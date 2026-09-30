카메라는 어디서 멈춰야 하는가... 염탐하고 꾸며내는 다큐의 윤리

한국독립영화협회

키노아이 스틸컷눈에 띄는 건 원테이크 촬영이다. 크게 전반과 후반으로 나뉘는 영화는 각각을 임의적 컷으로 자르고 붙이지 않는 원테이크 촬영으로 담아냈다. 이와 관련해 김경계 감독은 쇼케이스 제작일지를 통해 "카메라의 시선은 철저하게 관객의 시선으로, 독립적인 하나의 주체가 되어야 한다. 단순히 남자를 촬영하는 장치가 아니라 영화 안에서 어떤 태도를 가진 존재여야 한다고 생각했다"라고 밝혔다. 이는 그대로 영화의 주제, 나아가 주된 메시지와도 통한다. 촬영하는 이의 카메라는 어디서 멈추어야 하는가, 어디까지 돌입해 들어가야 하는가의 답을 감독이 아닌 가장 가까이 선 관객에게 묻는 것이다.5년 전 다큐의 감독이자 현재 영화학과 교수인 남자는 과거의 일로부터 비롯된 현재적 문제 앞에 서게 된다. 넷플릭스에 나온 자기 회사 다큐를 보고는 출연한 직원을 싹 다 해고한 경영자다. 그 기업은 대학과 산학협력 관계에 있고 상당한 투자까지 약속했다는데, 교수를 자르지 않으면 가만 두지 않겠다고 한다. 학교 이사회의 방침은 이미 정리된 듯하다. 감독을 학교에 꽂아준 선배 교수는 경영자에게 전화해 사과부터 하라고 한다. 너라도 살아야 하지 않겠느냐며. 그렇다면 잘린 직원들은 어떻게 되는 걸까. 그건 그 다음에 해결될 수 있는 걸까. 아마도 그렇지 못하리란 걸 남자는 안다.영화는 그의 뒤를 따른다. 수업을 마치고, 건물 바깥 공터에서 담배를 태우고, 선배 연구실로 갔다가 학교까지 찾아온 해고노동자를 만나고, 다시 제 방으로 가고, 학생들이 영화를 찍는 곳에 들렀다가 다시 다른 수업에 들어가는 과정이 이어진다. 남자는 당장 직업을 잃은 사람들과는 다분히 다른 온도를 보인다. 크게 당황하지 않고 격렬히 반응하지도 않는다. 그렇다고 해고노동자는 신경 쓰지 않고 너부터 살라는 선배의 말에 적극 동조하는 것도 아니다. 마지못해 사과 전화를 해보지만 건너편에서 들려오는 목소리는 또한 당혹스럽기만 하다. 그 사이 영화는 남자와 마주치는 사람들과 걸려오는 전화 등을 통해 시간과 공간의 제약을 얼마쯤 극복해 그를 둘러싼 상황을 폭넓게 이해하도록 한다.