만리장성 극복한 한국 여자농구, 사상 최초 남녀 원정 동반 금메달 도전

대한민국 여자 농구대표팀이 '만리장성' 중국을 격파하고 결승에 진출하며 '12년만의 남녀 동반 금메달'에 한 걸음 더 다가섰다.박수호 감독이 이끄는 여자 농구대표팀은 25일 일본 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 여자 농구 4강전(준결승)에서 중국에 85-80으로 짜릿한 역전승을 거뒀다.중국의 손쉬운 승리가 될 것이라는 예상을 보기 좋게 뒤집은 쾌거였다. 중국은 226㎝의 신장을 자랑하는 거인 센터 장쯔위와 190cm대 장신 포워드들을 대거 보유하여, 이번 대회에서도 강력한 우승후보로 거론됐다. 한국(14위)은 국제농구연맹(FIBA) 여자 랭킹에서 중국(7위)보다 낮고, 역대 여자 국가대표 맞대결 전적에서도 이날 경기 전까지 26승 45패로 열세였다. 2019년 11월 도쿄 올림픽 예선전 승리 이후에는 6연패를 당하고 있었다.더구나 이번 아시안게임에서는 국내 최장신 박지수가 부상으로, 에이스 박지현은 WNBA(미국 여자프로농구) 일정 때문에 각각 불참하며 전력이 약화되었다는 평가를 받았다. 장쯔위를 포함하여 팀 평균신장이 188cm나 되는 중국에 비하여, 한국의 이번 대회 평균 신장은 176cm으로 떨어지며 12cm나 차이가 났다.하지만 '농구는 신장(키)이 아닌 심장으로 한다'는 NBA(미국프로농구) 레전드 앨런 아이버슨의 격언은 유효했다. 한국 선수들은 높이의 열세를 두 발 더 뛰는 활동량과 화끈한 슈팅력으로 만회하며 시종일관 중국의 장신군단과 대등하게 맞섰다.장쯔위의 높이는 확실히 위력적이었다. 짱쯔위는 이날 22점 7리바운드로 팀내 최다득점을 기록했다. 중국은 장쯔위를 활용한 골밑 공격으로 전반을 41-36, 3쿼터를 65-61로 근소하게 앞서갔다. 한국 팀내 최장신인 진안(182cm), 홍유순(183cm) 등이 사력을 다하며 막아봤지만, 림 바로 아래서 공이 연결되었을 때는 사실상 속수무책이었다. 슛을 시도하면 장쯔위의 어깨가 한국 선수들의 머리보다 더 높을 정도여서 아예 블록 자체가 불가능했다. 장쯔위는 림에서 약간 거리가 있는 곳에서도 점프슛을 성공시키며 한국 선수들을 당황하게 했다.하지만 장쯔위가 오래 뛰는 것이 한국에게 마냥 불리했던 것만은 아니었다. 거인 선수들이 흔히 그렇듯, 공수전환이 느리고 체력이 약한 장쯔위 역시 한국의 속공시에는 빠르게 수비에 복귀하거나 빈 공간을 커버해주지못하여 '구멍'으로 전락하기 일쑤였다. 후반 막바지로 갈수록 장쯔위는 체력이 빠르게 고갈되어 움직임이 점점 둔해졌고, 한국 선수들은 이를 역이용하여 빠른 패스워크와 돌파로 슈팅공간을 만들어냈다.또한 한국은 장쯔위에게 줄 점수는 어느 정도 주더라도 중국의 외곽슛을 최대한 봉쇄하는데 초점을 맞춘 수비 전략을 들고 나온 것이 적중했다. 중국은 장쯔위의 높이에 의존하는 플레이를 펼치다가 볼이 제대로 돌지않으며 경기 템포가 느려지는 약점을 노출했다. 한국은 강력한 압박과 트랜지션으로 중국에게 오픈 찬스를 거의 내주지 않았다. 중국은 이날 3점슛 시도가 13번에 그쳤고, 놀랍게도 단 한 개의 3점도 림을 가르지 못한 것이 치명타였다.반면 한국은 고비마다 무려 12개의 3점슛을 적중시키며 '양궁농구'의 힘을 과시했다. 특히 4쿼터 막판에 승부를 뒤집은 원동력도 3점슛이었다.주포 강이슬은 3쿼터까지 5개의 3점슛을 시도했으나 모두 실패하며 부진했다. 하지만 62-69, 7점차로 끌려가던 4쿼터 6분 44초부터 강이슬이 내리 3점슛 2개 포함 연속 8득점을 몰아치며 승부를 뒤집었다. 경기 종료 3분 20초 전에는 장쯔위를 따돌리고 돌파로 75-74 재역전을 이끄는 레이업을 또 성공시키기도 했다.승부의 마침표를 찍은 것은 다시 이소희였다. 