11살 일본 신동은 강했다... 강동신, 뿌요뿌요 은메달

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6일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 뿌요뿌요 챔피언스에서 은메달을 차지한 한국 강동신이 메달과 함께 포즈를 취하고 있다연합뉴스
강동신(24)이 11세 일본 '게임 신동' 구리하라 유키의 벽을 넘지 못하고 은메달을 목에 걸었다.
강동신은 26일 일본 아이치현 도코나메시 아이치 스카이 엑스포 홀 D에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 뿌요뿌요 챔피언스 결승에서 구리하라에게 2-10으로 패했다. 뿌요뿌요가 아시안게임 정식 종목으로 처음 실시된 이번 대회에서 강동신은 한국 선수 최초로 메달을 획득했다. 금메달은 일본의 최연소 대표 선수 구리하라에게 돌아갔다.
두 선수의 대결은 결승이 처음이 아니었다. 앞서 열린 예선에서도 만났다. 강동신은 구리하라에게 1-3으로 패했지만 나머지 3경기를 모두 이겨 3승 1패로 결선에 올랐다. 구리하라는 예선 4경기를 모두 승리하며 조 1위를 차지했다.
결승에서는 구리하라가 더욱 큰 점수 차이로 승리를 가져갔다. 강동신은 두 세트를 따내며 반격했지만 구리하라는 10세트를 가져가며 10-2로 승리했다. 구리하라가 이번 대회에서 상대에게 두 세트 이상을 내준 것은 강동신이 유일했다.
뿌요뿌요는 같은 색의 뿌요를 연결해 없애는 퍼즐 게임이다. 하지만 높은 수준의 경기에서는 단순히 빠르게 뿌요를 제거하는 것만으로 승부를 결정할 수 없다.
선수는 자신의 공간에 뿌요를 배치하면서 이후 만들어질 연쇄를 계산해야 한다. 당장 눈앞의 뿌요를 없애는 대신 여러 색의 뿌요를 남겨두고 다음 공격을 준비하는 경우도 있다. 어느 위치에 어떤 뿌요를 쌓느냐에 따라 이후 연쇄의 크기와 방향이 달라지기 때문이다.
연쇄가 시작되면 한 번의 연결로 끝나는 것이 아니라 뿌요가 사라지면서 위에 있던 뿌요가 아래로 떨어지고, 그 과정에서 새로운 연결이 만들어질 수 있다. 이 과정이 이어질수록 공격력이 커진다.
상대에게 보내는 방해 뿌요도 승부의 중요한 요소다. 큰 연쇄가 성공하면 상대의 화면에 방해 뿌요가 쌓인다. 화면에 방해 뿌요가 많아지면 자신의 연쇄를 만들 공간이 줄어들기 때문에 상대의 공격을 얼마나 빨리 끊어내느냐도 중요하다.
결국 뿌요뿌요의 정상급 경기는 손을 빠르게 움직이는 것만으로 설명하기 어렵다. 다음에 떨어질 뿌요를 확인하면서 자신의 배치를 결정하고, 동시에 상대가 어떤 공격을 준비하는지를 읽어야 한다. 공격을 먼저 시작할지, 상대의 공격을 견디면서 더 큰 연쇄를 준비할지도 순간적으로 결정해야 한다.
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