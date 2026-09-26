한국 농구 전성 시대...남자 3대3 농구 사상 첫 금메달

한국 농구의 전성시대가 열리고 있다. 한국 3대3 남자 농구 대표팀이 아시안게임에서 최초의 금메달을 목에 걸었다.김승우와 이주영(이상 연세대), 구민교(성균관대), 이동근(고려대)로 구성된 한국 대표팀은 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 3대3 남자 농구 결승전에서 카타르를 19-10으로 제압하고, 금메달을 차지했다.3대3 농구가 아시안게임 정식 종목으로 채택된 2018년 자카르타·팔렘방 대회(은메달), 2022년 항저우 대회(4위)의 아쉬움을 털고 처음으로 아시아 무대를 정복했다. 이번 대회 한국 선수단의 13번째 금메달이자 역대 아시안게임 통산 800번째 금메달이었다.3대3 농구는 하프코트에서 3명씩 맞대결을 벌이며, 경기 시간은 10분이다. 공격 제한시간 12초 안에 승부수를 던져야 하는 만큼 박진감 있는 경기가 매력이다.평균 신장 2ｍ에 달하는 카타르의 높이에 고전할 것이란 예상을 깨뜨렸다. 한국은 7.5cm의 신장 열세에 굴하지 않고, 압도적인 공격력을 선보였다. 속공을 중심으로 내외곽을 고르게 공략하며 초반 분위기를 잡아나갔다.5-4로 팽팽한 흐름에서 한국은 단숨에 4득점으로 점수차를 벌렸다. 이후 이동근, 이주영의 외곽포로 사실상 승기를 잡았고, 점수는 15-7로 크게 벌어졌다. 종료 24초를 남기고, 이주영의 외곽슛으로 쐐기를 박으며 승부를 마무리했다.이주영은 이날 결승전에서 2점슛 3개를 포함, 양 팀 최다인 9득점으로 승리를 이끌었다. 한국은 리바운드 싸움에서 16-17로 대등하게 맞설만큼 높이의 열세를 완벽하게 극복했다. 이동근은 양 팀 통틀어 가장 많은 6개의 리바운드를 따내며 골밑을 지배했다. 김승우는 5득점 4리바운드, 구민교는 2득점 3리바운드로 금메달에 힘을 보탰다.앞선 두 번의 아시안게임과 달리 이번에는 비프로 선수로 구성했다. 국가대표 트라이아웃과 진천선수촌 훈련을 거쳐 최종 4명이 선발됐으며, 평균 나이는 21.7세에 불과한 대학생 중심의 대표팀이었다.지난 4월 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵에서 준우승을 차지하며 가능성을 확인한 데 이어 지난달 FIBA 유스 네이션스리그 중앙-동아시아 지역 대회에서는 1위를 차지하는 등 이번 아시안게임의 전망을 밝히기 시작했다.한국은 이번 대회 조별리그부터 승승장구했다. 태국, 일본, 싱가포르를 차례로 제압하고, 손쉽게 8강 토너먼트에 진출했다. 중국, 필리핀을 차례로 물리치고, 8년 만에 결승 무대를 밟은 한국은 카타르마저 격침시키며 시상대 맨 위에 섰다.한국의 가장 큰 장점은 스피드로 무장한 공격 농구였다. 6경기를 치르는 동안 무려 네 차례 제한 시간 전에 21점을 도달하며 경기를 마칠 만큼 신속하면서도 폭발력이 넘쳤다.한국 농구는 이번 아시안게임 전종목에서 겹경사를 맞았다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자 농구 대표팀(5대5)는 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 금메달을 차지했다.여자 대표팀도 2022년 항저우 대회 우승팀 중국을 꺾고 12년 만에 결승 무대에 오르는 기염을 토했으며, 여자 3대3 농구 대표팀은 태국을 완파하고 사상 첫 동메달을 목에 걸었다.