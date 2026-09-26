한국 남자 3대3 농구, 아시안게임 첫 금…대학생 4인방의 쾌거

대한민국농구협회

이주영(사진)을 비롯한 4인의 대학생 선수들은 프로 진출 전부터 커리어에 큰 훈장을 달게됐다.카타르와의 결승전은 한국이 이번 대회에서 보여준 경기 흐름을 그대로 보여준 경기였다. 한국은 초반 5-4로 앞선 상황에서 이주영의 자유투를 시작으로 연속 4득점을 올리며 9-4로 달아났다.3대3에서는 한 번의 공격이 곧바로 실점으로 연결될 수 있기 때문에 상대의 득점 흐름을 끊고 자신의 공격 기회를 이어가는 것이 중요하다. 한국은 이 구간에서 카타르의 추격을 허용하지 않고 주도권을 가져왔다.이후에도 한국은 공격 선택을 서두르지 않았다. 골밑 돌파와 외곽 공격을 섞으면서 카타르 수비가 한쪽에 치우치지 않도록 만들었다. 3대3에서 외곽의 2점슛은 한 번 성공하면 골밑 득점 두 개와 같은 가치가 있기 때문에 상대 수비를 바깥으로 끌어내는 효과도 크다.반대로 수비가 외곽을 의식해 거리를 벌리면 돌파 공간이 생긴다. 한국은 이런 공간을 활용하면서 경기의 균형을 유지했다.한국은 경기 종료 1분 24초를 남기고 13-6까지 앞서며 승기를 잡았다. 이후 이주영이 2점슛을 연달아 성공시키면서 카타르의 추격 의지를 꺾었다. 결국 19-10으로 경기를 마무리했다.이주영은 결승에서 9득점을 올리며 가장 많은 득점을 책임졌다. 김승우는 5득점 4리바운드, 이동근은 3득점 6리바운드를 기록했다. 구민교 역시 공격과 수비에서 역할을 나눠 맡으며 팀의 우승에 힘을 보탰다.특히 이동근의 리바운드는 3대3의 특성을 보여주는 대목이다. 3대3에서는 수비 리바운드 직후 공을 2점 라인 밖으로 빼낸 뒤 공격을 시작해야 한다. 따라서 리바운드는 단순히 상대의 슛을 막아내는 과정이 아니라 다음 공격권을 확보하고 빠르게 공격으로 전환하기 위한 출발점이다. 선수들이 공격뿐 아니라 리바운드와 수비 위치까지 끊임없이 바꿔야 하는 이유다.한국은 결승까지 전승을 기록했다. 조별리그를 모두 통과한 뒤 8강에서 중국을 22-13으로 꺾었고, 준결승에서는 필리핀을 21-9로 제압했다. 결승에서도 카타르에 19-10으로 승리하면서 한 번도 패하지 않고 금메달을 차지했다.이번 우승은 올해 국제대회에서 이어온 상승세의 결과이기도 하다. 4월 아시아컵에서 준우승으로 첫 결승 진출을 경험한 뒤 아시안게임에서 정상까지 올라섰다. FIBA도 한국의 아시아컵 준우승을 사상 첫 결승 진출로 기록하며 대표팀의 성장을 주요 성과로 평가했다.2018년 은메달, 2022년 4위를 거쳐 세 번째 아시안게임에서 마침내 금메달을 목에 걸었다. 대학생 4인방은 개인 기량을 앞세우기보다는 3대3에 필요한 빠른 판단과 역할 분담, 그리고 오랜 호흡을 앞세워 정상에 도달했다.한국 남자 5대5 대표팀이 금메달을 차지한 데 이어 3대3 대표팀까지 정상에 오르면서 이번 아시안게임 남자 농구는 두 종목 모두 금빛으로 마무리됐다. 한국 3대3 농구에는 첫 아시안게임 금메달이라는 새로운 기록이 남았다.