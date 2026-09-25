탁구 '신유빈-임종훈' 혼합복식조, 대만 물리치고 4강행

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2026 아이치-나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 8강 결과

(9월 25일 금요일 오전 10시, 아이치현 토요타 스카이 홀 2번 테이블 - 일본)

★ 신유빈-임종훈 3-2 (11-7, 10-12, 11-7, 5-11, 12-10) 청이칭-린윈쥐

◇ 혼합복식 4강(9월 25일 오후 6시 30분) 대진표

신유빈-임종훈(한국) vs 콰이만-린스둥(중국)

순잉샤-왕추친(중국) vs 샤 마누쉬-치탈레 디야(인도)

임종훈-신유빈의 3회전 경기 장면. [연합뉴스 자료사진]네 번째 게임을 5-11로 너무 쉽게 내줬기 때문에 마지막 다섯 번째 게임이 불안했지만 신유빈-임종훈 콤비의 끈질긴 수비력이 살아나며 청이칭-린윈쥐 조의 실수가 눈에 띄기 시작했다. 임종훈의 백핸드 크로스 탑스핀은 귀중한 매치 포인트로 찍혀 돌아왔다. 지난해 월드 테이블 테니스(WTT) 파이널스 우승으로 랭킹 1위에 오른 기세가 다시 느껴지는 순간이었다.탁구 혼합복식 세계랭킹(WTT) 1위 '신유빈-임종훈'조가 9월 25일 오전 10시 일본 아이치현에 있는 토요타 스카이 홀 2번 테이블에서 벌어진 2026 아이치-나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 8강 토너먼트에서 대만의 '청이칭-린윈쥐'(10위) 조를 51분 만에 3-2(11-7, 10-12, 11-7, 5-11, 12-10)로 물리치고 4강에 올라 우선 동메달을 확보해냈다.이번 아시안게임 남녀 단체전이 각각 4강에서 패한 바람에 나란히 동메달을 따냈고, 개인 종목들이 본격적으로 메달 경쟁을 펼치는 지금 당당히 금메달에 도전하고 있는 신유빈-임종훈 혼합복식조가 8강 게임을 치렀다.상대인 '청이칭-린윈쥐'(대만) 조는 현재 혼합복식 랭킹이 10위이지만 지난달 13일 스웨덴 말뫼에서 열린 WTT 유럽 스매시 혼합복식 8강에서 '신유빈-임종훈' 조를 3-1로 물리쳤기 때문에 결코 마음을 놓을 수 없는 일정이었다.임종훈의 왼손 백핸드 탑스핀 공격으로 첫 포인트를 따낸 우리 선수들은 첫 게임을 11-7로 끝냈다. 백핸드 바나나 플릭 실력이 뛰어난 임종훈이 9-3으로 달아나는 포인트를 따낸 순간이 가장 결정적이었다.신유빈의 포핸드 탑스핀 포인트로 첫 게임을 끝냈지만 이어진 두 번째 게임에서 서브-리시브 순서가 바뀌며 10-12로 아쉽게 게임을 내주고 말았다. 대만 남자선수 린윈쥐의 서브를 우리 여자선수 신유빈이 받아내야 하는 어려움이 커 보였다.다시 호흡을 가다듬고 세 번째 게임에 나선 우리 선수들은 신유빈의 포핸드 탑스핀 공격으로 린윈쥐의 실수를 이끌어내며 3-1로 앞서갔고, 곧바로 신유빈의 백핸드 바나나 플릭 리턴 포인트까지 들어가면서 5-3 승기를 잡았다.이후 임종훈이 넘어지면서까지 포핸드 크로스 탑스핀 포인트를 가져와 10-7로 달아난 순간이 압권이었다. 바로 다음 게임 포인트에서도 임종훈의 끈질긴 수비력이 빛나며 세 번째 게임을 신유빈이 쉽게 끝낼 수 있도록 만들어줬다.게임 스코어 1-2로 궁지에 몰린 대만 선수들은 네 번째 게임에 모든 것을 쏟아부으며 11-5 일방적인 점수를 만들어냈다. 이 분위기가 마지막 다섯 번째 게임에 그대로 이어진다면 지난 8월에 이어 신유빈-임종훈 조가 또 한 번 무너질 수도 있는 흐름이었다.하지만 우리 선수들은 다시 한 번 집중력을 끌어모아 파이널 게임 초반 흐름을 휘어잡았다. 임종훈이 신유빈의 서브에 이어 받은 3구를 백핸드로 방향을 바꿔 청이칭의 실수를 유도해 4-2로 점수 차를 만든 것이다. 곧바로 신유빈의 과감한 포핸드 탑스핀 포인트까지 이어져 5-2로 달아나기 시작했으니 진정한 절정의 시간을 주도한 셈이다.게임 후반부에는 신유빈과 임종훈 두 선수가 거의 동시에 중심을 잃을 정도로 어려운 수비 상황이 이어졌는데 포기하지 않고 낮게 받아넘긴 공이 린윈쥐의 포핸드 실수를 이끌어내 9-7로 마지막 한숨을 돌릴 수 있었다.그 다음 포핸드 크로스 탑스핀 포인트로 10-7을 만든 신유빈은 마치 경기가 모두 끝난 것처럼 양팔을 높이 치켜들며 기뻐했다. 그래도 포기하지 않은 대만 선수들이 내리 세 포인트를 따내며 듀스를 만들었지만 임종훈의 백핸드 크로스 탑스핀을 린윈쥐가 받아넘기지 못하는 바람에 매치 포인트가 12-10으로 찍혀나왔다.이제 신유빈-임종훈 조는 25일(금) 오후 6시 30분 1번 테이블로 자리를 옮겨 중국의 콰이만-린스둥 조(WTT 6위)를 상대하게 된다. 큰 이변이 없다면 신유빈-임종훈 조의 금메달 결정전 상대는 중국의 순잉샤-왕추친 조(WTT 2위)가 될 것으로 보인다.