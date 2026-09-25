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여자농구, 7년 만에 만리장성 넘었다... 중국 꺾고 결승 진출

여자농구, 7년 만에 만리장성 넘었다... 중국 꺾고 결승 진출

[아시안 게임] 장쯔위 높이에 외곽으로 맞선 한국, 3쿼터부터 흐름 바꿨다

김종수(oetet)
26.09.25 19:59최종업데이트26.09.25 19:59
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25일 일본 나고야 아이치 국제아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승 한국 대 중국 경기에서 한국 선수들이 포옹하고 있다.
25일 일본 나고야 아이치 국제아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승 한국 대 중국 경기에서 한국 선수들이 포옹하고 있다. 로이터=연합뉴스

박수호 감독이 이끄는 대한민국 여자농구 국가대표팀이 중국의 높이를 넘어 아시안게임 결승에 진출했다. 한국은 25일 일본 아이치현 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자농구 준결승에서 중국을 85-80으로 꺾었다.

말레이시아(106-40), 몽골(88-61), 대만(73-59), 인도네시아(101-59)에 이어 중국까지 제압하면서 이번 대회 5경기에서 모두 승리했다. 결승 진출로 은메달도 확보했다.

특히 중국을 상대로 거둔 승리라는 점이 컸다. 한국이 중국을 꺾은 것은 2019년 11월 도쿄올림픽 지역예선에서 81-80으로 승리한 이후 약 7년 만이다. 이후 중국에 연이어 패했던 한국은 이번에는 경기 내내 뒤지는 상황에서도 끝까지 공격의 방향을 잃지 않으며 역전승을 만들어냈다.

중국에는 223cm의 초장신 센터 장쯔위가 버티고 있었다. 골밑에 장쯔위가 자리 잡으면 상대가 정면으로 돌파하기 쉽지 않은 데다 리바운드에서도 높이 차이가 발생한다. 한국이 중국과의 포스트 대결에서 부담을 느꼈던 이유다.

한국은 대신 빠른 공격과 외곽슛을 활용했다. 이소희가 23득점, 이해란이 22득점 6리바운드, 강이슬이 16득점을 기록하며 공격을 나눠 맡았다. 특히 강이슬은 4쿼터 승부처에서 연속 3점슛을 터뜨리며 역전의 발판을 만들었다.

이제 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만의 아시안게임 금메달에 도전한다. 한국 여자농구는 1978년, 1990년, 1994년, 2014년 정상에 올랐으며 이번 대회에서 통산 5번째 금메달을 노린다.

장쯔위의 높이에 정면승부 대신 속도와 외곽으로 맞섰다

2026년 9월 25일 일본 나고야 아이치 국제아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승 한국 대 중국 경기에서 한국의 이소희 선수가 중국 장쯔위 선수와 경합하고 있다.
2026년 9월 25일 일본 나고야 아이치 국제아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 준결승 한국 대 중국 경기에서 한국의 이소희 선수가 중국 장쯔위 선수와 경합하고 있다. 로이터=연합뉴스

경기 초반부터 중국의 높이는 한국에 부담이었다. 장쯔위를 활용해 골밑에서 공격 기회를 만들었고, 한국은 빠른 공격으로 대응했다. 이소희의 중거리슛과 외곽 공격, 진안의 골밑 플레이가 이어지면서 한국도 쉽게 밀리지 않았다.

하지만 중국의 공격 효율이 앞섰다. 한국은 수비에서 장쯔위의 높이를 의식해야 했고, 공격에서도 골밑으로 들어갈 때 공간을 확보하기가 쉽지 않았다. 1쿼터는 중국이 19-17로 앞섰다.

2쿼터에도 비슷한 흐름이 이어졌다. 한국은 이소희의 돌파와 허예은의 3점슛으로 대응했지만 중국은 골밑에서 꾸준히 득점을 쌓았다. 한국이 외곽에서 슛을 만들어내더라도 성공률이 따라주지 않으면서 중국과의 리드를 줄이는 데 어려움을 겪었다. 전반 종료 스코어는 41-36, 중국의 5점 차 리드였다.

한국은 후반 들어 공격의 속도를 끌어올렸다. 장신 센터를 상대할 때 중요한 것은 단순히 골밑에서 높이를 겨루는 것이 아니다. 상대 빅맨이 골밑을 지키는 동안 외곽에서 공을 빠르게 움직이고, 빈 공간이 생기면 돌파나 슛으로 연결하는 것이 필요하다. 특히 공격 전환 속도를 높이면 상대의 큰 선수가 수비 위치를 잡기 전에 기회를 만들 수 있다.

한국은 3쿼터 초반 허예은과 이소희의 3점슛으로 추격을 시작했다. 중국이 장쯔위의 3점 플레이로 응수했지만 강이슬의 골밑슛과 이해란의 득점이 이어졌다. 이소희가 다시 외곽슛을 성공시켰고 이해란도 골밑에서 적극적으로 움직였다.

