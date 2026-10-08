'재일 코리안 3부작'의 마지막 이야기, 탄광촌 재일교포들의 놓지 못한 희망

세종문화회관

연극 <스미레 미용실> 공연 사진재일교포 극작가 정의신의 '재일 코리안 3부작'의 대미를 장식하는 <스미레 미용실>이 관객과 만나고 있다. 앞서 <이를 테면 마치 들에 피는 꽃처럼>, <야끼니꾸 드래곤>을 통해 재일교포의 삶과 역사를 담담하게 그려낸 그의 대표작 <스미레 미용실>이 2014년 일본 초연 이후 12년 만에 한국에 상륙했다.지난 9월 26일 관람한 <스미레 미용실>은 1960년대 초 일본 내 재일교포들이 모여 사는 아리랑 고개의 탄광촌을 배경으로, 이곳에 남은 가족들의 삶을 담아냈다. 탄광 시대가 막을 내리는 가운데 사회·경제적 힘을 잃어가는 인물들이 연극의 전면에 등장한다. 시대의 변화 앞에 무력한, 지극히 평범한 인물이지만, 그 속에서도 희망을 놓지 않는다.결론부터 말하자면 <스미레 미용실>은 해피엔딩이 아니다. 수미네 가족의 삶은 나날이 악화된다. 일본인들에게 수미네 가족은 과거 식민지에서 건너온 피식민지인의 후손이고, 그래서 같은 땅에 살고 있지만 같은 범주로 묶지 않는다. 재일조선인은 일본에도 속하지 않고, 그렇다고 한국에도 속하지 않는 애매한 지위로 하루하루를 살아갔다.그래서 이들은 탄광촌에서 일한다. 애매한 지위에 낮은 교육 수준을 지닌, 온전한 성원권을 획득하지 못한 이들이 할 수 있는 최선의 일이었기 때문이다. 하지만 석탄의 시대는 끝을 향해 달려가고 있었다. 극중 인물들은 끝을 알면서도, 할 수 있는 게 이것밖에 없으니 탄광을 떠나지 못한다.설상가상으로 탄광 사고가 발생해 수미네 가족 중 남성들의 몸에 상처를 남긴다. 여기서 남성은 노동력을 제공하고 임금을 받아 가족의 생계를 지탱하는 역할을 했으므로, 이들의 몸에 남은 사고의 흔적은 곧 가족의 삶에도 깊게 새겨졌다.그래서 앞서 말한 바와 같이 <스미레 미용실>은 해피엔딩으로 귀결되지 않는다. 하지만, 그럼에도 이들은 희망을 놓지 않는다. 주인공 수미는 언젠가 자신의 이름을 건 '스미레 미용실'을 열고자 하고, 수미의 아버지 '홍길'은 그럼에도 살아야 한다고 재차 강조한다.결과적으로 이들은 절망과 실패를 맛보고, 애환이 서린 아리랑 고개를 하나둘 떠난다. 이렇게 해피엔딩이 아니라고 해서 새드엔딩인 것도 아니다. 정의신 작가는 앞선 작품들에서도 그랬듯이, <스미레 미용실>에도 희극과 비극을 섞어두었다. 그리고 무엇보다 완결된 이야기 '엔딩'이 아니라, 앞으로 지속되는 삶의 가능성을 그려냈다.