78-76으로 불안한 리드를 이어가던 경기종료 1분 50초를 남기고 속공 상황에서 이소희가 과감한 3점포로 골망을 가르며 점수차를 5점차로 벌렸다. 중국이 다시 1점차(81-80)까지 추격해온 9.5초 전에는 골밑 수비에 가담하여 혼신을 다해 수비 리바운드를 잡아냈다.다급해진 중국은 이소희에게 파울작전을 시도했으나, 거친 플레이로 오히려 U파울을 선언받으며 한국에 자유투와 공격권까지 주어졌다. 이소희는 첫 자유투 2개를 침착하게 성공시켰고, 재차 중국의 파울작전으로 얻어낸 자유투 2개 역시 적중하며 점수차를 5점으로 벌렸다. 한국의 승리가 확정되자 선수단은 일제히 코트에 쏟아져나와 환호하며 얼싸안고 승리를 자축했다.이번 아시안게임 최고의 스타로 부상한 '뉴 에이스' 이소희는 3점 슛 5개 포함 23점 6리바운드을 올리며 승리의 선봉에 섰다. 이해란도 22점 6리바운드를 터뜨렸고, 허예은은 3점슛 3개포함 9점 9어시스트로 맹활약했다.강이슬은 4쿼터 승부처에만 10점을 몰아넣는 등 총 16점으로 힘을 보탰다. 또한 진안은 자신보다 44cm나 더 큰 장쯔위를 막느라 고군분투하면서도 8득점 3리바운드를 올리며 승리에 기여한 또다른 '언성 히어로'였다. 모든 선수들이 공격과 수비, 리바운드 등에서 궃은 일을 마다하지않고 부지런히 몸을 던지며 함께 만들어낸 승리였다.중국은 남자대표팀이 일본과 이란에 연패하며 '노메달'에 그친데 이어, 여자농구도 결승진출에 실패하며 큰 충격에 빠졌다.'시나 스포츠' '소후' 등 중국 주요 언론들은 "남자농구에 이어 중국 여자농구도 팬들을 크게 실망시켰다" "이번 대회를 앞두고 '만개의 슈팅 훈련'을 시도했다고 자부하더니, 정작 한국전에서 3점슛을 하나도 성공시키지 못했다" "국가대표급에 미치지못하는 선수들이 너무 많았다"며 꼬집었다. 중국 누리꾼들도 온라인을 통하여 중국 남녀농구 대표팀 감독들의 용병술과, 협회의 선수선발 기준에 의혹을 제기하면서 맹비난이 쏟아지고 있다.통산 5번째 금메달을 노리는 한국 여자농구는, 홈에서 열린 2014년 인천 대회에서 마지막 우승을 차지한 이후 12년만에 남녀 동반 금메달을 노릴 수 있게 됐다. 특히 홈이 아닌 원정에서 남녀 동반 AG 금메달은 한국농구 역사상 최초다.앞서 남자농구 대표팀은 일본을 결승에서 꺾고 먼저 금메달을 차지한 바 있다. 공교롭게도 여자대표팀의 결승 상대 역시 일본과의 '한일전'이 성사됐다. 결승전은 26일 오후 7시 20분 일본 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린다. 한국 여자농구가 원정에서 마지막으로 아시안게임 우승을 차지한 대회인 1994년 히로시마 대회였고 당시에도 결승에서 일본을 1점차(77-76)로 꺾고 정상에 오른바 있다.결승전 역시 쉽지않은 경기가 예상된다. FIBA랭킹 9위의 일본은 1978년과 98년 방콕 대회에 이어 통산 3번째이자 28년만의 금메달을 노린다. 현재의 일본은 '2020 도쿄 올림픽' 은메달을 기록하는 등, 명실상부한 아시아 최강팀으로 성장했다.경기외적으로 일본의 엄청난 '홈 텃세' 역시 우려되는 부분이다. 앞서 남자대표팀은 결승전을 앞두고 선수단 이동을 위한 '버스 노쇼' 논란으로 정상적인 훈련을 소화하지 못하는 해프닝을 겪었다. 결승전 경기 중에는 노골적인 '홈콜'로 편파판정의 손해를 입으며 어려운 경기를 펼쳐야했다. 하지만 남자대표팀은 27점 18리바운드를 몰아치는 이현중의 맹활약을 앞세워 일본을 67-57로 제압하며 실력으로 모든 텃세를 극복하고 당당히 정상에 올랐다.여자대표팀 역시 남자 못지않게 어렵고 불리한 환경을 실력으로 돌파하며 결승까지 올라왔다. 기적을 현실로 만들고 있는 태극낭자들의 도전은 이제 마지막 한 고비만을 남겨두고 있다. 한국농구 역사상 '최초의 남녀 동반 원정 금메달'이라는 꿈은 과연 이루어질까.