한국이 장쯔위를 완전히 봉쇄한 것은 아니었다. 중국은 여전히 골밑에서 장쯔위의 높이를 활용했다. 다만 한국은 한 번의 공격이 막힌 뒤에도 다음 공격을 빠르게 전개하면서 중국이 장쯔위 중심의 수비 구조를 유지하기 어렵게 만들었다.

이 과정에서 이해란의 움직임도 중요했다. 골밑에만 머물지 않고 외곽과 중거리 지역까지 움직이면서 중국 수비가 한곳에 모이는 것을 막았다. 한국은 3쿼터에 한때 역전까지 만들었지만 중국이 다시 반격했다. 결국 3쿼터 종료 때 한국이 61-65로 4점 뒤졌다. 점수 차는 크지 않았다. 그리고 한국에게는 마지막 10분이 남아 있었다.

강이슬의 연속 3점포와 이소희의 마지막 리바운드

중국과의 경기에 나선 이소희(오른쪽)의 모습
중국과의 경기에 나선 이소희(오른쪽)의 모습신화=연합뉴스

승부는 4쿼터에서 움직였다. 한국은 초반 중국의 공격에 밀리면서 다시 어려운 상황을 맞았다. 그러나 강이슬이 중요한 순간에 슛을 성공시키기 시작했다. 강이슬은 이날 3점슛을 앞선 쿼터까지 여러 차례 시도했지만 성공시키지 못했다. 그럼에도 슛을 멈추지 않았고 4쿼터 종료 6분 44초 전과 5분 59초 전에 연속 3점슛을 터뜨렸다.

두 방의 외곽슛으로 한국은 중국을 1점 차까지 따라붙었다. 23초 뒤에는 강이슬이 이번에는 2점슛을 성공시켜 70-69로 역전했다. 이어 중국이 다시 앞서자 최이샘이 3점슛으로 응답했고, 강이슬도 2점슛을 추가했다. 경기 종료 2분 37초 전에는 이해란이 3점슛을 성공시켰다.

공격의 중심이 한 선수에게 고정되지 않은 것이 한국의 강점이었다. 이소희는 외곽에서 중국 수비를 끌어냈고, 이해란은 골밑과 외곽을 오가며 공격 선택지를 넓혔다. 강이슬은 승부처에서 슛을 만들어냈다. 중국이 한 선수를 집중적으로 막아도 다른 선수에게 공격 기회가 생기는 구조였다.

경기 종료 1분 50초 전에는 이소희가 3점슛을 성공시켜 81-76으로 달아났다. 중국은 다시 추격했고 종료 직전 81-80까지 따라왔다. 여기서 수비가 승부를 갈랐다.

종료 9.5초를 남기고 이소희가 수비 리바운드를 잡았다. 중국에 공격 리바운드를 허용했다면 마지막 순간 다시 역전 기회를 내줄 수 있었지만, 이소희가 공을 확보하면서 한국이 공격권을 가져왔다.

이후 중국의 반칙으로 얻은 자유투에서 이해란이 2개를 모두 성공시켰다. 이소희 역시 자유투를 침착하게 마무리하면서 중국의 마지막 추격을 끊었다. 최종 스코어는 85-80.

이소희는 23득점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고 이해란은 22득점 6리바운드, 강이슬은 16득점을 올렸다. 특히 강이슬의 4쿼터 연속 3점슛과 이소희의 마지막 리바운드는 역전승의 결정적인 장면이었다.

한국은 이번 대회에서 박지수와 박지현이 빠진 가운데 11명의 선수로 경기를 치르고 있다. 24일 인도네시아와의 8강에서도 엔트리에 이름을 올린 11명이 모두 득점하며 고른 경기력을 보여줬다.

중국전 역시 같은 흐름이었다. 다만 이번에는 상대의 수준과 경기의 무게가 달랐다. 중국의 높이에 밀려 전반을 뒤졌지만 후반에는 공격 속도와 외곽슛으로 대응했고, 4쿼터에는 승부처에서 필요한 슛과 리바운드를 만들어냈다.

한국 여자농구는 이제 결승 한 경기만 남겨두고 있다. 2014년 인천 대회 이후 12년 동안 이어진 금메달 공백을 끊기 위해서는 마지막 한 경기를 더 넘어야 한다. 남자농구가 먼저 12년 만에 아시안게임 정상에 오른 가운데, 여자농구도 중국이라는 큰 벽을 넘고 결승에 도착했다.

7년 만에 중국을 꺾은 한국 여자농구가 이제 12년 만의 금메달을 향해 마지막 승부에 나선다.

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아시안게임 한중전 여자농구중국전 4강전

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