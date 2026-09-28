'역대급 중드' 속 무책임한 묘사... 우리는 다를까?

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스틸컷흥미로운 건 이 드라마가 위구르와 티베트를 묘사하는 방식이다. 위구르와 티베트의 전통복식이며 언어, 생김을 제대로 구현하지 않는 건 물론이다. 이건 제작의 편의 때문으로 이해하고 넘어갈 수 있겠다. 역사를 배경으로 한 사극이라고는 해도 다분히 상상력이 개입된 창작극이지 않은가. 역사적 요소를 일부 덜어내는 대신 극적 재미와 제작의 편의를 취하는 정도는 언제고 창작의 자유로써 주어져야 한다고 여긴다. 문제는 위구르와 티베트, 당시만 해도 독자적 세력이 유지되고 있는 이들 국가의 정체성을 완전히 달리 그린다는 점에 있다.시즌1이 그리는 것처럼 티베트의 국왕이 직접 베이징까지 가서 건륭제를 알현했는가? 드라마 가운데 건륭제가 티베트 국왕을 불러들여 사실상 동격으로 배석하고 격의 없이 대하는 모습이 꽤나 인상적이다. 티베트 무인들이 나서 중원의 무술가들과 대결하는 장면은 꽤 공들여 연출된다. 이때 등장하는 티베트 국왕은 아마도 청나라로부터 서장국왕 책봉을 받기도 한 인물 폴라나를 떠올리게 한다. 그러나 그가 직접 베이징으로 행차해 공물을 바치고 주종관계를 공고히 했을 정도였을까? 역사 가운데 그런 기록을 따로 확인할 수 없다.드라마가 만들어지던 20세기 말은 티베트 독립운동과 이를 막는 중국의 의지가 충돌하던 때였다. 1970년대까지 미국의 지원을 받아 전개하던 무장항쟁은 사실상 중단됐으나 인도에 망명해 중국의 민족말살 행위를 규탄하며 비폭력운동을 전개하던 달라이 라마 14세가 노벨평화상을 받는 등 국제사회의 관심이 끊이지 않고 있었다. 또 한편으로 달라이라마에 이어 티베트 종교 서열 2위인 판첸라마 승계 문제에서도 중국이 개입해 후보를 교체하는 등 공작이 이뤄진 사실이 폭로되기도 했다. 현실 사회에서 티베트의 독립을 막고 동화정책을 무리하게 진행하는 상황에서 거의 전 국민이 보는 드라마 가운데 역사와 달리 티베트의 독립성을 무너뜨리는 에피소드를 삽입한 건 당혹스럽기까지 하다.