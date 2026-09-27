노래가 끝난 뒤에도 사라지지 않는 것

음악은 이상한 힘을 가지고 있다. 한 곡을 듣는 동안에는 그저 음악을 듣고 있다고 생각하지만, 공연이 끝난 뒤 객석에 불이 켜지면 우리는 조금 전까지 듣고 있던 음악이 아니라 그 음악이 불러낸 사람과 시간과 기억을 떠올린다. 어떤 목소리는 노래가 끝난 뒤에도 오래 남아 있다. 그리고 아주 먼 훗날, 전혀 예상하지 못한 순간 다시 우리 앞에 나타난다.
세종예술의전당에서 테너 나대주의 독창회를 들으며 나는 오래전 젊은 시절의 엄정행 선생을 떠올렸다. 지금이야 '한국 가곡의 거장'이라는 이름으로 기억되지만, 한때 엄정행과 백남옥은 그야말로 가곡계의 아이돌이었다. 두 사람이 무대에 등장하는 것만으로도 객석의 공기가 달라졌고, 사람들은 그들의 목소리를 듣기 위해 공연장을 찾았다. 어쩌면 그 시절 사람들은 음악을 들으러 간 것이 아니라, 그 목소리에 취하러 갔는지도 모른다.
목소리에는 사람마다 다른 결이 있다. 음정과 호흡을 배우고 발성과 기술을 연마할 수는 있지만, 그 사람만의 떨림과 숨의 길이, 모음의 색깔까지 완전히 같아질 수는 없다. 그래서 목소리는 가수의 지문과도 같다.
다만 오늘 나대주의 무대에서 내게 더 강하게 다가온 것은 그 '지문' 자체가 아니라, 그 목소리가 다른 예술과 만났을 때 만들어낸 새로운 풍경이었다.
낯섦이 만들어낸 새로운 풍경, '시인의 사랑'