'병역 공백' 깨고 은메달 역사 쓴 다이빙 김영남의 새 목표

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28일 일본 도쿄도 고토구 소재 올림픽 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 다이빙 1m 스프링보드 경기에서 김영남이 도약을 준비하고 있다.김영남
"어릴 때는 몰랐던 연륜... 더해지니 다르더라"
그간 다이빙에서 중국의 만리장성은 공고했다. 국가마다 두 명까지 출전할 수 있는 다이빙에서 중국이 금메달과 은메달을 모두 독식한 채 대한민국이 말레이시아·일본과 3위 자리를 놓고 싸우는 그림이 수십 년 동안 펼쳐지곤 했다.
그런 공고한 만리장성을, 그것도 올림픽 기간 공백을 지났던 선수가 깬 것이다. 대한민국은 김영남의 은메달로 한국 다이빙 개인전 사상 최초로 아시안 게임 은메달을 따내는 새로운 역사를 썼다.
이번 대회 1m 스프링보드에만 출전했기에 홀가분한 얼굴로 기자와 만난 김영남은 "중국을 이겼다. 가능성이 없는 일처럼 보였는데, 그렇지 않구나 싶었다"며 웃었다. 그러면서 "2년 동안 국제 대회 출전을 쉬었다가 처음 뛰었다. 그런데 성과가 났으니, 앞으로가 더욱 기대가 되는 것 같다"고 밝혔다.
사회복무요원 시절을 돌아봐 달라는 요청에 김영남은 "근무 끝나고 수영장에서 혼자 다이빙을 하곤 했다"면서 "'내가 이걸 못 이겨? 해보자, 어떻게든 만들어보자, 그간의 노력이 아깝잖아' 하는 생각으로 복무 기간을 보냈다"고 돌아봤다.
한국 다이빙의 돌아온 맏형 김영남은 "생각과 경험에서 나오는 연륜이 있다"면서 "몸은 어릴 때랑 달리 많이 아픈데, 다이빙이라는 종목에 대한 이해가 높아졌다. 할 수 있는 만큼 열심히 더 하고 싶다"며 웃었다.
실제로 김영남은 어깨 탈구와 부분 파열을 안고 경기를 뛰고 있다. 수술을 하더라도 재활을 오랫동안 해야 하기에 사실상 치료는 은퇴 이후로 미뤄야 한다. 그는 "아시안게임 경기 때는 '어깨가 빠져도 돌아야겠다'는 생각으로 경기를 했는데, 그래서인지 마지막 시기 때 통증이 느껴지더라"며 씁쓸하게 말했다.
"대표팀 동생들도 포기하지 않았으면"
은퇴라는 거대한 파도를 넘어 메달을 거머쥔 김영남은 "아직 여유가 없어서 커리어를 더 쌓고 싶었다. 당장 남은 현지 체류 기간에도 연습 시간 때 개근해서, 전국체전 준비도 하려고 한다"고 말했다.
지난 도쿄 올림픽에서 한국 사상 첫 4위에 올랐던 우하람도 김영남과 같은 선택을 했다. 현재 군 복무중인 우하람은 LA 올림픽 복귀를 목표로 두고 있다. 김영남은 "하람이 생각이 많이 난다. 우리 둘이 베테랑의 연륜으로 한 번 더 도전하고 싶다. 하람이도 휴가 등을 쪼개 열심히 하고 있다고 들었다. 돌아와서 LA 함께 가고 싶다"고 응원했다.
그는 그러면서 "다른 대표팀 동료들도 나처럼 군대를 갔다와서도 도전할 수 있다. 본인이 얼마나 노력하느냐에 따라 다른 것 같다"며 "(김)영택이나 (신)정휘, (김)지욱이도 군 복무를 거쳐 복귀하는 것이 충분히 가능하지 않을까. 특히 이번 아시안 게임에서 자신의 브랜드를 만들어 간다면 더 좋은 결과가 있을 것 같다"고 후배 선수들을 독려했다.
김영남의 다음 목표는 금메달이다. "근대5종 뛰고 있는 (전)웅태 형을 보면서 '나도 형 뒤를 쫓아가겠다'고 말했었는데, 형이 딴 금메달로 쫓아가기가 쉽지 않더라"며 "일단 다가오는 전국체육대회에서 금메달을 따서 여전히 열심히 하는 선수라는 것을 보여주고 싶다"고 웃었다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기