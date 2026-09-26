여자 플뢰레, 일본에 28-29 석패로 은메달

한국 여자 플뢰레 대표팀이 아시안게임 정상 탈환을 눈앞에서 놓쳤다.박지희(서울특별시청), 모별이(인천광역시중구청), 심소은(서울특별시청), 이세주(충북도청)로 구성된 한국 여자 플뢰레 대표팀은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 플뢰레 단체전 결승에서 일본에 28-29로 패했다.한국은 이날 준결승에서 강호 중국을 43-35로 꺾으며 결승에 올랐다. 8강에서 마카오를 45-32로 제압한 데 이어 직전 아시안게임 우승팀 중국까지 넘어서면서 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만의 단체전 정상 탈환에 대한 기대감을 높였다.결승 상대는 개최국 일본이었다.한국은 경기 막판까지 금메달에 가까이 다가서 있었다. 마지막 9라운드를 앞두고 27-22, 5점 차로 앞서며 유리한 고지를 점했다.하지만 마지막 주자로 나선 박지희와 일본 우에노 유카의 승부에서 흐름이 급격하게 바뀌었다. 일본이 연속 득점에 성공하며 점수 차를 좁혔고 결국 27-29로 역전을 허용했다.박지희가 경기 종료를 앞두고 한 점을 만회했지만 승부를 다시 뒤집기에는 시간이 부족했다. 최종 스코어는 28-29. 단 한 점 차로 금메달의 주인이 일본으로 결정됐다.한국 여자 플뢰레는 1998 방콕 대회부터 2014 인천 대회까지 아시안게임 단체전 5연패를 달성한 바 있다.2018 자카르타·팔렘방 대회에서는 동메달을 획득했고, 2022 항저우 아시안게임에서는 중국에 이어 은메달을 목에 걸었다.이번 대회에서는 준결승에서 중국을 꺾으며 지난 대회의 패배를 설욕했지만, 마지막 관문에서 일본에 한 점 차로 패하면서 다시 한번 은메달을 획득했다.특히 이번 대표팀 선수들은 모두 아시안게임 첫 출전이었다. 새로운 선수들로 구성된 대표팀이 중국을 넘어 결승까지 진출했다는 점에서는 향후 국제대회에 대한 가능성도 확인했다.