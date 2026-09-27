하루 두 경기, 네 게임 전승... 안세영, AG 2연패 향한 순항

하루에 두 경기를 치르는 빡빡한 일정도 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)을 막지 못했다.안세영은 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 16강에서 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게를 2-0(21-9, 21-10)으로 꺾고 8강에 진출했다.이날 안세영이 치른 경기는 한 경기가 아니었다.64강을 부전승으로 통과한 안세영은 이날 낮 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바와 32강전을 치렀다. 결과는 2-0(21-5, 21-5) 완승이었다.첫 게임 초반부터 점수 차를 벌린 안세영은 상대에게 좀처럼 추격을 허용하지 않았다. 두 게임을 합쳐 상대에게 내준 점수는 10점에 불과했고, 경기를 끝내는 데 걸린 시간도 20분이었다.하지만 이날 일정은 여기서 끝나지 않았다. 약 7시간 뒤 안세영은 같은 경기장에서 다시 코트에 올라 16강전을 치러야 했다.이번 아시안게임 배드민턴 개인전은 5일 동안 진행된다. 단체전에 5일이 배정되면서 개인전 일정이 압축됐고, 이에 따라 안세영은 32강과 16강을 하루에 모두 소화해야 했다.배드민턴은 경기 시간이 일정하지 않은 데다 앞선 경기가 끝난 뒤 다음 경기가 이어지는 방식이라 정확한 경기 시작 시간을 예상하기도 쉽지 않다.안세영 역시 32강을 마친 뒤 하루 두 경기를 뛰는 일정이 처음이라며 낯선 일정에 대한 부담을 드러냈다.그러나 두 번째 경기에서도 결과는 달라지지 않았다. 16강 상대인 세계랭킹 142위 리야나게를 만난 안세영은 1게임을 21-9로 가져왔다.2게임에서는 중반까지 상대의 추격이 이어졌다. 11-10까지 한 점 차 승부가 펼쳐졌지만 이후 안세영이 완전히 흐름을 가져왔다. 12-10을 시작으로 연속 득점을 이어가며 단 한 점도 내주지 않고 21-10으로 경기를 끝냈다.16강 경기 시간은 35분이었다. 안세영은 이날 두 경기에서 모두 한 게임도 내주지 않았다. 32강과 16강을 합친 네 게임의 스코어는 21-5, 21-5, 21-9, 21-10이었다.안세영이 이번 대회에서 노리는 기록은 아시안게임 여자 단식 2회 연속 우승이다.안세영은 2022 항저우 아시안게임에서 여자 단식 금메달을 차지했다. 당시 단체전에서도 정상에 오르며 대회 2관왕에 올랐다.이번 대회에서는 단체전 4강에서 한국이 일본에 패하면서 동메달을 획득해 2회 연속 2관왕 도전은 무산됐다. 하지만 개인전에서는 여전히 정상에 도전하고 있다.안세영이 이번 대회에서도 여자 단식 금메달을 획득하면 한국 배드민턴 단식 선수 최초로 아시안게임 2연패를 달성하게 된다.세계랭킹 1위다운 경기력으로 하루 두 경기라는 첫 관문을 통과한 안세영. 이제 금메달까지 남은 승부는 세 경기다.