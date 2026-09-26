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21세 로사스 주니어 vs 39세 바르셀로스…18년 차이 격돌

21세 로사스 주니어 vs 39세 바르셀로스…18년 차이 격돌

젊음의 압박과 베테랑의 노련함, 서로 다른 승부법

김종수(oetet)
26.09.26 11:28최종업데이트26.09.26 11:28
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이번 경기 출전으로 인해 라울 로사스 주니어(사진 오른쪽)는 최연소 UFC 계약 선수(당시 17세)에 더해 최연소 메인이벤트 출전 선수 기록까지 더하게 됐다.
이번 경기 출전으로 인해 라울 로사스 주니어(사진 오른쪽)는 최연소 UFC 계약 선수(당시 17세)에 더해 최연소 메인이벤트 출전 선수 기록까지 더하게 됐다.UFC 제공

UFC 밴텀급에서 18년의 세월을 사이에 둔 두 선수가 메인이벤트에서 만난다. UFC 밴텀급 12위 라울 로사스 주니어(21, 미국)와 13위 하오니 바르셀로스(39, 브라질)가 그 주인공으로 둘은 27일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 로사스 주니어 vs 바르셀로스'대회에서 격돌한다.

이번 대결은 두 선수 모두에게 중요한 경기다. 로사스는 UFC 6승 1패를 기록하며 5연승을 달리고 있고, 바르셀로스 역시 최근 5연승을 기록 중이다. 두 선수 모두 밴텀급 상위권으로 올라가는 과정에 있으며, 이번 경기는 UFC 첫 메인이벤트이자 첫 5라운드 경기다.

특히 로사스에게는 자신의 이름을 다시 한번 각인시킬 기회다. 그는 17세였던 2022년 UFC와 계약하면서 최연소 UFC 계약 선수로 주목 받았다. 이후 UFC 데뷔전에서 제이 페린을 1라운드 리어네이키드 초크로 꺾었고, 크리스티안 로드리게스에게 유일한 패배를 당한 뒤 5연승으로 반등했다. 최근에는 전 UFC 타이틀 도전자 롭 폰트를 판정으로 꺾으며 상승세를 이어갔다.

바르셀로스는 전혀 다른 방식으로 이 자리에 왔다. 2018년 UFC에 입성한 뒤 15경기를 치른 39세의 베테랑이다.

이번 경기에서 라울 로사스 주니어(사진 오른쪽)에게 요구되는 것은 '패기'보다는 '요령'이다.
이번 경기에서 라울 로사스 주니어(사진 오른쪽)에게 요구되는 것은 '패기'보다는 '요령'이다.UFC 제공

로사스의 그래플링, 넘어뜨리는 것보다 '붙잡아 두는 것'이 중요하다

로사스의 경기에서 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 그래플링이다. 그는 상대를 케이지 쪽으로 몰아붙인 뒤 테이크다운을 시도하고, 넘어뜨린 이후에는 상위 포지션에서 압박하며 서브미션 기회를 만든다. 단 한 번의 결정적인 테이크다운에 승부를 거는 유형이라기보다, 상대가 일어나려는 순간 다시 몸을 붙여 공격을 이어가는 연속적인 그래플링이 강점이다.

UFC에 입성한 이후에도 이 색깔은 분명했다. 13승 가운데 6승을 서브미션으로 장식했고, UFC에서도 서브미션과 테이크다운을 주요 공격 수단으로 사용해왔다. UFC 공식 통계에서도 로사스는 15분당 평균 6회가 넘는 테이크다운을 기록하고 있다.

다만 이번 상대는 쉽게 넘어지는 선수가 아니다. 바르셀로스는 UFC 공식 통계에서 테이크다운 방어율 88%를 기록하고 있다. 로사스가 지금까지 상대했던 선수들과 비교해도 그래플링 연결을 끊어낼 수 있는 능력이 중요한 경기다.

따라서 로사스에게 이번 경기의 핵심은 '테이크다운 성공 횟수'만이 아니다. 첫 번째 공격이 성공한 뒤 얼마나 오랫동안 바르셀로스를 바닥에 묶어둘 수 있느냐가 더 중요하다.

