'역대급 중드' 속 무책임한 묘사... 우리는 다를까?

중국은 다민족 국가다. 그저 다민족 국가일 뿐 아니라 지역패권을 확고히 한 현대판 제국이다. 한민족을 중심으로 56개 민족이 중화의 깃발 아래 공존하며, 5개의 자치구가 행정에 있어 일부 자치권을 보장받고 있다. 특히 인종과 역사, 문화, 종교 등에서 중국 주류와 극명한 차이를 가진 신장위구르와 티베트 자치구의 경우엔 독립과 인권탄압이 현재적 문제다. 경제적, 기술적, 군사적으로 팽창하는 현실 속 중국이 문화콘텐츠 가운데 자기 안팎의 타자를 그려내는 모습엔 그들 자신이 스스로를 바라보는 현재와 미래가 반영돼 있다. 우리 또한 그렇듯이.
<황제의 딸> 시즌2는 대만 CTV와 중국 후난TV가 1편의 대단한 흥행 뒤 곧장 제작에 돌입해 찍어낸 48부작 드라마다. 전편과 마찬가지로 한국 수도권 케이블 방송사이던 iTV가 수입해와 방영했는데, 케이블TV 드라마 사상 최고 시청률인 4%를 기록했다. 전편 그대로의 출연진에다 한층 확장된 규모까지 더해진 시즌2의 인기는 전편을 능가했다. 중국에선 역사상 최고 시청률을 깨부수며 평균 시청률 50%를 넘기는 기염을 토했고, 대만에서도 화제작으로 자리했다. 이밖에도 몽골, 홍콩을 비롯한 동남아시아 전역에서 상당한 인기를 누렸는데, 중화권을 넘어 중국과 역사적으로 연관된 거의 모든 나라에 상당한 영향력을 발한 첫 번째 콘텐츠란 평가까지 나왔을 정도다.
지금에 와 <황제의 딸> 시리즈를 다시 이야기하는 건 중화권 드라마, 그것도 중국과 대만이란 독특한 관련성을 가진 두 나라 방송국의 합작 작품이 다른 민족과 문화권을 다루는 방식을 엿볼 수 있는 의미 깊은 작품인 때문이다. 앞서 언급한 것처럼 이 작품이 거둔 이례적 성공은 훗날 제작되는 수많은 사극에도 상당한 영향을 미친다. 중국 드라마 가운데서 역사적 순간을 중점적으로 다루는 작품보다 궁궐 내 삶을 비추는 작품이 유달리 많이 보이는 것도 사상 최고의 성공을 거둔 드라마라 평가되는 <황제의 딸>이 궁중 이야기를 담고 있는 까닭으로 이해할 수 있다.