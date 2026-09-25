대전 격투부터 LoL까지... 아시안게임 e스포츠 메달 레이스 본격화

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대한민국 '리그 오브 레전드(LoL)' 대표팀한국e스포츠협회
마지막 무대는 LoL... 10월 초까지 이어지는 한국의 도전
한국의 메달 레이스는 대전격투와 뿌요뿌요에서 끝나지 않는다. 팀 단위 종목에서도 한국 선수들이 차례로 메달 경쟁에 나선다. 한국은 아너 오브 킹즈와 제5인격에서는 동메달, 배틀그라운드 모바일에서는 금메달을 목표로 하고 있다. 이풋볼에서는 은메달을 노린다.
배틀그라운드 모바일은 항저우 대회에서 한국이 은메달을 차지했던 종목이다. 이번에는 한 단계 높은 금메달을 목표로 한다. 아시안게임 버전은 일반적인 배틀로얄과 경기 방식에 차이가 있기 때문에 단순한 교전 능력만으로 승부를 설명하기 어렵다. 제한된 경기 안에서 생존과 이동, 교전 타이밍, 순위 경쟁을 종합적으로 관리해야 한다.
제5인격 역시 역할 분담이 중요한 종목이다. 추격자와 생존자 사이의 심리전이 경기의 핵심을 이루는 만큼 개인 기량뿐 아니라 팀 전체의 판단과 호흡이 중요하다.
아너 오브 킹즈와 포켓몬 유나이트처럼 팀 단위로 움직이는 게임에서는 한 번의 교전보다 그 이전의 운영이 승부를 좌우할 수 있다. 어떤 지역을 먼저 확보할지, 언제 전투를 선택할지, 불리한 상황에서 전력을 보존할지 등 순간적인 선택이 경기 전체의 흐름으로 연결된다.
그리고 이번 대회의 마지막까지 관심을 모을 종목이 LoL이다. 한국은 최우제, 김건부, 김건우, 이상혁, 이민형, 류민석으로 대표팀을 구성했다. 2023년 항저우 대회에서 금메달을 따낸 이상혁과 최우제, 류민석 등이 다시 태극마크를 달았고, 이번에도 금메달을 목표로 한다.
LoL은 다른 종목보다 상대적으로 뒤쪽에 일정이 배치돼 있어 한국 e스포츠 대표팀의 메달 레이스 후반부를 장식하게 된다. 조별리그를 거쳐 토너먼트가 진행되고, 마지막에는 금메달 결정전이 열린다. 정확한 경기 결과와 대진은 경기 진행에 따라 달라질 수 있지만 이번 대회에서 가장 큰 관심을 받는 종목 중 하나라는 점은 분명하다.
LoL은 2023년 항저우 대회에서 한국이 금메달을 차지했던 종목이다. 당시에는 중국을 결승에서 꺾고 정상에 올랐다. 이번에는 아시안게임 2연패에 도전한다.
한국의 목표는 출전한 9개 종목 모두에서 메달을 따내는 것이다. 첫 메달은 이미 나왔다. 이제 남은 것은 종목마다 다른 게임의 규칙과 승부 방식을 얼마나 잘 이해하고, 그 안에서 준비한 경기력을 안정적으로 보여주느냐에 달려 있다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기