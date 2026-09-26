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한국 남자 3대3 농구, 아시안게임 첫 금…대학생 4인방의 쾌거

한국 남자 3대3 농구, 아시안게임 첫 금…대학생 4인방의 쾌거

카타르 19-10 완파… 2018년 은메달·2022년 4위 넘어 마침내 정상

김종수(oetet)
26.09.26 10:00최종업데이트26.09.26 10:00
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대한민국 남자 3대3 농구 대표팀은 끈끈한 호흡을 자랑하며 최고의 결과를 만들어냈다.
대한민국 남자 3대3 농구 대표팀은 끈끈한 호흡을 자랑하며 최고의 결과를 만들어냈다.대한민국농구협회

한국 남자 3대3 농구가 마침내 아시안게임 정상에 올랐다. 대학생 선수 4명이 한 팀으로 호흡을 맞춰 국제무대 경험을 쌓아온 결과가 가장 큰 무대에서 금메달로 이어졌다.

배길태 감독이 이끄는 한국 대표팀은 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구 결승에서 카타르를 19-10으로 꺾고 금메달을 차지했다.

3대3 농구가 아시안게임 정식 종목으로 채택된 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 은메달을 획득한 한국은 2022 항저우 대회에서는 4위에 그쳤다. 그리고 세 번째 도전에서 마침내 정상에 올랐다.

이번 대표팀은 이주영과 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)로 구성됐다. 모두 대학 무대에서 뛰는 선수들이다. 프로농구의 이름값이나 풍부한 경험을 앞세운 대표팀과는 다른 구성으로 아시아 정상까지 올라섰다는 점에서 눈길을 끈다.

이번 금메달을 한 경기의 돌풍으로 보기는 어렵다. 한국은 4월 싱가포르에서 열린 FIBA 3대3 아시아컵에서 사상 처음 결승에 진출해 준우승을 차지했다. 결승에서는 뉴질랜드에 15-21로 패했지만, 김승우가 대회 베스트 팀에 선정되는 등 국제무대에서 경쟁력을 확인했다.

3대3은 5대5 농구보다 선수 개인의 역할 변화가 빠르고 공격과 수비 전환도 훨씬 잦다. 한 팀에서 코트에 나서는 선수는 3명뿐이고 공격 제한시간은 12초다. 따라서 특정 선수에게 공격을 몰아주는 것보다 네 명이 번갈아 공격의 중심이 되고 수비와 리바운드까지 나눠 맡을 수 있어야 한다.

한국은 올해 국제대회를 통해 이런 3대3 특유의 경기 운영을 익혀왔고, 이번 아시안게임에서는 그 조직력이 결과로 나타났다.

이주영(사진)을 비롯한 4인의 대학생 선수들은 프로 진출 전부터 커리어에 큰 훈장을 달게됐다.
이주영(사진)을 비롯한 4인의 대학생 선수들은 프로 진출 전부터 커리어에 큰 훈장을 달게됐다.대한민국농구협회

5-4에서 9-4, 13-6…결승에서도 흔들리지 않은 경기 운영

카타르와의 결승전은 한국이 이번 대회에서 보여준 경기 흐름을 그대로 보여준 경기였다. 한국은 초반 5-4로 앞선 상황에서 이주영의 자유투를 시작으로 연속 4득점을 올리며 9-4로 달아났다.

3대3에서는 한 번의 공격이 곧바로 실점으로 연결될 수 있기 때문에 상대의 득점 흐름을 끊고 자신의 공격 기회를 이어가는 것이 중요하다. 한국은 이 구간에서 카타르의 추격을 허용하지 않고 주도권을 가져왔다.

이후에도 한국은 공격 선택을 서두르지 않았다. 골밑 돌파와 외곽 공격을 섞으면서 카타르 수비가 한쪽에 치우치지 않도록 만들었다. 3대3에서 외곽의 2점슛은 한 번 성공하면 골밑 득점 두 개와 같은 가치가 있기 때문에 상대 수비를 바깥으로 끌어내는 효과도 크다.

반대로 수비가 외곽을 의식해 거리를 벌리면 돌파 공간이 생긴다. 한국은 이런 공간을 활용하면서 경기의 균형을 유지했다.

한국은 경기 종료 1분 24초를 남기고 13-6까지 앞서며 승기를 잡았다. 이후 이주영이 2점슛을 연달아 성공시키면서 카타르의 추격 의지를 꺾었다. 결국 19-10으로 경기를 마무리했다.

이주영은 결승에서 9득점을 올리며 가장 많은 득점을 책임졌다. 김승우는 5득점 4리바운드, 이동근은 3득점 6리바운드를 기록했다. 구민교 역시 공격과 수비에서 역할을 나눠 맡으며 팀의 우승에 힘을 보탰다.

특히 이동근의 리바운드는 3대3의 특성을 보여주는 대목이다. 3대3에서는 수비 리바운드 직후 공을 2점 라인 밖으로 빼낸 뒤 공격을 시작해야 한다. 따라서 리바운드는 단순히 상대의 슛을 막아내는 과정이 아니라 다음 공격권을 확보하고 빠르게 공격으로 전환하기 위한 출발점이다. 선수들이 공격뿐 아니라 리바운드와 수비 위치까지 끊임없이 바꿔야 하는 이유다.

한국은 결승까지 전승을 기록했다. 조별리그를 모두 통과한 뒤 8강에서 중국을 22-13으로 꺾었고, 준결승에서는 필리핀을 21-9로 제압했다. 결승에서도 카타르에 19-10으로 승리하면서 한 번도 패하지 않고 금메달을 차지했다.

이번 우승은 올해 국제대회에서 이어온 상승세의 결과이기도 하다. 4월 아시아컵에서 준우승으로 첫 결승 진출을 경험한 뒤 아시안게임에서 정상까지 올라섰다. FIBA도 한국의 아시아컵 준우승을 사상 첫 결승 진출로 기록하며 대표팀의 성장을 주요 성과로 평가했다.

2018년 은메달, 2022년 4위를 거쳐 세 번째 아시안게임에서 마침내 금메달을 목에 걸었다. 대학생 4인방은 개인 기량을 앞세우기보다는 3대3에 필요한 빠른 판단과 역할 분담, 그리고 오랜 호흡을 앞세워 정상에 도달했다.

한국 남자 5대5 대표팀이 금메달을 차지한 데 이어 3대3 대표팀까지 정상에 오르면서 이번 아시안게임 남자 농구는 두 종목 모두 금빛으로 마무리됐다. 한국 3대3 농구에는 첫 아시안게임 금메달이라는 새로운 기록이 남았다.

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한국남자3대3농구대표팀 이주영 카타르 금메달 김승우

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