예를 들어 로사스가 테이크다운에 성공했더라도 바르셀로스가 곧바로 케이지를 짚고 일어나 중앙으로 빠져나오면 상황은 달라진다. 로사스는 다시 거리를 좁혀야 하고, 또 다른 테이크다운을 시도해야 한다. 이 과정이 반복되면 오히려 공격하는 쪽의 체력 소모가 커질 수 있다.

반대로 로사스가 상위 포지션을 안정적으로 유지하면서 바르셀로스의 하체 움직임을 묶고, 일어나려는 순간 다시 공격을 연결한다면 경기의 흐름을 자신의 영역에 둘 수 있다.

이 차이가 5라운드에서는 더욱 커진다. 3라운드 경기라면 초반에 많은 에너지를 투입해 상대를 몰아붙이는 선택도 가능하지만, 25분 경기에서는 이야기가 다르다. 로사스는 매 라운드마다 최대 강도의 그래플링을 반복하기보다 테이크다운과 케이지 컨트롤, 타격을 섞으면서 에너지를 배분해야 한다.

실제로 로사스 자신도 이번 경기를 통해 4라운드와 5라운드까지 경험해보고 싶다는 뜻을 밝혔다. 향후 타이틀전을 준비하는 데 필요한 경험이라는 설명이다.

하오니 바르셀로스는 39살의 나이에도 5연승의 상승세를 타고 있다.
하오니 바르셀로스는 39살의 나이에도 5연승의 상승세를 타고 있다.UFC 제공

늦은 나이에도 상승세, 바르셀로스는 단순한 '노장'이 아니다

바르셀로스의 최근 경기 내용을 보면 이번 대결을 단순한 세대교체 구도로만 보는 것은 위험하다. 그는 최근 크리스티안 키뇨네스, 페이턴 탤벗, 코디 가브란트, 리키 사이먼, 몬텔 잭슨을 차례로 꺾었다.

특히 탤벗과 잭슨처럼 상승세를 타던 밴텀급 선수들을 상대로 승리를 거두면서 상대의 흐름을 끊어내는 능력을 보여줬다. 그중에서도 코디 가브란트는 전 UFC 밴텀급 챔피언이다. 바르셀로스는 이 경기를 판정승으로 가져갔다.

최근 5연승 가운데 4승이 판정승이라는 점에서, 상대를 반드시 피니시해야만 승리하는 선수와는 거리가 있다. 이것이 로사스에게는 또 하나의 과제다.

바르셀로스는 상대가 공격적으로 들어오는 순간 정면에서 힘으로 받아치기보다 거리를 조절하면서 공격 타이밍을 바꿀 수 있다. 그래플링 싸움에서도 경험이 풍부하다. UFC에 입성한 뒤 15경기를 치렀다는 경험은 21세 로사스가 아직 갖지 못한 부분이다.

바르셀로스 역시 이번 경기에서 그래플링을 피할 생각은 없다. UFC와의 인터뷰에서 그는 로사스의 레슬링과 주짓수 능력을 예상하면서도 적극적으로 맞설 뜻을 밝혔다. 동시에 5라운드 경기를 위해 기존 훈련 방식 전체를 바꾸기보다는 전술적인 부분에 초점을 맞췄다고 설명했다.

타격에서는 바르셀로스가 로사스의 진입을 어떻게 받아내느냐가 중요하다. 로사스는 그래플링을 위해 거리를 좁혀야 한다. 이때 타격을 섞어 들어가면 바르셀로스는 두 가지를 동시에 의식해야 한다. 펀치를 맞지 않아야 하는 동시에 테이크다운도 경계해야 한다.

반대로 바르셀로스가 로사스의 진입 타이밍을 읽기 시작하면 로사스는 타격에서부터 변화를 줘야 한다. 같은 패턴으로 접근할 경우 바르셀로스에게 카운터 타이밍을 제공할 수 있기 때문이다. 결국 로사스에게는 그래플링을 타격으로 숨기는 능력, 바르셀로스에게는 ​타격을 이용해 그래플링 연결을 끊는 기술이 중요하다.

