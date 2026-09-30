'병역 공백' 깨고 은메달 역사 쓴 다이빙 김영남의 새 목표

박장식

큰사진보기 ▲28일 일본 도쿄도 고토구 소재 올림픽 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 다이빙 1m 스프링보드 경기에서 김영남이 도약을 준비하고 있다. 김영남

"어릴 때는 몰랐던 연륜... 더해지니 다르더라"



그간 다이빙에서 중국의 만리장성은 공고했다. 국가마다 두 명까지 출전할 수 있는 다이빙에서 중국이 금메달과 은메달을 모두 독식한 채 대한민국이 말레이시아·일본과 3위 자리를 놓고 싸우는 그림이 수십 년 동안 펼쳐지곤 했다.



그런 공고한 만리장성을, 그것도 올림픽 기간 공백을 지났던 선수가 깬 것이다. 대한민국은 김영남의 은메달로 한국 다이빙 개인전 사상 최초로 아시안 게임 은메달을 따내는 새로운 역사를 썼다.



이번 대회 1m 스프링보드에만 출전했기에 홀가분한 얼굴로 기자와 만난 김영남은 "중국을 이겼다. 가능성이 없는 일처럼 보였는데, 그렇지 않구나 싶었다"며 웃었다. 그러면서 "2년 동안 국제 대회 출전을 쉬었다가 처음 뛰었다. 그런데 성과가 났으니, 앞으로가 더욱 기대가 되는 것 같다"고 밝혔다.



사회복무요원 시절을 돌아봐 달라는 요청에 김영남은 "근무 끝나고 수영장에서 혼자 다이빙을 하곤 했다"면서 "'내가 이걸 못 이겨? 해보자, 어떻게든 만들어보자, 그간의 노력이 아깝잖아' 하는 생각으로 복무 기간을 보냈다"고 돌아봤다.



한국 다이빙의 돌아온 맏형 김영남은 "생각과 경험에서 나오는 연륜이 있다"면서 "몸은 어릴 때랑 달리 많이 아픈데, 다이빙이라는 종목에 대한 이해가 높아졌다. 할 수 있는 만큼 열심히 더 하고 싶다"며 웃었다.



실제로 김영남은 어깨 탈구와 부분 파열을 안고 경기를 뛰고 있다. 수술을 하더라도 재활을 오랫동안 해야 하기에 사실상 치료는 은퇴 이후로 미뤄야 한다. 그는 "아시안게임 경기 때는 '어깨가 빠져도 돌아야겠다'는 생각으로 경기를 했는데, 그래서인지 마지막 시기 때 통증이 느껴지더라"며 씁쓸하게 말했다.



"대표팀 동생들도 포기하지 않았으면"



은퇴라는 거대한 파도를 넘어 메달을 거머쥔 김영남은 "아직 여유가 없어서 커리어를 더 쌓고 싶었다. 당장 남은 현지 체류 기간에도 연습 시간 때 개근해서, 전국체전 준비도 하려고 한다"고 말했다.



지난 도쿄 올림픽에서 한국 사상 첫 4위에 올랐던 우하람도 김영남과 같은 선택을 했다. 현재 군 복무중인 우하람은 LA 올림픽 복귀를 목표로 두고 있다. 김영남은 "하람이 생각이 많이 난다. 우리 둘이 베테랑의 연륜으로 한 번 더 도전하고 싶다. 하람이도 휴가 등을 쪼개 열심히 하고 있다고 들었다. 돌아와서 LA 함께 가고 싶다"고 응원했다.



그는 그러면서 "다른 대표팀 동료들도 나처럼 군대를 갔다와서도 도전할 수 있다. 본인이 얼마나 노력하느냐에 따라 다른 것 같다"며 "(김)영택이나 (신)정휘, (김)지욱이도 군 복무를 거쳐 복귀하는 것이 충분히 가능하지 않을까. 특히 이번 아시안 게임에서 자신의 브랜드를 만들어 간다면 더 좋은 결과가 있을 것 같다"고 후배 선수들을 독려했다.



