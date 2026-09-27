남녀 모두 금빛... 한국 농구, 사상 첫 '원정 동반 우승'

한국 농구가 일본 안방에서 새로운 역사를 썼다.남자 대표팀에 이어 여자 대표팀도 아시안게임 결승에서 개최국 일본을 꺾었다. 한국 농구 역사상 처음으로 원정에서 아시안게임 남녀 동반 우승을 달성했다.박수호 감독이 이끄는 한국 여자 농구 대표팀은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 결승에서 일본을 75-70으로 제압했다.한국 여자 농구가 아시안게임 정상에 오른 것은 2014 인천 대회 이후 12년 만이다. 통산 금메달도 5개로 늘었다.앞서 남자 대표팀 역시 결승에서 일본을 꺾고 금메달을 차지한 가운데 여자 대표팀까지 개최국을 상대로 승리하면서 한국은 12년 만의 남녀 동반 우승을 완성했다. 특히 안방에서 열린 2014 인천 대회와 달리 이번에는 일본에서 이뤄낸 첫 원정 동반 우승이라는 의미까지 더했다.출발부터 좋았다. 일본이 오카모토 미유의 3점슛으로 먼저 득점했지만 한국은 이소희의 연속 득점으로 곧바로 반격했다. 진안과 이해란까지 득점에 가세하면서 흐름을 가져왔다.특히 이해란의 활약이 돋보였다. 1쿼터에만 11점을 올리며 공격을 이끌었고 한국은 27-15, 12점 차로 첫 쿼터를 마쳤다.2쿼터에도 한국의 기세는 이어졌다. 강이슬이 외곽포를 터뜨렸고 수비에서는 일본의 공격을 효과적으로 차단했다.이해란의 3점슛으로 격차를 더욱 벌린 한국은 전반 종료 직전 이소희가 먼 거리에서 던진 3점슛까지 성공시키며 42-23으로 전반전을 마쳤다.19점 차. 개최국 일본을 상대로 예상보다 일방적인 흐름이 펼쳐지는 듯했다. 하지만 금메달로 향하는 길은 순탄하지 않았다.후반 들어 한국의 공격이 주춤하기 시작했고 일본이 빠른 공격을 앞세워 점수 차를 좁혔다. 한국은 안혜지의 돌파와 강이슬의 외곽포 등으로 맞섰지만 일본의 추격을 완전히 끊어내지 못했다.3쿼터를 63-51로 마친 한국은 4쿼터 들어 체력적인 부담까지 드러내며 위기를 맞았다.종료 4분여를 남기고 점수 차는 4점까지 좁혀졌다. 한국이 다시 달아나면 일본이 따라붙는 흐름이 이어졌다.경기 종료를 불과 15초 남겨두고는 일본이 2점 차까지 추격했다. 한 번의 공격으로 동점까지 허용할 수 있는 상황. 전반 한때 19점까지 벌어졌던 점수 차는 사실상 사라졌다. 마지막 순간 한국을 지킨 것은 주장 강이슬이었다.일본이 반칙 작전에 나서면서 강이슬이 자유투를 얻었고, 두 개를 모두 성공시키며 다시 4점 차를 만들었다. 일본의 마지막 추격은 실패했고 이해란이 자유투 한 개를 추가하면서 승부에 마침표를 찍었다.최종 점수 75-70. 금메달의 주인은 한국이었다. 이해란은 24점을 기록하며 양 팀을 통틀어 가장 많은 득점을 올렸고, 주장 강이슬이 3점슛 3개를 포함해 21점을 기록했다. 이소희 역시 3점슛 2개를 포함한 16점으로 힘을 보탰다.이번 우승은 대회를 앞둔 대표팀 상황을 생각하면 더욱 의미가 크다.한국은 핵심 센터 박지수가 부상으로 대표팀에 합류하지 못했고, 미국여자프로농구(WNBA)에서 뛰는 박지현도 소속팀 일정으로 이번 아시안게임에 출전하지 못했다.그럼에도 한국은 조별리그를 3전 전승으로 통과한 뒤 8강에서 인도네시아를 제압했다.준결승에서는 223cm의 장신 센터 장쯔위를 앞세운 중국을 85-80으로 꺾는 이변을 만들어냈다. 이소희가 23점, 이해란이 22점을 기록하며 결승 진출을 이끌었다.그리고 마지막 상대는 개최국 일본이었다.한국은 최근 여자 대표팀 맞대결에서 일본에 7연패를 기록하고 있었다. 일본의 홈코트에서 열리는 결승이라는 부담까지 있었다.그러나 한국은 가장 중요한 무대에서 연패를 끊어냈다.지난 20일 남자 농구 대표팀이 결승에서 일본을 꺾고 12년 만에 아시안게임 정상에 오른 데 이어 여자 대표팀도 같은 상대를 넘어섰다. 2014년 인천에서 남녀 동반 금메달을 차지했던 한국 농구가 12년 뒤 일본 나고야에서 다시 한번 남녀가 함께 정상에 섰다.이번에는 안방이 아닌 개최국 일본의 홈코트에서 만들어낸 금메달이었다.