늦은 나이에 첫 메인이벤터로 나서는 하오니 바르셀로스(사진 오른쪽)는 그간 쌓은 경험을 다 쏟아낼 필요가 있다.
늦은 나이에 첫 메인이벤터로 나서는 하오니 바르셀로스(사진 오른쪽)는 그간 쌓은 경험을 다 쏟아낼 필요가 있다.UFC 제공

첫 5라운드가 만드는 또 다른 변수…후반으로 갈수록 경기의 성격이 달라진다

앞서 언급한 것처럼 이번 경기는 두 선수 모두에게 첫 UFC 5라운드 경기다. 이 조건은 단순히 체력이 좋은 선수가 유리하다는 의미가 아니다. 25분 동안 상대의 전술을 읽고 수정할 시간이 늘어난다는 뜻이다.

초반에는 로사스가 적극적으로 거리를 좁히면서 그래플링을 시도할 가능성이 높다. 바르셀로스가 이를 막아내고 중앙으로 돌아오는 장면이 반복된다면 2~3라운드부터 경기 양상이 달라질 수 있다.

반대로 로사스가 초반부터 케이지 컨트롤을 안정적으로 가져가면 바르셀로스가 공격할 수 있는 공간이 줄어든다. 이때 중요한 것은 체력이다. 로사스가 많은 테이크다운을 시도하고도 후반에 움직임을 유지할 수 있다면 4~5라운드에서 그래플링의 압박을 다시 높일 수 있다.

바르셀로스에게는 또 다른 선택지가 있다. 굳이 모든 그래플링 싸움에서 완승을 거두려 하기보다, 위험한 상황에서 일어나 중앙으로 돌아온 뒤 타격전으로 리셋하는 것이다. 한 차례 테이크다운을 허용했다고 해서 전체 라운드를 내주는 것은 아니다.

특히 바르셀로스는 로사스가 조급해지는 상황을 만들 필요가 있다. 로사스가 테이크다운을 연속해서 실패하면 공격의 폭발력뿐 아니라 체력에도 영향을 받을 수 있다. 그때부터는 바르셀로스가 자신의 타격 리듬을 만들 가능성이 커진다.

반대로 로사스는 '젊은 선수이기 때문에 체력이 더 좋을 것'이라는 접근만으로 싸워서는 안 된다. MMA에서 그래플링은 공격하는 선수도 상당한 에너지를 소모한다. 상대를 붙잡고 넘어뜨리거나 일어나려는 상대를 다시 눌러놓는 과정 모두 적지않은 체력을 사용한다.

그래서 이번 경기에서는 누가 더 강한가보다 누가 자신의 장점을 더 적은 에너지로 반복할 수 있느냐가 중요하다. UFC 공식 프리뷰에 따르면 로사스는 이번 메인이벤트를 통해 UFC 역사상 가장 어린 메인 이벤트 출전 선수가 된다. 21세의 나이에 메인이벤트 5라운드라는 새로운 시험대에 오르는 셈이다.

반면 바르셀로스는 UFC 입성 8년 만에 처음으로 대회 마지막 경기의 주인공이 됐다. 39세에 찾아온 첫 메인이벤트라는 점에서 그에게도 특별한 무대다. 두 선수의 나이는 18년 차이가 난다. 그러나 케이지 안에서 필요한 것은 나이가 아니라 25분 동안 자신의 경기 방식을 얼마나 정확하게 유지하느냐다.

로사스가 그래플링으로 바르셀로스의 움직임을 묶을지, 바르셀로스가 경험과 타격으로 젊은 상대의 진입을 끊어낼지. 이번 메인이벤트는 단순한 유망주와 베테랑의 대결을 넘어, 상대의 강점을 무력화하는 능력이 5라운드 동안 어떻게 변화하는지를 볼 수 있는 경기다.

특히 로사스에게는 이제 '유망주'라는 표현을 넘어 상위권 경쟁자로 향할 수 있는지를 확인할 무대다. 바르셀로스에게는 최근 5연승이 우연이 아니었음을 다시 보여줄 기회다.

21세와 39세. 18년이라는 숫자는 크지만, 승부를 결정하는 것은 결국 숫자가 아니다. 27일 펼쳐질 25분의 경기 운영이 두 선수의 다음 위치를 결정하게 된다.

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노장과신예 최연소메인이벤터 늦은상승세 베테랑

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