김영남의 다음 목표는 금메달이다. "근대5종 뛰고 있는 (전)웅태 형을 보면서 '나도 형 뒤를 쫓아가겠다'고 말했었는데, 형이 딴 금메달로 쫓아가기가 쉽지 않더라"며 "일단 다가오는 전국체육대회에서 금메달을 따서 여전히 열심히 하는 선수라는 것을 보여주고 싶다"고 웃었다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 28일 일본 도쿄도 고토구 소재 올림픽 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 다이빙 1m 스프링보드 경기에서 김영남이 도약을 준비하고 있다.그간 다이빙에서 중국의 만리장성은 공고했다. 국가마다 두 명까지 출전할 수 있는 다이빙에서 중국이 금메달과 은메달을 모두 독식한 채 대한민국이 말레이시아·일본과 3위 자리를 놓고 싸우는 그림이 수십 년 동안 펼쳐지곤 했다.그런 공고한 만리장성을, 그것도 올림픽 기간 공백을 지났던 선수가 깬 것이다. 대한민국은 김영남의 은메달로 한국 다이빙 개인전 사상 최초로 아시안 게임 은메달을 따내는 새로운 역사를 썼다.이번 대회 1m 스프링보드에만 출전했기에 홀가분한 얼굴로 기자와 만난 김영남은 "중국을 이겼다. 가능성이 없는 일처럼 보였는데, 그렇지 않구나 싶었다"며 웃었다. 그러면서 "2년 동안 국제 대회 출전을 쉬었다가 처음 뛰었다. 그런데 성과가 났으니, 앞으로가 더욱 기대가 되는 것 같다"고 밝혔다.사회복무요원 시절을 돌아봐 달라는 요청에 김영남은 "근무 끝나고 수영장에서 혼자 다이빙을 하곤 했다"면서 "'내가 이걸 못 이겨? 해보자, 어떻게든 만들어보자, 그간의 노력이 아깝잖아' 하는 생각으로 복무 기간을 보냈다"고 돌아봤다.한국 다이빙의 돌아온 맏형 김영남은 "생각과 경험에서 나오는 연륜이 있다"면서 "몸은 어릴 때랑 달리 많이 아픈데, 다이빙이라는 종목에 대한 이해가 높아졌다. 할 수 있는 만큼 열심히 더 하고 싶다"며 웃었다.실제로 김영남은 어깨 탈구와 부분 파열을 안고 경기를 뛰고 있다. 수술을 하더라도 재활을 오랫동안 해야 하기에 사실상 치료는 은퇴 이후로 미뤄야 한다. 그는 "아시안게임 경기 때는 '어깨가 빠져도 돌아야겠다'는 생각으로 경기를 했는데, 그래서인지 마지막 시기 때 통증이 느껴지더라"며 씁쓸하게 말했다.은퇴라는 거대한 파도를 넘어 메달을 거머쥔 김영남은 "아직 여유가 없어서 커리어를 더 쌓고 싶었다. 당장 남은 현지 체류 기간에도 연습 시간 때 개근해서, 전국체전 준비도 하려고 한다"고 말했다.지난 도쿄 올림픽에서 한국 사상 첫 4위에 올랐던 우하람도 김영남과 같은 선택을 했다. 현재 군 복무중인 우하람은 LA 올림픽 복귀를 목표로 두고 있다. 김영남은 "하람이 생각이 많이 난다. 우리 둘이 베테랑의 연륜으로 한 번 더 도전하고 싶다. 하람이도 휴가 등을 쪼개 열심히 하고 있다고 들었다. 돌아와서 LA 함께 가고 싶다"고 응원했다.그는 그러면서 "다른 대표팀 동료들도 나처럼 군대를 갔다와서도 도전할 수 있다. 본인이 얼마나 노력하느냐에 따라 다른 것 같다"며 "(김)영택이나 (신)정휘, (김)지욱이도 군 복무를 거쳐 복귀하는 것이 충분히 가능하지 않을까. 특히 이번 아시안 게임에서 자신의 브랜드를 만들어 간다면 더 좋은 결과가 있을 것 같다"고 후배 선수들을 독려했다.김영남의 다음 목표는 금메달이다. "근대5종 뛰고 있는 (전)웅태 형을 보면서 '나도 형 뒤를 쫓아가겠다'고 말했었는데, 형이 딴 금메달로 쫓아가기가 쉽지 않더라"며 "일단 다가오는 전국체육대회에서 금메달을 따서 여전히 열심히 하는 선수라는 것을 보여주고 싶다"고 웃었다. 김영남 다이빙 은메달 아시안게임 2026아이치나고야아시안게임 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 "물리치료사에 감사" 마흔줄 오락실 고인물의 금메달 소감

