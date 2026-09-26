남편이 15살 연하와 바람피는 걸 알게 됐다... 어느 시인의 대처법

▲넷플릭스 시리즈 <스캔들> 스틸컷 넷플릭스

유희춘 문집인 <미암집>에 '마천령에서 읊다'라는 제목으로 실린 이 시는 "가고 또 가서 드디어 마천령에 이르니/ 동해는 끊임없이 거울처럼 평평하네/ 부인이 만리 끝을 무슨 일로 왔는고/ 삼종(三從)도리 무겁고 한 몸은 가볍구"라는 시구를 담고 있다.



오늘날의 함경남도와 함경북도를 가르는 마천령에서 지은 이 시는 송종개가 '어려서는 아버지를 따르고, 결혼해서는 남편을 따르고, 남편 사후에는 아들을 따른다'는 삼종지의(三從之義)를 실천하고자 그 먼 길을 여행한 것 같은 인상을 줄 소지가 있다.



그러나 그 여행은 그런 여행이 아니었다. 이것은 누군가를 잡으러 가는 여행이었다. <고문서연구> 2003년 제23권에 실린 역사학자 이성임의 논문 '16세기 양반 관료의 외정(外情) - 유희춘의 <미암일기>를 중심으로'에 이런 대목이 있다.



"부인 송씨는 자신이 남편의 배소인 종성에 찾아가는 이유를 '삼종의 도리 무겁고 자신의 한 몸은 가볍기 때문'이라고 하고 있지만, 본래의 의도는 유희춘과 첩 무자(戊子)를 갈라놓기 위한 것이었다. 당시 유희춘은 배소 종성에서 15세 연하인 무자를 작첩(作妾)하여 생활한 지 상당한 시간이 지났다."



<스캔들>의 조씨 부인은 남편에 대한 불만을 표시하지 않고 첩실인 소옥을 곤란케 만들 작전을 꾸민다. 이에 비해 송종개는 불만을 숨기지 않고 남편의 첩을 잡고자 한반도 서남부에서 동북부로 먼 여행을 떠났다. 그는 가는 도중에 시도 썼다. 이동하는 동안의 그 마음은 좋지 않았겠지만, 시를 쓰면서 첩을 잡으러 가는 그 여행은 한편의 드라마였다.



송종개는 역사적인 정권교체가 일어나고 남편의 유배가 풀린 뒤에도 경계심을 늦추지 않았다. 그가 보기에 그의 남편은 어디를 가든 제2, 제3의 무자를 만들어낼 남자였다. 유희춘이 종성에서 돌아온 뒤인 1571년에 58세 나이로 전라도관찰사가 됐을 때는 이런 일이 있었다. 위 논문의 설명이다.



"유희춘이 전라감사로 부임하게 되자 부인 송씨는 무엇보다도 남편이 여러 관기를 접하게 될 것이 가장 염려되었다. 그녀는 이후에 전개될 상황을 짐작하고 있었기 때문이다. 그리하여 남편과 이별하는 자리에서 정욕을 억제할 것을 종용했다. 그것이 기운을 보존하는 데 좋을 거라는 이유에서였다."



환갑 3년 전에 '정욕을 억제하라'는 충고를 받은 유희춘은 부임지에서 한동안은 조심했다. 그러나 얼마 안가 '경아'의 존재가 송종개에게 들려왔다. 전주기생 옥경아가 관찰사의 총애를 받는다는 이야기였다. 송종개는 사직하고 귀가하라는 메시지를 전하고, 유희춘은 걱정 말라는 메시지를 보냈다.



유희춘처럼 축첩으로 인해 부인의 속을 썩인 사대부들은 임금을 하늘처럼 떠받드는 사람들이었다. 그런데 그들의 '하늘'도 공식상으로는 일부일처제를 따르지만 실상은 후궁제를 통해 축첩을 했다. 그런 임금을 위해 충성을 다하는 사대부들이 축첩을 꺼려할 이유는 별로 없었다.



일반 지주들의 축첩은 몰라도 사대부들의 축첩은 왕실의 후궁제에 의해 정당화되는 측면이 있었다. 임금이 공공연히 후궁을 들였기 때문에 사대부들의 축첩에 대한 사회적 비난은 큰 힘을 받기 어려웠다. 상류층 남성들의 축첩은 그들의 '정욕'뿐 아니라 후궁제도에도 기인했다고 볼 수 있다.



송종개는 남편의 축첩을 제지할 생각에서 '정욕을 억제하라'고 충고했다. 사실, 이 충고는 임금에게 해야 했다. 임금 자신이 축첩을 피하고 이를 엄히 금했다면, 조선시대 사대부들의 자세도 어느 정도는 달라질 수밖에 없었다.

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