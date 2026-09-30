카메라는 어디서 멈춰야 하는가... 염탐하고 꾸며내는 다큐의 윤리

5년 전 베니스국제영화제 초청을 받은 한국 다큐멘터리가 있다. 대기업 계열사에서 저질러지는 노동 문제를 심층적으로 다룬 이 다큐가 국제영화제 초청을 받은 건 만든 이들조차 내다보지 못한 일이었다. 잠시잠깐이지만 매스미디어의 주목도 받았고, 감독의 미래 또한 창창할 것으로 내다보는 이들도 많았다. 누군가는 영화가 다룬 노동문제 또한 개선되리라고 장밋빛 전망을 품었을지도 모른다.
5년이 흘렀다. 감독은 대학교 교수로 임용돼 영화 제작을 가르친다. 젊은 학생들은 그를 그저 교수로만 바라보지 않는 듯도 하다. 본보기로, 업계 선배로, 친근한 형으로 그리고 어쩌면 그 이상일지도 모른다. 교수가 된 그가 여전히 영화를 만들고 있는지, 여전히 열정이 있는지를 아무도 알지 못한다. 어쩌면 그 자신조차도 답을 알지 못할지도 모른다.
일상을 깨는 건 걸려 온 전화 한 통이다. 5년 전 찍은 다큐 속 인물 중 하나, 그에게 '아줌마'라고 불리는 노동자다. 목소리는 회사가 다큐에 나온 노동자들을 전부 잘랐다고 전한다. 대책이 있느냐며 물어오는 급박한 목소리에 감독은 '일단 알아보겠다'는 말밖에 할 말이 없다. 수업 중이라 전화기를 꺼놓았을 뿐인데, 잘린 사람들 중에선 감독이 전화를 안 받고 무시하려 하는 것 같다는 소문까지 있는 모양이다.