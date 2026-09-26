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이랴세 나고야! 한국 카약 일 냈다! 조광희·김효빈 아시안 게임 2관왕

한국 카약 일 냈다! 조광희·김효빈 아시안 게임 2관왕

[현장] 카누 남자 카약, 전날 4인승 500m 금메달 이어 25일 2인승 500m 금메달... 36년 만의 대기록

박장식(trainholic)
26.09.26 15:49최종업데이트26.09.26 15:49
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
25일 일본 아이치현 미요시시 미요시이케 카누경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 카누 카약 2인승 500m 경기에서 우승을 거둔 조광희와 김효빈이 포디엄 위에 올라서고 있다.
25일 일본 아이치현 미요시시 미요시이케 카누경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 카누 카약 2인승 500m 경기에서 우승을 거둔 조광희와 김효빈이 포디엄 위에 올라서고 있다.박장식

전날 '깜짝 금메달'로 추석 연휴 시작을 알렸던 한국 카약이 이번에는 두 선수의 2관왕 소식으로 추석 보름달을 밝혔다. 전날 카약 4인승 500m에서 금메달을 따냈던 조광희와 김효빈이 이제는 2인승 500m에서 금빛 물살을 가른 것.

25일 일본 아이치현 미요시시 미요시이케 카누경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 카누 카약 2인승 500m 경기에서 조광희와 김효빈(이상 울산광역시청)이 1분 31초 859의 기록으로 금메달을 차지했다. 조광희와 김효빈은 전날 장상원(연수구청), 최민규(국민체육진흥공단)와 함께 합작해 금메달을 만든 4인승 500m 경기에 이어 2관왕에 올랐다.

스트로크 한 번 차이가 만든 금메달이었다. 이날 2인승 500m 경기에서는 일본의 타나다 타이시·다나카 마사야 조와 0.317초 차이로 1위 자리를 지켰다. 전날에도 중국과 0.255초 차이로 금메달을 따냈던 대표팀은 1990년 베이징 대회 이후 무려 36년 만에 카누 종목에서 복수의 금메달을 따내는 새 역사를 썼다.

누구도 예상치 못했던 금메달... 조광희·김효빈의 '2관왕'으로 빛났다

누구도 예상치 못했던 2관왕이었다. 인천과 자카르타 대회에서 금메달을 따냈으며 2연패를 달성했던 조광희마저도 2관왕의 가능성은 10%도 안 돼 보았다. 첫날 금메달 소식에도 현장이 술렁였는데, 베테랑의 노련함과 젊은 선수의 스트로크가 함께 빛나며 36년 만의 새 역사를 만들었다.

조광희와 김효빈, 장상원과 최민규는 앞선 24일 열린 남자 카약 4인승 500m 결승 경기에서 1분 22초 587이라는 경이로운 기록으로 금메달을 따냈다. 23일 열렸던 예선에서 1분 25초 383을 기록하며 결선 직행을 확정 지었는데, 3초 가까이를 결승에서 당겨내는 데 성공하며 금빛 행진을 이어간 것.

결승에서는 더욱 뛰어난 실력으로 물살을 갈랐다. 네 선수는 결승 첫 250m 지점을 40초 44에 통과하며, 중국과 0.04초 앞서 나가는 차이로 호각세를 보이며 질주했다. 중국 역시 거세게 추격에 나섰지만, 대한민국은 마지막 500m 지점을 중국의 추격을 막아내며 빠르게 통과하는 데 성공, 1분 22초 587의 기록으로 금메달까지 따냈다.

지난 항저우 대회에서 금메달이 불발되면서 아쉬움을 남겼던 대한민국 카누는 8년 만의 금메달에 고조된 분위기였다. 그리고 김효빈과 조광희가 그런 분위기를 더욱 끌어올리는 새로운 메달을, 그것도 '깜짝 금메달'을 따내며 세기를 넘은 기록을 다시금 써냈다.

