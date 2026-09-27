키움의 연패 사슬을 끊어낸 '특급' 안우진

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큰사진보기 ▲팀의 연패를 끊어낸 안우진, 왜 그가 특급 에이스인지를 보여줬다 키움히어로즈

경기 종료 후 안우진은 방송 인터뷰를 통해 "안타(2개)는 적었지만, 사사구(4개)가 너무 많았다. 이로 인해 내가 스스로 위기를 많이 자초한 거 같아서 아쉬움은 좀 든다"라며 소감을 밝혔다.



이어서 "오늘 포심이 좋아서 (김)재현이 형도 포심 위주로 사인을 냈는데, 그게 KT 타자들에게 잘 통해서 결과가 좋았던 것 같다"라고 말했다.



이번 경기 전까지 KT 상대로 3경기 2패에 성적을 거뒀다. 평균자책점(3.00)은 준수했지만, 출루 허용률(1.50)부터 피안타율(0.292), 피OPS(0.700) 등 세부 지표는 좋지 않았다. 이에 대해서 그는 "KT라고 해서 특별히 준비한 건 없었다. 다만, '내가 어떻게 던졌을 때 더 좋은 공을 던졌는가'에 대해 생각을 많이 했었다. 다행히 준비하는 기간 동안 신경을 썼던 부분이 잘 나와서 만족스럽다"라고 말했다.



1차례 선발 등판이 남았다고 한다. 이에 대해서 그는 "부상 복귀 후 첫 시즌이어서 완주가 힘들 것이라고 봤는데, 트레이너 파트에서 관리를 잘해준 덕에 무사히 완주할 수 있었다"라고 말했다. 이어서 "올해는 기복이 있는 투구가 많았는데, 내년에는 기복 없이 일정한 퍼포먼스를 보여줄 수 있도록 준비를 잘하겠다"라고 말했다.



마지막으로 "명절 연휴여서 그런지 수원에 많은 키움 팬들이 야구장을 찾아와 주셨다. 그 응원에 힘을 입어 내가 호투를 할 수 있었다. 남은 연휴 잘 보내시고, 남은 경기 최선을 다해 좋은 모습 보여주겠다"라고 말했다.



한편 키움은 27일 창원에서 NC와 경기를 치른다. 선발로는 하영민이 나선다. 이에 맞서는 NC는 클레빈저가 선발 출격한다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 팀의 연패를 끊어낸 안우진, 왜 그가 특급 에이스인지를 보여줬다경기 종료 후 안우진은 방송 인터뷰를 통해 "안타(2개)는 적었지만, 사사구(4개)가 너무 많았다. 이로 인해 내가 스스로 위기를 많이 자초한 거 같아서 아쉬움은 좀 든다"라며 소감을 밝혔다.이어서 "오늘 포심이 좋아서 (김)재현이 형도 포심 위주로 사인을 냈는데, 그게 KT 타자들에게 잘 통해서 결과가 좋았던 것 같다"라고 말했다.이번 경기 전까지 KT 상대로 3경기 2패에 성적을 거뒀다. 평균자책점(3.00)은 준수했지만, 출루 허용률(1.50)부터 피안타율(0.292), 피OPS(0.700) 등 세부 지표는 좋지 않았다. 이에 대해서 그는 "KT라고 해서 특별히 준비한 건 없었다. 다만, '내가 어떻게 던졌을 때 더 좋은 공을 던졌는가'에 대해 생각을 많이 했었다. 다행히 준비하는 기간 동안 신경을 썼던 부분이 잘 나와서 만족스럽다"라고 말했다.1차례 선발 등판이 남았다고 한다. 이에 대해서 그는 "부상 복귀 후 첫 시즌이어서 완주가 힘들 것이라고 봤는데, 트레이너 파트에서 관리를 잘해준 덕에 무사히 완주할 수 있었다"라고 말했다. 이어서 "올해는 기복이 있는 투구가 많았는데, 내년에는 기복 없이 일정한 퍼포먼스를 보여줄 수 있도록 준비를 잘하겠다"라고 말했다.마지막으로 "명절 연휴여서 그런지 수원에 많은 키움 팬들이 야구장을 찾아와 주셨다. 그 응원에 힘을 입어 내가 호투를 할 수 있었다. 남은 연휴 잘 보내시고, 남은 경기 최선을 다해 좋은 모습 보여주겠다"라고 말했다.한편 키움은 27일 창원에서 NC와 경기를 치른다. 선발로는 하영민이 나선다. 이에 맞서는 NC는 클레빈저가 선발 출격한다. 키움히어로즈 선발투수 특급에이스 연패스토퍼 안우진 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 한국 야구 '굴욕'... 프로 한 명도 없는 일본에 0대5 완패

26일 KT전 6이닝 무실점으로 호투한 키움 안우진갈 길 바쁜 1위 KT의 발목을 잡았다. 키움은 26일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KT와의 경기에서 10vs1로 대승을 거뒀다. 이로써 키움은 6연패에서 벗어났고, KT는 1위 매직넘버를 줄이지 못했다.키움의 연패 스토퍼에는 항상 이 선수가 있었다. '특급 에이스' 안우진이 그 주인공이다. 안우진은 선발로 등판해 6이닝 2피안타 4사사구 7탈삼진 무실점으로 호투했다. KT의 '토종 에이스' 고영표(6이닝 3실점)와의 선발 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.시작은 좋지 않았다. 1회부터 선두타자 최원준에게 안타를 허용했다. 하지만 김민혁의 삼진을 시작으로 최원준의 도루 실패, 안현민의 삼진으로 이닝을 마무리 지었다.2회를 삼자범퇴로 막은 안우진은 3회에 선두타자 허경민에게 볼넷을 줬다. 한승택(땅볼)과 장준원(삼진)을 잡았으나 최원준에게 몸에 맞는 공을 허용하며 2사 1, 2루의 위기를 자초했다. 하지만 김민혁을 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회에는 선두타자 안현민을 8구 승부 끝에 볼넷을 허용했다. 하지만 힐리어드(삼진)와 김현수(뜬공), 김상수(삼진)를 막아내며 이닝을 마쳤다.5회에는 2사까지 잘 잡았다. 하지만 장준원에게 2루타, 최원준에게 볼넷을 허용하며 1, 2루 위기를 자초했다. 다행히 김민혁을 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회를 삼자범퇴로 막은 안우진은 7회에 박지성과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다. 뒤이어 올라온 불펜진들도 괜찮은 모습을 보였다. 7회 박지성(1이닝 무실점), 8회 유토(1이닝 1실점), 9회 조영건(1이닝 무실점)으로 KT 타선을 봉쇄했다.