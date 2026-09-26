'시원한 공격력' 이민성호, 베트남에 4골차 대승... 4강 진출

연합뉴스

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강전

(파로마 미즈호 럭비경기장, 일본 나고야 - 2026년 9월 25일)

대한민국 4 - 이영준(도움:이현주) 15' 김지수 76' 이영준 81' 김명준(도움:엄지성) 88'

베트남 0

25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 한국 이영준이 선취골을 넣고 동료선수들과 기뻐하고 있다.이민성호가 '복병' 베트남을 상대로 막강한 화력을 선보이며, 아시안게임 4연패에 한 걸음 다가섰다.이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 25일 오후 7시 30분 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 8강전에서 베트남에 4-0으로 승리했다.이로써 4강에 진출한 한국은 오는 30일 중국-태국 승자와 결승 티켓을 놓고 다툰다.이날 한국은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 이영준, 2선은 양민혁-배준호-이현주가 포진했다. 중원은 이기혁-강상윤이 호흡을 맞췄으며, 포백은 배현서-김지수-신민하-최석현, 골문은 김준홍이 지켰다.한국은 경기 초반 강한 전방 압박과 과감한 플레이로 주도권을 잡아 나갔고, 베트남의 밀집 수비를 조금씩 허물었다. 한국은 전반 15분 만에 선제골로 리드를 잡았다. 오른쪽에서 이현주가 올린 크로스를 이영준이 깔끔한 헤더로 마무리 지었다.그러나 한국은 전반 중반 이후 압박의 강도가 느슨해지기 시작했고, 다소 안정 지향적인 경기 운영으로 일관하며 템포를 늦췄다. 측면 공격의 파괴력마저 급감했으며, 이에 베트남과의 미드필드 싸움에서 확연하게 우위를 점하지 못하는 상황에 이르렀다. 베트남은 이러한 틈을 놓치지 않고 공격적으로 나서며 한국을 곤경에 빠뜨렸다. 전반 34분 꽝 빈의 슈팅이 골대를 강타한 뒤 응우옌 타이 꾸옥 끄엉의 세컨볼 슈팅이 골망을 갈랐지만 오프사이드가 선언됐다.베트남의 공격은 날카로웠다. 전반 38분에는 뚜언 카이의 중거리 슈팅이 한국 수비진을 맞고 골문을 빗나갔다. 한국은 전반을 1-0으로 앞선 채 마감했다.후반 시작과 동시에 이민성 감독은 양민혁 대신 엄지성을 투입하며 분위기 반전을 모색했다. 후반 9분 엄지성 효과가 곧바로 나타났다. 사우디 아라비아와의 2차전에서 프리킥으로 어시스트를 기록한 엄지성이 키커로 나섰고, 이영준의 헤더가 골대를 스치며 아쉬움을 남겼다.후반 10분 이민성 감독은 이현주 대신 이승원을 넣으며 두 번째 교체를 단행했다. 강상윤이 2선 오른쪽 윙어로 올라가고, 이승원은 중앙 미드필더에 자리했다.한국은 점유율에서 우위를 점하며 추가골 사냥에 나섰다. 후반 중반 공격의 날카로움을 뽐냈다. 후반 20분 배준호가 박스 왼쪽 모서리에서 시도한 슈팅은 골문 오른편으로 빗나갔다. 후반 21분 이영준의 논스톱 패스로 배준호에게 공간이 열렸지만 마지막 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 후반 23분에는 박스 안 왼쪽에서 이영준이 수비수를 등지며 패스를 시도했다. 엄지성이 절묘한 타이밍에 파고들며 슈팅을 시도했으나 골키퍼를 넘어서지 못했다.후반 30분에도 결정적인 빅 찬스를 무산시켰다. 배준호의 전진 패스를 받은 이영준이 박스 안에서 침착하게 왼발슛을 시도한 공은 골키퍼 정면으로 향했다.골대는 후반 31분에서야 열렸다. 코너킥 상황에서 이영준이 헤더로 떨궈줬고, 신민하의 슈팅이 수비수를 맞으며 굴절됐다. 이때 골문 앞에서 대기하던 김지수가 논스톱 슈팅으로 골망을 흔들었다.2골의 리드에도 불구하고, 이민성 감독은 후반 33분 배준호 대신 공격수 김명준을 넣으며, 4-4-2의 투 스트라이커 체제를 내세웠다. 한국은 후반 36분 승부의 쐐기를 박았다. 이영준이 박스 안 혼전 상황에서 수비수 2명을 제친 뒤 왼발슛으로 세 번째 추가골을 작렬했다.이민성 감독은 후반 39분 이영준, 김지수 대신 강민준, 박성훈을 넣으며 체력을 안배했다. 한국은 후반 43분 완벽한 조직력을 선보이며 한 골을 더했다. 왼쪽에서 배현서가 과감한 드리블 돌파로 수비 3명을 제친 뒤 엄지성에게 밀어줬다. 엄지성의 패스를 김명준이 가볍게 밀어넣으며 점수차를 벌렸다. 경기는 한국의 4골차 승리로 종료됐다.한국은 이번 아시안게임에서 2014, 2018, 2022년 대회에 이어 4연패에 도전하고 있다. 어두운 전망에도 불구하고 죽음의 D조에서 생존하며 8강에 진출했다.첫 경기 카타르전에서는 압도적인 스쿼드의 체급 차로 4-1 대승을 거뒀으나 21세 이하로 구성된 사우디아라비아를 상대로 졸전을 펼쳤다. 투박한 빌드업, 세부 공격 전술 부재를 드러냈지만 후반 초반 배준호 투입으로 분위기를 바꾼 이후 높이를 활용한 헤더 두 방으로 승점 3을 따냈다.강력한 우승 후보 우즈베키스탄을 피하고 베트남과의 8강전이 성사되면서 비교적 수월한 대진표를 받아들인 건 다행스러웠다. 그럼에도 방심은 금물이었다. 한국은 지난 1월 AFC U-23 아시안컵 3·4위전에서 베트남과 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 패하며 자존심을 구겼다.당시 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 이번 아시안게임에서 빠졌다. 9-10월 A매치 데이 기간과 겹치면서 베트남 A대표팀을 맡은 탓에 이번 아시안게임 사령탑은 딘홍빈 수석코치가 지휘하는 상황이었다.이민성 감독은 주전 공격수의 교체를 단행하는 초강수를 던졌다. 지난 조별리그 두 경기에서 모두 골맛을 본 김명준을 제외하는 대신 이영준을 선발 출전시켰다. 소속팀 일정으로 지난 21일 스위스에서 뒤늦게 합류한 이영준은 사우디아라비아와의 2차전에서 후반 투입돼 짧은 시간 동안 동료들과 호흡을 맞췄다.쉽지 않은 흐름으로 전개된 베트남전에서 해결사로 나선 건 이영준이었다. 첫 번째 선발 출전 기회를 부여받은 이영준은 전반 15분 선제 헤더골에 이어 후반 36분 추가 골을 작렬하며 이민성 감독의 기대에 부응했다. 신장이 작은 베트남 수비진을 상대로 이영준의 피지컬은 단연 압도적이었다. 단순히 파워에만 의존하지 않았다. 순도 높은 골 결정력과 동료에게 찬스를 열어주는 연계 플레이에서도 단연 으뜸이었다. 이영준의 가세로 팀 공격력은 한층 업그레이드됐다.한국은 지난 아시안컵에서 베트남에 당한 패배를 복수함과 동시에 대량 득점 승리를 거두면서 아시안게임 금메달을 향한 청신호를 밝혔다.