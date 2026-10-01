이런 영화 처음이야... 반 세기 만에 개봉하는 명작

▲셀린느와 줄리 배 타러 가다포스터 라이트하우스

뛰놀 수 있는 만큼 놀아봐라



하고픈 말은 이것이다. 예술은 열려 있다. 창작자와 수용자가 존재하는 예술, 또 영화에 있어서 비평은 결코 수사나 감정과 동의어일 수 없다. 예술은 내게 절대적일 수 있으나 타인에게도 그렇다. 300명의 관객이 있다면 300개의 절대적 세계가 펼쳐질 수 있다. 그 감상과 해석엔 심지어 창작자조차 제멋대로 침범할 수 없다. 수용자가 허용한 꼭 그만큼만 들어와 제 의견을 펼쳐낼 수 있다.



요컨대 내게는 원통형인 것이 다른 누구에겐 긴 호수일 수 있다. 코끼리 다리와 코끼리 코 모두가 코끼리의 일부다. 그 모두가 틀리지 않다. 그렇다고 온전히 옳은 것도 아니다. 모든 수용자는 각자의 시간과 공간 선 안에서 제한된 경험과 시야, 서로 다른 취향과 감각으로써 작품과 마주한다. 그 결과가 내가 본 영화와 네가 본 영화의 차이다. 다른 것이 당연하다. 마땅한 일이다.



<셀린느와 줄리 배 타러 가다>는 그 많은 다름을 기꺼이 작품 안으로 초대한다. 졸작과 걸작이란 비평이 모두 가능하고, 비좁거나 드넓다는 해석 또한 펼쳐질 수 있겠다. 더없이 지루할 수도 시종일관 흥미진진할 수도 있다. 이처럼 자유로운 영화는 세상에 그리 많지가 않다. 이 영화가 그다지 탁월하다고는 여기지 않는 나와 같은 관객조차 그 자유로움을 인정한다. 그러고 보면 그 자유 안에서 흥미로운 이야깃거리들이 태어나기도 한다. 영화라는 매체 자체에 대한 감독의 헌사라거나, 기존의 관성적 극작을 적극적으로 배반하는 시도들이라거나, 다른 건 모르겠고 그저 매혹적으로 다가오는 몇몇 장면들의 어여쁨 같은 것들, 심지어 관객의 의식을 돌려 마술처럼 재구성하는 영화적 가능성에 대한 예찬이 보이기도 한다.



그리고 어쩌면 나 스스로도 언젠가 그 모두에 경탄하는 날이 올지 모른다는 깨달음에 이른다. 일고여덟 어린 시절에 심형래 주연의 <영구와 땡칠이>를 세계 제일의 영화로 꼽았던 나는 오늘에 이르러 그와는 전혀 다른 작품에 감탄하고 박수를 친다. 나는 그 시절보다 나아졌는가, 혹은 그 반대인가. 비평이 해내야 할 건 우월함과 열등함을 구분 짓는 작업이 아니다. 관객 앞에 훌륭함과 탁월함을 보이고, 때로는 그 반대를 짚어내어, 결국엔 더 멀리, 더 깊이 보도록 이끄는 일 뿐이다. 마침내 제가 평하는 대상을 더 아끼도록 돕는 것이다. 그 뿐이다.



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