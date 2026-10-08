'재일 코리안 3부작'의 마지막 이야기, 탄광촌 재일교포들의 놓지 못한 희망

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연극 <스미레 미용실> 공연 사진세종문화회관
제도의 공백 속 이들을 지탱한 것
수미네 가족들은 아리랑 고개를 떠나 흩어지지만, 이들의 삶은 앞으로도 계속될 것이다. 설령 떠난 곳에서도 절망이 이어지더라도 희망의 빛 한 줄기를 붙잡을 것이며, 아버지가 강조했듯이 살아낼 것이다. 그래서<스미레 미용실>은 해피엔딩도, 새드엔딩도 아닌 삶의 연속성을 담은 현실의 축소판에 가깝다.
극의 흐름 속에서 필자가 눈여겨 본 것은 제도의 공백이다. 수미네 가족은 재일조선인으로서의 차별, 취약한 노동 환경에 놓여 있다. 또 산업 구조의 변화에 따라 궁지에 내몰리는데, 이때 사회 제도는 이들을 구해내지 못한다.
삶이 위태로워지는 순간, 이들을 구해내는 건 바로 자신과 가족, 이웃이다. 서로가 서로를 지탱하고, 옆 사람이 무너지는 것을 막기 위해 더 꿋꿋이 버티는 모습이 관객의 마음을 울린다.
극중 아버지 홍길이 그렇듯이, 홍길 역을 맡은 원로배우 전무송은 이 연극의 기둥이다. 대사가 많지도, 동선이 복잡하지도 않지만, 반드시 필요한 타이밍에 굵직한 한 마디를 툭 내던지며 극의 중심을 잡아주었다.
이외 최지연(수미 역), 전국향(하츠미 역), 송영주(하루미 역), 서동갑(나루히로 역), 김동원(히데히로 역), 홍원기(큰 대길 역), 이승우(작은 대길 역), 김문식(쇼헤이 역), 신현종(오무라 역), 송석근(키노시타 역), 김지훈(와카마츠 역) 등이 힘을 보탰다. 공연은 지난 3일 세종문화회관 M씨어터에서 막을 내리며 다음을 더욱 기대케 했다.