남편이 15살 연하와 바람피는 걸 알게 됐다... 어느 시인의 대처법

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넷플릭스 <스캔들> 포스터넷플릭스
넷플릭스 사극 <스캔들>은 남편의 축첩에 대한 부인의 반응을 보여준다. 주인공인 조씨 부인(손예진 분)은 남편인 유 대감(도지훈 분)이 소옥(신윤하 분)이라는 어린 첩을 들인 것에 분노하고 불안해한다.
하지만, 조씨는 감정을 감춘다. 대신, 반격을 꿈꾼다. 그의 아이디어는 썸타는 관계인 사촌동생 조원(지창욱 분)을 이용하는 것이다. 조원이 소옥을 유혹해 조원의 아이를 임신하게 만드는 것이 조씨의 복수 계획이다.
그럴 생각으로 조씨가 사촌동생을 불러들이지만, 그 동생은 엉뚱하게도 조씨 부인의 지인인 청상과부 희연(나나 분)에게 반한다. 남편의 축첩에 대한 사대부 부인의 대응이 엉뚱한 상황 전개를 초래하게 된 것이다.
조선은 일부일처제 국가인데... 왜 '첩'이 존재했나
조선시대 사람들의 부부관계는 기독교 국가에서 온 이방인의 눈에 인상적으로 비쳤다. 스물세 살 때인 1653년에 나가사키로 가려다가 제주도에 표착한 뒤부터 1666년에 조선 본토를 탈출할 때까지 13년간 '코레왕국'을 경험한 헨드릭 하멜의 글에서도 그것을 발견할 수 있다. <하멜 표류기>의 일부인 '조선국에 관한 기술'에 이런 대목이 있다.
"남자는 아내가 이미 몇 명의 자식을 낳은 뒤라 해도 내보내고 다른 여자와 결혼할 수 있다. 그러나 여자는 법이 허용한 경우가 아니라면 이런 특권을 누리지 못한다. 남자는 먹여 살릴 수만 있다면 여러 명의 첩을 둘 수 있다."
축첩의 주된 피해자인 상류층 여성들은 공개적 혹은 법적으로 맞서기가 쉽지 않았다. 이들의 대응은 <경국대전>과 더불어 법전 기능을 수행한 <대명률직해>의 '투기'에 해당될 소지가 있었다.
명나라 법률인 대명률을 이두로 번역한 <대명률직해>의 호율(戶律) 편은 "비록 칠출(七出)을 범했지만 삼불거(三不去)에 해당하는데도 출송(黜送)한 것"을 처벌 대상으로 규율했다. 투기나 질투 등을 금지하는 칠거지악을 저질렀지만 부인을 내쫓을 수 없는 세 가지 사정이 있는데도 부인을 쫓아내는 행위를 처벌 대상에 넣은 것이다.
위 조문은 부인에게 돌아갈 친정이 없거나 부인이 시부모 삼년상을 치렀거나 가난을 함께 겪은 조강지처인 경우에는 칠거지악 사유가 발생했더라도 부인과 이혼할 수 없다는 내용을 담고 있다. 칠거지악이 이혼 사유임을 전제하는 조문이었다.
조선은 일부일처제 국가였다. 또 첩의 자녀인 서얼을 집요하게 차별하는 나라였다. 그래서 부인이 남편의 축첩에 항의하는 것 자체는 위법행위가 아니었다. 그러나 이런 항의는 남편이 왜곡하기에 따라서는 투기로 해석될 수도 있었다. 축첩하는 남편들은 칠거지악을 무기로 아내의 항의에 대해 법적 반격을 가할 수 있었다.
조선은 일부일처와 서얼 차별을 당연시하면서도 축첩 문제에서만큼은 예외를 뒀다. 이런 예외를 가능케 하는 칠거지악죄가 있었기 때문에 수많은 여성들은 울분을 삭일 수밖에 없었다. 그런 여성 중 하나가 호남지역 사림파인 유희춘을 남편으로 둔 덕봉 송종개(1521~1578) 시인이다.
조선시대 지배층은 1567년의 선조 즉위를 기점으로 훈구파와 사림파로 대별된다. 15세기 후반부터 탄압을 받은 사림파(유림파)는 16세기 중후반인 이때에 이르러 영구 집권에 성공했다. 이들의 후예가 1910년 멸망 때까지 조선을 이끌었다. 훈구파가 일반적으로 대지주이고 사림파가 일반적으로 중소 지주였다는 점은 1567년의 정권교체가 역사적으로 얼마나 중요했는지를 시사한다.
1536년경에 8세 연하인 송종개와 결혼하고 25세 때인 1538년에 과거시험 대과를 통과한 유희춘은 1547년부터 유배 생활을 했다. 그의 유배는 제자인 선조가 임금이 될 때까지 이어진다. 송종개는 그 20년의 유배 기간 동안에 집안을 건사했을 뿐 아니라 시어머니상도 치러냈다.
그처럼 희생했는데도 남편 유희춘은 바람을 피웠다. 그것도 유배지에서 그렇게 했다. 유희춘은 부인이 자기 어머니의 삼년상을 치르는 동안에도 그러했다. 시어머니를 위한 삼년상을 마친 송종개가 거주지인 전라도 담양에서 남편의 유배지인 함경도 종성을 찾아갈 때 지은 시가 있다.
남편의 첩을 잡으러 간 송종개