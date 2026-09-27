키움의 연패 사슬을 끊어낸 '특급' 안우진

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팀의 연패를 끊어낸 안우진, 왜 그가 특급 에이스인지를 보여줬다키움히어로즈
경기 종료 후 안우진은 방송 인터뷰를 통해 "안타(2개)는 적었지만, 사사구(4개)가 너무 많았다. 이로 인해 내가 스스로 위기를 많이 자초한 거 같아서 아쉬움은 좀 든다"라며 소감을 밝혔다.
이어서 "오늘 포심이 좋아서 (김)재현이 형도 포심 위주로 사인을 냈는데, 그게 KT 타자들에게 잘 통해서 결과가 좋았던 것 같다"라고 말했다.
이번 경기 전까지 KT 상대로 3경기 2패에 성적을 거뒀다. 평균자책점(3.00)은 준수했지만, 출루 허용률(1.50)부터 피안타율(0.292), 피OPS(0.700) 등 세부 지표는 좋지 않았다. 이에 대해서 그는 "KT라고 해서 특별히 준비한 건 없었다. 다만, '내가 어떻게 던졌을 때 더 좋은 공을 던졌는가'에 대해 생각을 많이 했었다. 다행히 준비하는 기간 동안 신경을 썼던 부분이 잘 나와서 만족스럽다"라고 말했다.
1차례 선발 등판이 남았다고 한다. 이에 대해서 그는 "부상 복귀 후 첫 시즌이어서 완주가 힘들 것이라고 봤는데, 트레이너 파트에서 관리를 잘해준 덕에 무사히 완주할 수 있었다"라고 말했다. 이어서 "올해는 기복이 있는 투구가 많았는데, 내년에는 기복 없이 일정한 퍼포먼스를 보여줄 수 있도록 준비를 잘하겠다"라고 말했다.
마지막으로 "명절 연휴여서 그런지 수원에 많은 키움 팬들이 야구장을 찾아와 주셨다. 그 응원에 힘을 입어 내가 호투를 할 수 있었다. 남은 연휴 잘 보내시고, 남은 경기 최선을 다해 좋은 모습 보여주겠다"라고 말했다.
한편 키움은 27일 창원에서 NC와 경기를 치른다. 선발로는 하영민이 나선다. 이에 맞서는 NC는 클레빈저가 선발 출격한다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기