11살 일본 신동은 강했다... 강동신, 뿌요뿌요 은메달

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큰사진보기 ▲26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 뿌요뿌요 챔피언스 한국과 일본의 결승전에서 일본 구리하라 유키가 경기를 펼치고 있다. 연합뉴스

구리하라의 금메달은 어린 선수의 돌풍으로만 설명하기 어렵다. 2015년 6월 18일생인 구리하라는 이번 대회 기준 초등학교 5학년이다. 이미 어린 시절부터 뿌요뿌요 대회에서 성적을 쌓았다. 초등학교 3학년 때 국제대회에서 우승했고, 2025년에는 GigaCrysta 뿌요뿌요 그랑프리 파이널 정상에 올랐다. 2026년에는 아시안게임 일본 대표 최종선발전에서도 우승했다.



올해 4월에는 일본 e스포츠 프로 라이선스도 취득했다. 어린 나이지만 단순한 유망주를 넘어 성인 선수들과 경쟁해 실제 대회 성적을 만들어온 선수다. 이번 아시안게임에서도 출발부터 안정적이었다. 예선 4경기를 모두 승리하며 조 1위로 결선에 올랐고, 강동신과의 첫 맞대결에서도 3-1로 승리했다.



준결승에서는 태국의 타나락 웡키티쿤을 10-1로 꺾고 결승에 진출했다. 결승에서도 강동신에게 두 세트를 내주기는 했지만 경기 전체의 흐름을 내주지 않았다. 결국 10세트를 먼저 가져가면서 초대 아시안게임 뿌요뿌요 챔피언에 올랐다.



강동신 역시 예선에서 한 차례 패배한 뒤 무너지지 않았다. 구리하라전을 제외한 3경기를 모두 잡으며 결선에 진출했고, 결승에서는 예선보다 한 세트 더 따냈다. 비록 금메달을 놓쳤지만 한국 뿌요뿌요의 첫 아시안게임 메달을 확보했다는 점은 분명한 기록으로 남았다.



특히 이번 결승은 두 선수의 나이 차이보다 뿌요뿌요라는 종목의 특성이 잘 드러난 경기였다. 11세 선수도 상대의 움직임을 읽고 긴 연쇄를 설계할 수 있다면 성인 선수와 대등하게 경쟁할 수 있고, 경험 많은 선수 역시 자신의 경기 운영을 통해 어린 선수에게 대응해야 한다.



강동신은 마지막 승부에서 구리하라를 넘지 못했다. 하지만 한국은 뿌요뿌요가 처음 아시안게임 정식 종목으로 등장한 무대에서 은메달을 가져갔다. 일본은 11세 구리하라의 금메달로 정상에 올랐고, 한국은 강동신의 은메달로 새로운 e스포츠 종목의 첫 페이지를 장식했다.





☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 뿌요뿌요 챔피언스 한국과 일본의 결승전에서 일본 구리하라 유키가 경기를 펼치고 있다.구리하라의 금메달은 어린 선수의 돌풍으로만 설명하기 어렵다. 2015년 6월 18일생인 구리하라는 이번 대회 기준 초등학교 5학년이다. 이미 어린 시절부터 뿌요뿌요 대회에서 성적을 쌓았다. 초등학교 3학년 때 국제대회에서 우승했고, 2025년에는 GigaCrysta 뿌요뿌요 그랑프리 파이널 정상에 올랐다. 2026년에는 아시안게임 일본 대표 최종선발전에서도 우승했다.올해 4월에는 일본 e스포츠 프로 라이선스도 취득했다. 어린 나이지만 단순한 유망주를 넘어 성인 선수들과 경쟁해 실제 대회 성적을 만들어온 선수다. 이번 아시안게임에서도 출발부터 안정적이었다. 예선 4경기를 모두 승리하며 조 1위로 결선에 올랐고, 강동신과의 첫 맞대결에서도 3-1로 승리했다.준결승에서는 태국의 타나락 웡키티쿤을 10-1로 꺾고 결승에 진출했다. 결승에서도 강동신에게 두 세트를 내주기는 했지만 경기 전체의 흐름을 내주지 않았다. 결국 10세트를 먼저 가져가면서 초대 아시안게임 뿌요뿌요 챔피언에 올랐다.강동신 역시 예선에서 한 차례 패배한 뒤 무너지지 않았다. 구리하라전을 제외한 3경기를 모두 잡으며 결선에 진출했고, 결승에서는 예선보다 한 세트 더 따냈다. 비록 금메달을 놓쳤지만 한국 뿌요뿌요의 첫 아시안게임 메달을 확보했다는 점은 분명한 기록으로 남았다.특히 이번 결승은 두 선수의 나이 차이보다 뿌요뿌요라는 종목의 특성이 잘 드러난 경기였다. 11세 선수도 상대의 움직임을 읽고 긴 연쇄를 설계할 수 있다면 성인 선수와 대등하게 경쟁할 수 있고, 경험 많은 선수 역시 자신의 경기 운영을 통해 어린 선수에게 대응해야 한다.강동신은 마지막 승부에서 구리하라를 넘지 못했다. 하지만 한국은 뿌요뿌요가 처음 아시안게임 정식 종목으로 등장한 무대에서 은메달을 가져갔다. 일본은 11세 구리하라의 금메달로 정상에 올랐고, 한국은 강동신의 은메달로 새로운 e스포츠 종목의 첫 페이지를 장식했다. 뿌요뿌요 구리하라유키 강동신 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 21세 로사스 주니어 vs 39세 바르셀로스…18년 차이 격돌