25일 일본 아이치현 미요시시 미요시이케 카누경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 카누 카약 2인승 500m 경기에서 금메달을 획득한 조광희(오른쪽)와 김효빈이 금메달을 들어 보이고 있다.
25일 일본 아이치현 미요시시 미요시이케 카누경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 카누 카약 2인승 500m 경기에서 금메달을 획득한 조광희(오른쪽)와 김효빈이 금메달을 들어 보이고 있다.박장식

조광희와 김효빈은 23일 열린 남자 카누 카약 2인승 500m 예선에서 1분 33초 250을 기록하며 조 2위로 결승에 직행했다. 금메달이 유력했던 일본 타나다 타이시·다나카 마사야 조에게 0.351초 차이로 밀렸던 조광희·김효빈 듀오는 25일 결승을 치렀다.

결승에서도 조광희의 경력과 김효빈의 패기가 어우러졌다. 조광희와 김효빈은 첫 250m 구간을 43초 73에 통과, 타나다 타이시·다나카 마사야 조와 함께 2·3위를 지키며 순항했다. 이후 후반 구간에서 1위를 지키고 있던 키르기즈스탄의 에르란 술탄가지에프와 리스베크 톨로무셰프를 추월하는 데 성공하며 1위로 올라섰다.

하지만 뒤에서 따라오던 타나다 타이시·다나카 마사야 조가 점점 가까워지는 순간 500m 결승선이 다가왔다. 조광희와 김효빈은 마지막까지 힘을 내는 스트로크로 1위 자리를 지키며 결승선을 통과하면서 1분 31초 859을 기록, 2위와는 겨우 0.317초 차이로 금메달을 획득했다.

대한민국이 카누에서 두 개 이상의 메달을 기록한 것은 무려 1990년 베이징 아시안 게임에서 천인식이 카약 1000m 개인전에서, 그리고 천인식과 박차근이 카약 2인승 500m와 1000m 종목에서 2관왕에 오르며 3개의 메달을 땄던 이후 36년 만에 처음 있는 일. '한국 카누의 간판' 조광희는 이제 36년을 넘어 선배들의 기록과 나란히 서게 되었다.

"늘 혼자만 금메달이었지만... 이번엔 함께여서 행복"

조광희는 경기 후 만나 "연습 때 페이스가 결승 경기에서도 그대로 나올 수 있었던 덕분에 금메달을 딴 것 같다. 사실 어제도 금메달을 딸 줄은 몰랐다"면서, "일본과 이란, 우즈베키스탄 등 우리와 기량이 비슷한 나라가 많았는데, 우리의 페이스를 읽히지 않고 잘한 덕분에 금메달이 나와서 너무 기분 좋았다"라며 2관왕 소감을 전했다.

2014 인천 아시안 게임부터 벌써 네 번의 아시안 게임이지만, 이렇게 그간 개인전 메달만을 획득했기에 동료들과 함께하는 기쁨을 누리지 못했던 조광희. 조광희는 "개인전 종목 금메달만 딸 때는 나 혼자만 메달을 땄으니 홀로 기쁜 티를 낼 수 없었다"면서, "이번에는 멤버끼리 함께 금메달을 땄기 때문에, 방금도 서로 응원을 보내주고 있었다"고 기쁨을 드러냈다.

첫 아시안 게임 무대에서 2관왕에 오른 성과를 지닌 김효빈. 그는 "이 순간이 뭔가 꿈꾸는 것 같다. 광희 형과 함께 아시안 게임을 함께 뛸 수 있다는 것이 하나의 소원이었다"라면서, "함께 아시안 게임에서 시합을 한 것도 좋은데 메달까지 따니 기쁘고, 행복을 감출 수 없다. 우리는 '메달 하나라도 따자'라는 마음으로 나고야에 왔는데, 어제 솔직히 금메달을 딸 줄은 몰랐다"며 웃었다.

2관왕의 원동력은 단연 첫 금메달이었다. 조광희는 "K4 때, 온몸의 모든 힘을 집중해서 경기했던 것 같다. 그래서 딴 금메달 덕분에 오늘도 금메달을 따지 않았을까 싶다"며 돌아봤다.

김효빈은 "이제 한마음 한뜻으로 맞춰서, 이번 금메달이 작은 수레바퀴라고 한다면 내후년 LA 올림픽에서 큰 수레바퀴로 바꿀 수 있게 하겠다"면서, "카누를 모든 국민에게 알릴 수 있는 종목으로 만들겠다"고 각오했다.

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카누 김효빈 조광희 금메달 아시안게임

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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