다.항의는 쉽게 끝나지 않았다. 주장인 골키퍼 강주혁이 동료 선수들을 그라운드 밖으로 이끌었고 북한 선수들이 경기장을 벗어나면서 경기가 약 1~2분 동안 중단됐다.결국 판정은 번복되지 않았다. 경기가 다시 시작됐지만 북한은 끝내 동점골을 만들지 못했고 일본이 1-0 승리를 거두며 준결승에 진출했다.북한 선수들은 경기 종료 후에도 아쉬움이 남은 듯 일본 선수들과 별다른 인사를 나누지 않고 북한 응원단을 향해 인사한 뒤 경기장을 빠져나갔다.북한과 일본의 아시안게임 8강전에서 판정을 둘러싼 충돌이 벌어진 것은 이번이 처음이 아니다.2023년 10월 열린 항저우 아시안게임 남자 축구 8강에서도 두 팀이 맞붙었다. 당시 일본이 후반 5분 우치노 고타로의 골로 앞서나갔고 북한은 후반 29분 김국범의 동점골로 1-1을 만들었다.승부를 가른 것은 후반 35분께 나온 페널티킥이었다.일본의 공격 과정에서 북한 골키퍼와 일본 선수가 충돌했고 주심은 북한의 반칙을 선언했다. 북한 선수들은 판정에 강하게 항의했지만 받아들여지지 않았고 일본이 페널티킥을 성공시키며 2-1로 앞서갔다.경기 종료 후에는 상황이 더욱 격해졌다.북한 선수들이 심판에게 달려가 거세게 항의했고 일부 선수는 심판을 몸과 팔로 밀기도 했다. 코칭스태프가 선수들을 말려야 할 정도였다.경기 도중에는 북한 선수가 일본 측 스태프에게서 물을 빼앗고 위협적인 행동을 해 경고를 받는 장면도 나왔다.당시 북한을 이끌었던 신용남 감독은 경기 후 기자회견에서 판정에 대한 불만 때문에 선수들이 흥분했다고 설명하면서 심판 판정에 대한 불만을 공개적으로 드러냈다.3년이 흐른 뒤 북한은 다시 일본과 아시안게임 8강에서 만났다.이번에는 페널티킥 판정이 아닌 일본의 득점 과정이 문제가 됐다. 북한은 다시 판정에 강하게 반발했고, 급기야 선수들이 그라운드 밖으로 나가면서 경기가 잠시 멈췄다.장소도, 선수도, 감독도 달라졌지만 결과는 같았다. 항저우에서는 1-2, 아이치·나고야에서는 0-1. 북한은 두 대회 연속 아시안게임 8강에서 일본에 한 골 차로 패하며 4강 진출에 실패했다.