6일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 뿌요뿌요 챔피언스에서 은메달을 차지한 한국 강동신이 메달과 함께 포즈를 취하고 있다강동신(24)이 11세 일본 '게임 신동' 구리하라 유키의 벽을 넘지 못하고 은메달을 목에 걸었다.강동신은 26일 일본 아이치현 도코나메시 아이치 스카이 엑스포 홀 D에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 뿌요뿌요 챔피언스 결승에서 구리하라에게 2-10으로 패했다. 뿌요뿌요가 아시안게임 정식 종목으로 처음 실시된 이번 대회에서 강동신은 한국 선수 최초로 메달을 획득했다. 금메달은 일본의 최연소 대표 선수 구리하라에게 돌아갔다.두 선수의 대결은 결승이 처음이 아니었다. 앞서 열린 예선에서도 만났다. 강동신은 구리하라에게 1-3으로 패했지만 나머지 3경기를 모두 이겨 3승 1패로 결선에 올랐다. 구리하라는 예선 4경기를 모두 승리하며 조 1위를 차지했다.결승에서는 구리하라가 더욱 큰 점수 차이로 승리를 가져갔다. 강동신은 두 세트를 따내며 반격했지만 구리하라는 10세트를 가져가며 10-2로 승리했다. 구리하라가 이번 대회에서 상대에게 두 세트 이상을 내준 것은 강동신이 유일했다.뿌요뿌요는 같은 색의 뿌요를 연결해 없애는 퍼즐 게임이다. 하지만 높은 수준의 경기에서는 단순히 빠르게 뿌요를 제거하는 것만으로 승부를 결정할 수 없다.선수는 자신의 공간에 뿌요를 배치하면서 이후 만들어질 연쇄를 계산해야 한다. 당장 눈앞의 뿌요를 없애는 대신 여러 색의 뿌요를 남겨두고 다음 공격을 준비하는 경우도 있다. 어느 위치에 어떤 뿌요를 쌓느냐에 따라 이후 연쇄의 크기와 방향이 달라지기 때문이다.연쇄가 시작되면 한 번의 연결로 끝나는 것이 아니라 뿌요가 사라지면서 위에 있던 뿌요가 아래로 떨어지고, 그 과정에서 새로운 연결이 만들어질 수 있다. 이 과정이 이어질수록 공격력이 커진다.상대에게 보내는 방해 뿌요도 승부의 중요한 요소다. 큰 연쇄가 성공하면 상대의 화면에 방해 뿌요가 쌓인다. 화면에 방해 뿌요가 많아지면 자신의 연쇄를 만들 공간이 줄어들기 때문에 상대의 공격을 얼마나 빨리 끊어내느냐도 중요하다.결국 뿌요뿌요의 정상급 경기는 손을 빠르게 움직이는 것만으로 설명하기 어렵다. 다음에 떨어질 뿌요를 확인하면서 자신의 배치를 결정하고, 동시에 상대가 어떤 공격을 준비하는지를 읽어야 한다. 공격을 먼저 시작할지, 상대의 공격을 견디면서 더 큰 연쇄를 준비할지도 순간적으로 결정해야 한다.