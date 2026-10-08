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안지훈의 연극 읽기 '재일 코리안 3부작'의 마지막 이야기, 탄광촌 재일교포들의 놓지 못한 희망

'재일 코리안 3부작'의 마지막 이야기, 탄광촌 재일교포들의 놓지 못한 희망

[안지훈의 연극 읽기] 연극 <스미레 미용실>

안지훈(jh510)
26.10.08 11:41최종업데이트26.10.08 11:41
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연극 <스미레 미용실> 공연 사진
연극 <스미레 미용실> 공연 사진세종문화회관

재일교포 극작가 정의신의 '재일 코리안 3부작'의 대미를 장식하는 <스미레 미용실>이 관객과 만나고 있다. 앞서 <이를 테면 마치 들에 피는 꽃처럼>, <야끼니꾸 드래곤>을 통해 재일교포의 삶과 역사를 담담하게 그려낸 그의 대표작 <스미레 미용실>이 2014년 일본 초연 이후 12년 만에 한국에 상륙했다.

지난 9월 26일 관람한 <스미레 미용실>은 1960년대 초 일본 내 재일교포들이 모여 사는 아리랑 고개의 탄광촌을 배경으로, 이곳에 남은 가족들의 삶을 담아냈다. 탄광 시대가 막을 내리는 가운데 사회·경제적 힘을 잃어가는 인물들이 연극의 전면에 등장한다. 시대의 변화 앞에 무력한, 지극히 평범한 인물이지만, 그 속에서도 희망을 놓지 않는다.

해피엔딩도 새드엔딩도 아닌 '현재진행형의 삶'

결론부터 말하자면 <스미레 미용실>은 해피엔딩이 아니다. 수미네 가족의 삶은 나날이 악화된다. 일본인들에게 수미네 가족은 과거 식민지에서 건너온 피식민지인의 후손이고, 그래서 같은 땅에 살고 있지만 같은 범주로 묶지 않는다. 재일조선인은 일본에도 속하지 않고, 그렇다고 한국에도 속하지 않는 애매한 지위로 하루하루를 살아갔다.

그래서 이들은 탄광촌에서 일한다. 애매한 지위에 낮은 교육 수준을 지닌, 온전한 성원권을 획득하지 못한 이들이 할 수 있는 최선의 일이었기 때문이다. 하지만 석탄의 시대는 끝을 향해 달려가고 있었다. 극중 인물들은 끝을 알면서도, 할 수 있는 게 이것밖에 없으니 탄광을 떠나지 못한다.

설상가상으로 탄광 사고가 발생해 수미네 가족 중 남성들의 몸에 상처를 남긴다. 여기서 남성은 노동력을 제공하고 임금을 받아 가족의 생계를 지탱하는 역할을 했으므로, 이들의 몸에 남은 사고의 흔적은 곧 가족의 삶에도 깊게 새겨졌다.

그래서 앞서 말한 바와 같이 <스미레 미용실>은 해피엔딩으로 귀결되지 않는다. 하지만, 그럼에도 이들은 희망을 놓지 않는다. 주인공 수미는 언젠가 자신의 이름을 건 '스미레 미용실'을 열고자 하고, 수미의 아버지 '홍길'은 그럼에도 살아야 한다고 재차 강조한다.

결과적으로 이들은 절망과 실패를 맛보고, 애환이 서린 아리랑 고개를 하나둘 떠난다. 이렇게 해피엔딩이 아니라고 해서 새드엔딩인 것도 아니다. 정의신 작가는 앞선 작품들에서도 그랬듯이, <스미레 미용실>에도 희극과 비극을 섞어두었다. 그리고 무엇보다 완결된 이야기 '엔딩'이 아니라, 앞으로 지속되는 삶의 가능성을 그려냈다.

연극 <스미레 미용실> 공연 사진
연극 <스미레 미용실> 공연 사진세종문화회관

제도의 공백 속 이들을 지탱한 것

수미네 가족들은 아리랑 고개를 떠나 흩어지지만, 이들의 삶은 앞으로도 계속될 것이다. 설령 떠난 곳에서도 절망이 이어지더라도 희망의 빛 한 줄기를 붙잡을 것이며, 아버지가 강조했듯이 살아낼 것이다. 그래서<스미레 미용실>은 해피엔딩도, 새드엔딩도 아닌 삶의 연속성을 담은 현실의 축소판에 가깝다.

극의 흐름 속에서 필자가 눈여겨 본 것은 제도의 공백이다. 수미네 가족은 재일조선인으로서의 차별, 취약한 노동 환경에 놓여 있다. 또 산업 구조의 변화에 따라 궁지에 내몰리는데, 이때 사회 제도는 이들을 구해내지 못한다.

삶이 위태로워지는 순간, 이들을 구해내는 건 바로 자신과 가족, 이웃이다. 서로가 서로를 지탱하고, 옆 사람이 무너지는 것을 막기 위해 더 꿋꿋이 버티는 모습이 관객의 마음을 울린다.

극중 아버지 홍길이 그렇듯이, 홍길 역을 맡은 원로배우 전무송은 이 연극의 기둥이다. 대사가 많지도, 동선이 복잡하지도 않지만, 반드시 필요한 타이밍에 굵직한 한 마디를 툭 내던지며 극의 중심을 잡아주었다.

이외 최지연(수미 역), 전국향(하츠미 역), 송영주(하루미 역), 서동갑(나루히로 역), 김동원(히데히로 역), 홍원기(큰 대길 역), 이승우(작은 대길 역), 김문식(쇼헤이 역), 신현종(오무라 역), 송석근(키노시타 역), 김지훈(와카마츠 역) 등이 힘을 보탰다. 공연은 지난 3일 세종문화회관 M씨어터에서 막을 내리며 다음을 더욱 기대케 했다.

연극 <스미레 미용실> 공연 사진
연극 <스미레 미용실> 공연 사진세종문화회관


공연 연극 스미레미용실 정의신

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