28일 일본 도쿄도 고토구 소재 올림픽 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 다이빙 1m 스프링보드 경기에서 한국 다이빙 개인전 사상 첫 은메달을 따낸 김영남이 포즈를 지어보이고 있다.한국 다이빙의 맏형 김영남(제주특별자치도청)이 '병역 공백기'를 이겨내고 새 역사를 썼다. 사회복무요원 복무 중에도 틈틈이 아무도 없는 스프링보드 위에서 홀로 뛰어내렸던 김영남은 국제무대 복귀전에서 '만리장성' 중국을 넘고 한국 다이빙 개인전 역사상 첫 은메달을 따냈다.지난 28일 일본 도쿄도 고토구 소재 올림픽 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 다이빙 1m 스프링보드 경기. 복무 도중 전국체육대회에 출전하는 등 어려운 상황에서도 다이빙에 대한 의지를 꺾지 않았던 김영남은 복귀 첫 국제대회로 출전한 아시안 게임에서 1차부터 6차 시기까지 합계 373.30점을 올리며 은메달을 획득했다. 특히 중국의 신예 류청잔을 꺾은 것이 인상깊었다. 김영남은 "다이빙에도 생각과 경험에서 나오는 연륜이 중요함을 깨달았다"며 웃었다.1996년생으로 한국 다이빙의 맏형이라는 말이 누구보다도 어울리는 김영남. 그는 지난 2023 항저우 아시안 게임 이후 사실상 은퇴를 고려하고 있었다. 사회복무요원으로 복무해야 했기 때문이었다. 같은 수영 종목인 경영 선수들은 국군체육부대에서 복무할 수 있지만, 다이빙은 그렇지 못해 복무 이후 경력을 이어가는 데 어려움이 크다.이런 악조건 속에서도 김영남은 새로운 목표를 세웠다. 병역 의무를 다한 이후에도 다이빙 선수로서의 생활을 이어나가겠다는 결심이었다.다이빙은 물 위로 착수하는 과정에서 몸을 비틀고, 회전하는 등 자세를 취해야 하는 예민한 종목이다. 잠깐의 실수가 생명에 위협을 줄 수 있는 종목이다. 하루 내지 이틀만 훈련을 쉬더라도 문제가 생길 수 있어 군복무 시기가 되면 은퇴를 선택하는 선수들이 많다.하지만 목표를 세운 김영남은 퇴근 후 아무도 없는 스프링보드 위를 찾았다. 자세를 보기 위한 태블릿 PC의 카메라도 직접 켜놓고 홀로 도약하며 훈련을 이어나갔다. 플랫폼을 뛰기에는 사고 위험이 있어 그나마 덜 위험한 스프링보드를 뛴 것. 이를 옆에서 지켜본 김영택 선수도 "스스로 수영장에 가서 홀로 다이빙 훈련을 하는 것을 보면서 너무 놀랐다"고 했을 정도다.병역 의무를 수행하는 도중 유일하게 출전할 수 있었던 대회인 지난해 전국체육대회에서도 그는 3m 싱크로에서 동생과 함께 우승했고, 1m 스프링보드 개인전에서도 우승해 2관왕에 올랐다. 그렇게 김영남은 이어진 국가대표 선발전에서 1m 스프링보드 국가대표로 선발되며 그간의 어려움을 씻어냈다.그리고 이번 아시안 게임에서 유일하게 출전권을 따낸 1m 스프링보드에서 김영남은 날아올랐다. 김영남은 첫 도약으로 시도한, 뒤로 서서 도약해 두 바퀴 반을 회전하는 405B 자세에서 61.20점을 받아 4위에 오르며 순항했다. 두 번째, 세 번째 도약에서도 김영남은 59.40점과 62.40점을 받으며 안정적인 경기력을 뽐냈다.네 번째 순서에서 뒤로 서서 도약해 웅크린 자세로 두 바퀴 반을 도는 205C 자세로 63.00점을 받았던 김영남의 승부처는 다섯 번째 도약이었다. 뒤로 서서 도약한 뒤 역회전해 두 바퀴 반을 회전하는, 난도가 높은 305B 자세를 시도했고 결과는 대성공이었다. 68.80점을 기록한 김영남은 중반 도약 이후부터 2위 자리를 굳혀나가며 승기를 잡았다.그는 부상 여파에도 6차 시기에 트위스트 동작을 잘 수행해 최종 58.50점으로 도합 373.30점에 올랐다. 이번 대회 우승은 2020 도쿄 올림픽부터 올림픽 3m 스프링보드 2연패를 달성한 왕중위안이 총점 442.75라는 경이로운 성적을 올리며 달성했는데, 2위 자리를 놓고 김영남과 경쟁한 류청잔은 3차 시기 큰 실수를 범하며(총점 361.45점) 동메달에 머물렀다.