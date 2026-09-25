여자농구, 7년 만에 만리장성 넘었다... 중국 꺾고 결승 진출

신화=연합뉴스

중국과의 경기에 나선 이소희(오른쪽)의 모습승부는 4쿼터에서 움직였다. 한국은 초반 중국의 공격에 밀리면서 다시 어려운 상황을 맞았다. 그러나 강이슬이 중요한 순간에 슛을 성공시키기 시작했다. 강이슬은 이날 3점슛을 앞선 쿼터까지 여러 차례 시도했지만 성공시키지 못했다. 그럼에도 슛을 멈추지 않았고 4쿼터 종료 6분 44초 전과 5분 59초 전에 연속 3점슛을 터뜨렸다.두 방의 외곽슛으로 한국은 중국을 1점 차까지 따라붙었다. 23초 뒤에는 강이슬이 이번에는 2점슛을 성공시켜 70-69로 역전했다. 이어 중국이 다시 앞서자 최이샘이 3점슛으로 응답했고, 강이슬도 2점슛을 추가했다. 경기 종료 2분 37초 전에는 이해란이 3점슛을 성공시켰다.공격의 중심이 한 선수에게 고정되지 않은 것이 한국의 강점이었다. 이소희는 외곽에서 중국 수비를 끌어냈고, 이해란은 골밑과 외곽을 오가며 공격 선택지를 넓혔다. 강이슬은 승부처에서 슛을 만들어냈다. 중국이 한 선수를 집중적으로 막아도 다른 선수에게 공격 기회가 생기는 구조였다.경기 종료 1분 50초 전에는 이소희가 3점슛을 성공시켜 81-76으로 달아났다. 중국은 다시 추격했고 종료 직전 81-80까지 따라왔다. 여기서 수비가 승부를 갈랐다.종료 9.5초를 남기고 이소희가 수비 리바운드를 잡았다. 중국에 공격 리바운드를 허용했다면 마지막 순간 다시 역전 기회를 내줄 수 있었지만, 이소희가 공을 확보하면서 한국이 공격권을 가져왔다.이후 중국의 반칙으로 얻은 자유투에서 이해란이 2개를 모두 성공시켰다. 이소희 역시 자유투를 침착하게 마무리하면서 중국의 마지막 추격을 끊었다. 최종 스코어는 85-80.이소희는 23득점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고 이해란은 22득점 6리바운드, 강이슬은 16득점을 올렸다. 특히 강이슬의 4쿼터 연속 3점슛과 이소희의 마지막 리바운드는 역전승의 결정적인 장면이었다.한국은 이번 대회에서 박지수와 박지현이 빠진 가운데 11명의 선수로 경기를 치르고 있다. 24일 인도네시아와의 8강에서도 엔트리에 이름을 올린 11명이 모두 득점하며 고른 경기력을 보여줬다.중국전 역시 같은 흐름이었다. 다만 이번에는 상대의 수준과 경기의 무게가 달랐다. 중국의 높이에 밀려 전반을 뒤졌지만 후반에는 공격 속도와 외곽슛으로 대응했고, 4쿼터에는 승부처에서 필요한 슛과 리바운드를 만들어냈다.한국 여자농구는 이제 결승 한 경기만 남겨두고 있다. 2014년 인천 대회 이후 12년 동안 이어진 금메달 공백을 끊기 위해서는 마지막 한 경기를 더 넘어야 한다. 남자농구가 먼저 12년 만에 아시안게임 정상에 오른 가운데, 여자농구도 중국이라는 큰 벽을 넘고 결승에 도착했다.7년 만에 중국을 꺾은 한국 여자농구가 이제 12년 만의 금메달을 향해 마지막 승부에 나선다.