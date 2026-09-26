한국형 히어로, 40주년 맞은 '우뢰매'를 기억하나요?

1980년대 중반부터 1990년대 초반까지, 약 8년간 한국서 피고 진 꽃과 같은 장르가 있었다. 그 찬란함이 화원의 다른 모든 꽃을 압도할 정도였으나, 지고 난 뒤 그를 기억하는 이는 얼마 되지 않는다. 그저 한국 영화사조 가운데 기록할 한 페이지 정도에서 그치지 않는 것은 이 장르가 직격해 쇠락케 한 또 다른 장르가 있기 때문이요, 도리어 일으킨 분야 또한 있기 때문이겠다.
1980년대는 한국 사회의 대변혁기였다. 특히 민주화운동과 연계한 노동운동이 커다란 성취를 이루며 사회 전 부문에서 임금과 노동환경 개선의 파격적 변화가 이루어졌다. 지난 시대 이어져 온 노동집약적 산업화는 결실을 이루었고, 1980년대 중반 들어선 저유가·저금리·저달러의 3저 호황까지 맞아 대미수출에 있어 각 산업 부문에서 일본을 대체할 수 있는 대안으로서의 자리를 꿰찬 때였다. 1987년 노동자대투쟁과 뒤이은 대파업은 달라진 경제상황이 노동환경의 변화로 이어지는 결정적 계기가 됐다. 국가와 회사의 이익이 노동자의 임금상승으로 연결되며 임금이 하루가 다르게 치솟았다.
이 같은 변화가 모두에게 이로운 건 아니었다. 사업하는 입장에선 당장 폭증한 인건비를 어떻게든 줄이는 게 경쟁력으로 직결됐다. 노동집약적인 부문은 그 필요가 더욱 절실했다. 당대 한국 애니메이션 시장이 꼭 그러했다. 사람이 일일이 수작업으로 그리는 작화와 그를 이어 붙인 편집으로 구성되는 애니는 더 이상 값싼 장르로 남을 수 없었다. 독립 애니를 제외한 거의 모든 애니 부문에서 단가 절감을 위한 고투가 이어졌으나 장르의 특성상 제작비용 상승을 억누를 수는 없었다.