승부 가른 오상욱의 마지막 4점, 한국 사브르 AG 4연패

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26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체 한국과 일본의 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 포효하고 있다. 2026.9.26한 점만 더 내주면 패배였다. 41-44에서 마지막 주자 오상욱이 승부를 뒤집었다.한국 남자 사브르 대표팀이 일본을 상대로 극적인 역전승을 거두며 아시안게임 단체전 4연패를 달성했다.오상욱(대전광역시청), 박상원(대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(한국체대)으로 구성된 한국 대표팀은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체전 결승에서 일본을 45-44로 꺾고 금메달을 차지했다.한국은 초반부터 앞서나갔다. 첫 주자로 나선 박상원이 5-3으로 리드를 잡았고 오상욱과 도경동이 뒤를 이으며 3바우트 종료 시점에는 15-8까지 격차를 벌렸다.일본의 추격도 만만치 않았다. 한국이 6바우트까지 30-26으로 앞섰지만 7바우트에서 일본이 연속 득점에 성공하며 승부를 뒤집었다. 8바우트에서는 박상원이 추격에 나서며 한때 다시 역전했지만, 결국 한국이 39-40으로 한 점 뒤진 채 마지막 9바우트를 맞았다.마지막 주자는 오상욱이었다. 오상욱은 일본의 코쿠보 마오를 상대했다. 일본이 먼저 점수를 쌓으면서 한국은 41-44까지 몰렸다. 이제 한 점만 더 내주면 금메달을 일본에 넘겨줘야 하는 상황이었다.하지만 여기서부터 오상욱의 반격이 시작됐다. 42-44, 43-44. 오상욱이 연속해서 점수를 가져오며 일본을 압박했다. 이어 다시 한 점을 따내면서 마침내 44-44 동점을 만들었다.금메달을 결정할 마지막 한 점에서는 양 선수가 동시에 공격을 시도했다. 승부는 비디오 판독으로 넘어갔고, 판독 결과 오상욱의 득점이 인정됐다.45-44.패배까지 단 한 점을 남겨뒀던 한국이 마지막 네 점을 연달아 가져오며 금메달의 주인이 됐다.이번 우승으로 한국 남자 사브르는 아시안게임 단체전 4연패를 완성했다. 한국은 2014 인천 대회를 시작으로 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에 이어 이번 아이치·나고야 대회에서도 정상에 올랐다.오상욱에게도 의미가 큰 금메달이다. 앞서 남자 사브르 개인전에서 정상에 올랐던 오상욱은 단체전까지 석권하며 이번 대회 2관왕을 달성했다. 2022 항저우 아시안게임에 이어 두 대회 연속 개인전과 단체전을 모두 제패했다.오상욱은 2018 자카르타·팔렘방 대회 단체전 금메달을 시작으로 항저우 대회 2관왕과 이번 대회 2관왕까지 아시안게임에서만 5개의 금메달을 수확했다.한국은 이날 결승에 앞서 8강에서 인도를 45-25로 제압했고, 준결승에서는 홍콩을 45-24로 꺾으며 결승에 진출했다.