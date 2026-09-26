윤수정-최유리 2골씩 활약 여자축구대표팀, 4강 일본 만난다

우즈베키스탄의 저항이 예상대로 만만치 않았지만 우리 여자축구대표팀은 중요한 고비를 잘 넘어서며 여섯 골을 퍼부었다. 금메달 후보 북한과의 조별리그 세 번째 게임에서 귀중한 동점골을 넣은 윤수정이 이번에도 뛰어난 골 결정력을 자랑한 덕분이었다.신상우 감독이 이끌고 있는 한국 여자축구대표팀이 한국 시각으로 25일(금) 오후 7시 30분 일본 오사카에 있는 나가이 스타디움에서 벌어진 2026 아이치-나고야 아시안게임 여자축구 8강 토너먼트에서 우즈베키스탄을 6-3으로 물리치고 4강에 올라 개최국 일본과 만나게 됐다.이번에는 동메달 그 이상의 성적을 올리겠다는 우리 여자 대표팀은 게임 시작 후 5분 42초만에 첫 골을 뽑아내며 4강을 뛰어넘어 결승까지 올라가겠다는 강한 의지를 드러냈다. 맏언니 김혜리의 오른쪽 측면 프리킥을 받은 윤수정이 절묘하게 머리로 방향을 바꿔 우즈베키스탄의 골문을 열어내기 시작한 것이다.하지만 우즈베키스탄도 이대로 물러서지 않았다. 4분 13초 뒤에 우리 수비수들의 작은 실수를 놓치지 않고 하비불라예바 디요라혼이 오른발 동점골(9분 55초)을 터뜨린 것이다.16분 26초에 한국의 추가골이 운 좋게 들어갔다. 김민지의 힐 패스를 받은 최유리가 우즈베키스탄 수비수들의 저항을 이겨내며 오른발 골을 터뜨렸다. 최유리의 오른발 끝을 떠난 공이 우즈베키스탄 수비수 다리에 맞고 방향이 살짝 바뀌어 들어간 것이다.우리 선수들은 전반이 끝나기 직전에 뛰어난 집중력을 발휘하며 두 골을 더 달아나며 4강 진출 자신감을 분명하게 보여줬다. 43분 2초에 장슬기의 왼쪽 끝줄 앞 컷 백 크로스를 받은 윤수정이 왼발로 멀티 골 실력을 자랑했고, 전반 추가시간 17초만에 장슬기의 오른발 중거리슛이 우즈베키스탄 골키퍼 요님쿨로바 마프투나의 선방에 걸렸지만 최유리가 달려들어 왼발 밀어넣기를 성공시켰다. 전반에만 윤수정-최유리 콤비가 나란히 두 골씩 터뜨리는 보기 드문 결정력을 자랑한 셈이다.후반에 접어든 우즈베키스탄이 오른쪽 측면 프리킥 상황에서 장슬기의 왼발 자책골(63분 39초)로 따라붙은 것도 모자라 단 1분 54초만에 1골을 더 따라붙어 한국 선수들을 바짝 긴장시켰다. 전반 1-1 동점골의 주인공 하비블라예바 디요라혼이 왼쪽 끝줄 앞에서 내준 패스를 쿠드라토바 닐루파르가 왼발 골(65분 33초)을 정확하게 차 넣은 것이다.우즈베키스탄이 1골 차로 따라붙은 상황에도 크게 흔들리지 않은 우리 선수들은 73분 17초에 정민영이 오른쪽 측면에서 낮게 올린 프리킥 세트피스 기회에서 카비불라에바 디요라혼의 왼발 자책골로 달아났다. 우리 선수들은 윤수정의 해트트릭이 완성된 것처럼 기뻐했지만 공식 기록지에는 자책골로 적혔다.우리 선수들은 2골 차 승리에 만족하지 않고 후반 추가 시간 3분 23초에 멋진 쐐기골을 뽑아내며 4강행 티켓을 당당히 받아들었다. 장슬기의 왼쪽 측면 크로스를 받은 김민지가 정확한 헤더골을 우즈베키스탄 골문 오른쪽 구석에 꽂아넣은 것이다.이렇게 4강에 오른 우리 선수들은 29일(화) 오후 7시 30분 시즈오카 에코파 스타디움에서 개최국 일본을 만나 결승 진출권을 다툰다. 이보다 먼저 시작하는 4강 첫 게임은 북한과 중국이 만나게 됐다.(9월 25일 금요일 오후 7시 30분, 나가이 스타디움 - 오사카)[골, 도움 기록 :(5분 42초,도움-김혜리),(16분 26초),(43분 2초,도움-장슬기),(45+ 17초), 카비불라에바 디요라혼(73분 17초,자책골),(90+3분 23초) / 하비불라에바 디요라혼(9분 55초,도움-카라치크 류드밀라), 장슬기(63분 39초,자책골), 쿠드라토바 닐루파르(65분 33초,도움-카비불라에바 디요라혼)]선수들(4-2-3-1 감독 : 신상우)FW :(83분↔정유진)AMF : 강채림(60분↔강태경), 지소연,DMF : 정민영, 김민지DF : 장슬기, 노진영(46분↔고유진), 이민화, 김혜리(46분↔한다인)GK : 김민정4강 ☆(9월 29일 화요일 오후 3시, 시즈오카 에코파 스타디움)4강 ☆(9월 29일 화요일 오후 7시 30분, 시즈오카 에코파 스타디움)동메달 결정전 ☆ (10월 2일 금요일 오후 3시, 시즈오카 에코파 스타디움)금메달 결정전 ☆ (10월 2일 금요일 오후 7시 30분, 시즈오카 에코파 스타디움)