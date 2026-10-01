이런 영화 처음이야... 반 세기 만에 개봉하는 명작

얼마 전 비평이란 무엇인가에 대해 묻는 청년들과 자리를 가진 일이 있었다. 동료 영화평론가, 또 서평가들과 생각을 나누는 일이 잦았음에도, 비평이란 무엇인가 정면으로 물어오는 질문들에 딱 잘라서 답하기가 쉽지 않았다. 평소의 지론을 펼치면서도 나의 비평론과 상대의 기대며 정의가 꼭 부합하지 않는단 생각이 마당에 솟는 죽순처럼 불편하게 일어났다. 그때였다. 문득 수년 전 어느 형사와 영화 한 편을 두고 나누었던 이야기가 떠올랐다.
평론에 있어서 뛰어난 자질이 수사와도 아주 다르지 않다는 주장을 그때 처음 들었다. 증거를 확보하고, 가설을 설정하며, 편견과 편향에 사로잡히지 않고서 분석 및 추론을 거듭하는 능력, 그와 같은 역량이 하나하나 뛰어난 수사관의 자질이라고 했다. 이때 빼어난 직관과 통찰이 절대적이진 않아도 유능함의 기준점이 되고는 하는데, 평론 또한 그렇지 않느냐는 것이었다. 그가 제시했던 구체적 사례들이 모두 고개를 끄덕이게끔 했단 건 놀라운 일이다. 과연 수사와 비평 사이엔 통하는 구석이 많다. 그리고 가만히 돌아보자니 취재 또한 마찬가지다.
좋은 수사관도, 냄새 잘 맡는 기자도 어디에서 걸음을 멈추고 누구에게 물어야 할지를 안다. 탁월한 비평가는 제가 본 작품 가운데 무엇이 주목해야 할 것인지를 안다. 어디서 생각의 가지를 펼쳐나가야 할 줄도 안다. 타고난 직관과 단련한 통찰로써 현상 아래 깔린 이면, 남들은 지나칠 법한 중한 것에 스스로를 머물게 하는 것이다. 그것이 서로 닮아 보이지 않는 수사와 취재, 그리고 비평이 통하는 지점이다.