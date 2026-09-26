21세 로사스 주니어 vs 39세 바르셀로스…18년 차이 격돌

UFC 제공

늦은 나이에 첫 메인이벤터로 나서는 하오니 바르셀로스(사진 오른쪽)는 그간 쌓은 경험을 다 쏟아낼 필요가 있다.앞서 언급한 것처럼 이번 경기는 두 선수 모두에게 첫 UFC 5라운드 경기다. 이 조건은 단순히 체력이 좋은 선수가 유리하다는 의미가 아니다. 25분 동안 상대의 전술을 읽고 수정할 시간이 늘어난다는 뜻이다.초반에는 로사스가 적극적으로 거리를 좁히면서 그래플링을 시도할 가능성이 높다. 바르셀로스가 이를 막아내고 중앙으로 돌아오는 장면이 반복된다면 2~3라운드부터 경기 양상이 달라질 수 있다.반대로 로사스가 초반부터 케이지 컨트롤을 안정적으로 가져가면 바르셀로스가 공격할 수 있는 공간이 줄어든다. 이때 중요한 것은 체력이다. 로사스가 많은 테이크다운을 시도하고도 후반에 움직임을 유지할 수 있다면 4~5라운드에서 그래플링의 압박을 다시 높일 수 있다.바르셀로스에게는 또 다른 선택지가 있다. 굳이 모든 그래플링 싸움에서 완승을 거두려 하기보다, 위험한 상황에서 일어나 중앙으로 돌아온 뒤 타격전으로 리셋하는 것이다. 한 차례 테이크다운을 허용했다고 해서 전체 라운드를 내주는 것은 아니다.특히 바르셀로스는 로사스가 조급해지는 상황을 만들 필요가 있다. 로사스가 테이크다운을 연속해서 실패하면 공격의 폭발력뿐 아니라 체력에도 영향을 받을 수 있다. 그때부터는 바르셀로스가 자신의 타격 리듬을 만들 가능성이 커진다.반대로 로사스는 '젊은 선수이기 때문에 체력이 더 좋을 것'이라는 접근만으로 싸워서는 안 된다. MMA에서 그래플링은 공격하는 선수도 상당한 에너지를 소모한다. 상대를 붙잡고 넘어뜨리거나 일어나려는 상대를 다시 눌러놓는 과정 모두 적지않은 체력을 사용한다.그래서 이번 경기에서는 누가 더 강한가보다 누가 자신의 장점을 더 적은 에너지로 반복할 수 있느냐가 중요하다. UFC 공식 프리뷰에 따르면 로사스는 이번 메인이벤트를 통해 UFC 역사상 가장 어린 메인 이벤트 출전 선수가 된다. 21세의 나이에 메인이벤트 5라운드라는 새로운 시험대에 오르는 셈이다.반면 바르셀로스는 UFC 입성 8년 만에 처음으로 대회 마지막 경기의 주인공이 됐다. 39세에 찾아온 첫 메인이벤트라는 점에서 그에게도 특별한 무대다. 두 선수의 나이는 18년 차이가 난다. 그러나 케이지 안에서 필요한 것은 나이가 아니라 25분 동안 자신의 경기 방식을 얼마나 정확하게 유지하느냐다.로사스가 그래플링으로 바르셀로스의 움직임을 묶을지, 바르셀로스가 경험과 타격으로 젊은 상대의 진입을 끊어낼지. 이번 메인이벤트는 단순한 유망주와 베테랑의 대결을 넘어, 상대의 강점을 무력화하는 능력이 5라운드 동안 어떻게 변화하는지를 볼 수 있는 경기다.특히 로사스에게는 이제 '유망주'라는 표현을 넘어 상위권 경쟁자로 향할 수 있는지를 확인할 무대다. 바르셀로스에게는 최근 5연승이 우연이 아니었음을 다시 보여줄 기회다.21세와 39세. 18년이라는 숫자는 크지만, 승부를 결정하는 것은 결국 숫자가 아니다. 27일 펼쳐질 25분의 경기 운영이 두 선수의 다음 위치를 결정하게 된다.