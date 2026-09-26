한국형 히어로, 40주년 맞은 '우뢰매'를 기억하나요?

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큰사진보기 ▲외계에서 온 우뢰매포스터 서울동화프로덕션

40주년 맞아 다시 이는 '우뢰매' 바람



다행하게도 미취학아동용 애니 시장에서 한국은 대반전을 이뤄냈다. <뽀로로> <라바> <핑크퐁> 등 전 세계적 인기를 구가하는 작품들이 한국에서 제작됐다. 그러나 10세를 전후한, 또 청소년과 성인대상 애니의 사정은 그와는 딴판이다. 시리즈로 이어지긴커녕 극장에 걸리는 성인용 애니 한 편을 만나는 것이 몹시 희귀한 일이 되었다. 지난해 <퇴마록>이 야심 차게 등장해 역대 성인 대상 장편 애니 가운데선 유의미한 기록을 세웠으나, 손익분기점은 넘지 못했다. 아쉬운 일이다.



이처럼 <외계에서 온 우뢰매>는 과거로부터 오늘에 이르는 긴 이야기를 안고 있다. 올해 40주년을 맞아 '우뢰매' 완구 펀딩이 열리고, 과거 향수를 가진 이들이 모여들어 1시간 만에 1억 원 펀딩에 성공하고 수차례 제작이 모두 마감되는 등 화제를 일으켰단 건 흥미로운 대목이다. 당시 미처 나오지 않은 이야기를 팬들이 AI를 통해 새로 제작한 영상 또한 온라인상에서 널리 공유됐다. 이는 독자적 브랜드로써 '우뢰매'가 힘을 가지고 있다는 사실을 확인케 한다. 끝나버린 시리즈가 아니라 여전한 브랜드로 이 작품이 존속할 수 있을까.



이것이 아주 불가능하지만은 않다 여기는 건 지난해 <퇴마록> 사례에서 보듯이 발전한 기술력이 전에는 미처 이르지 못한 가능성을 뒤늦게나마 틔워줄 수 있단 걸 알아서다. 한국 영화사의 빛이자 어둠이었던, 꽃피는 시절이자 재난이기도 했던 이 시리즈를 2026년 한국은 어떻게 껴안을까. 때아닌 '우뢰매' 바람을 지켜보는 아재의 마음은 긴장 반 설렘 반이다.

외계에서온우뢰매 서울동화프로덕션 김청기 심형래 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 '대놓고 가짜'여서 더 파격적... 부담 없이 즐겼다

스틸컷그러나 이 장르 안에서 심형래라는 스타가 탄생한 건 모델을 넘어선 매체의 진화를 뜻했다. 장난감 제작이 용이한 애니와 결합한 SF장르물을 벗어나 심형래의 바보 캐릭터를 활용한 작품이 연달아 만들어진 건 장난감이 아닌 비디오라는 2차 시장을 겨냥한 행보였다. 좀 힘을 주어 말하자면 어린이 영화가 다른 산업의 부수적 요소로 기능하다 독립을 쟁취한 혁명적 순간인 것이다. 그를 가능케 한 건 심형래라는 스타의 존재였다. 그 독보적 캐릭터는 당대 TV코미디로부터 가져온 것이긴 하였으나 영화 안에서 진화하고 발전해 전에 없던 성취를 이뤘으니 이 또한 심형래 어린이 영화의 공이라 보아야 옳을 테다. 그리고 그는 아마도 마동석과 함께 배우 한 명이 곧 장르를 이루는 한국 영화사 가운데 유이한 존재였다.물론 그 시작점이 된 <외계에서 온 우뢰매>는 전혀 탁월한 영화는 아니었다. 기본적인 서사부터 시작해 액션, 연기, 편집, 녹음과 액션, 특수효과 등 거의 모든 부문에서 당대 기준으로 보아도 허접한 구석이 산재한 수준 이하 작품인 게 사실이다. 앞서 언급한 도전 그 자체에 의미가 있다고는 하지만, 그 도전의 성패 또한 주요한 요소라면 낙제점을 면치 못할 정도다. 그러나 할 줄 아는 안전함에 매몰되지 않고 시도했던 그 도전정신이 (혹자는 표절정신이라 폄훼하기도 하지만) 아무튼 이후 한국영화의 한 장르를 일으키고 특수효과 등의 발전에도 혁혁한 공을 세우게 되는 것이다. 이야말로 도전의 이로움이 아니겠는가.그러나 한편으로 한국 비평가들이 좀처럼 지적하지 않는 아쉬움 또한 언급해야 마땅하겠다. 그건 이 작품이 연 아동영화 전성시대 이후로 아주 오랫동안 한국 애니의 암흑기가 열렸다는 사실이다. 이 시리즈가 이룩한 아동용 영화 주류 장르의 전환은 결국 제작비의 절감이란 필요에 의해 이뤄졌고, 그 과정에서 이전까지 시장을 장악하던 애니에 대한 고려와 배려가 전혀 이뤄지지 못한 점을 짚어보아야 한다. 1986년 이후 1990년 초까지 극장용 장편 애니는 채 10편이 제작되지 않았다. <외계에서 온 우뢰매> 이전까지 연간 5편 이상의 애니가 만들어졌음을 고려하면 현격하게 줄어든 것이었다. 한국 애니 창작자, 특히 작화가들의 설 자리가 사라진 건 물론이다.한 업계가 초토화되고 존립을 위협받는 지경이 되었음에도 이 나라 문화정책을 결정하는 이들은 이를 전혀 돌아보지 않았다. 그리하여 한국 작화가들은 독자적인 작품활동을 이어가지 못하고 다른 나라 애니의 하청을 받아 주문제작하는 일꾼으로서 자리하기에 이른 것이다. 세계 최고 수준의 애니메이션 하청국가라 불리는 오늘의 이면에는 자국 애니의 설 자리가 졸아들어가고 있음에도 돌보지 않던 무책임과 무관심이 자리한다. 이를 어떻게 마땅하다고 하겠는가.