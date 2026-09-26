40년 기다린 평균대 금메달, 황서현이 해냈다

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25일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 평균대 결선에서 금메달을 따낸 황서현(17·인천체고)이 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.9.25'17세 여고생' 황서현이 한국 기계체조에 40년 만의 아시안게임 평균대 금메달을 안겼다.황서현은 25일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 평균대 결선에서 난도점수 6.600점과 실시점수 8.100점을 합쳐 14.700점으로 1위에 올랐다.이로써 한국 기계체조는 전날 여자 도마의 여서정에 이어 이틀 연속 금메달을 획득하며 기대 이상의 성과를 냈다.예선에서 13.966점으로 5위에 올라 결선에 진출한 황서현은 8명의 선수 가운데 7번째로 평균대에 올랐다.강력한 우승 후보보다는 '다크호스'에 가까웠던 결선 출전자 중 가장 높은 난도의 연기로 승부를 걸었다. 한 발로 3바퀴를 돌며 연기를 시작한 황서현은 공중 동작까지 큰 실수 없이 깔끔하게 해냈다.결선 출전자로는 가장 작은 135cm의 키였으나, 평균대 위에서는 오히려 무게중심이 낮아 흔들림이 적었다. 마지막 착지에서 약간 흔들렸으나 한 발을 뒤로 빼며 바로 서며 연기를 마쳤다.판정단으로부터 14.700점의 고득점을 받은 황서현은 중국의 추치위안(14.566점)과 일본의 오카무라 마나(14.300점)를 단숨에 제치고 1위로 올라섰다.마지막 출전자로 나선 북한의 박운정이 연기 도중 평균대에서 떨어지는 큰 실수를 했고, 이 때문에 12.700점에 그쳐 8위로 떨어졌다. 숨죽이며 지켜보던 황서현은 그제야 활짝 웃으며 금메달의 감격을 만끽했다.황서현은 시니어 무대에 데뷔하고 지난해 제천 아시아선수권대회와 전국체육대회대에서 잇따라 우승하며 평균대 유망주로 주목받았다.그러나 아시안게임으로 가는 길은 쉽지 않았다. 지난 5월 아시안게임 대표 최종 선발전에서 개인종합 상위 4명 안에 들지 못했으나, 종목별 랭킹 포인트를 통해 추가 발탁되면서 극적으로 나고야행 티켓을 거머쥐었다.예선에서도 중국과 일본의 경쟁 선수들에 밀려 5위에 그쳤으나, 결선에서 과감한 연기로 가장 좋은 활약을 펼쳐 '깜짝' 금메달을 따내면서 자신이 아시안게임에 와야 했던 이유를 증명했다.한국 선수가 아시안게임 여자 평균대에서 금메달을 획득한 것은 1986 서울 대회 서선앵 이후 무려 40년 만이다.지난 6월 중국에서 열린 아시아선수권대회 동메달에 이어 아시안게임 금메달까지 따내며 마침내 아시아 정상 자리에 오른 황서현은 이제 다음 달 열리는 더 큰 무대인 세계선수권대회를 바라보고 있다.