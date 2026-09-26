한국 카약 일 냈다! 조광희·김효빈 아시안 게임 2관왕

박장식

25일 일본 아이치현 미요시시 미요시이케 카누경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 카누 카약 2인승 500m 경기에서 금메달을 획득한 조광희(오른쪽)와 김효빈이 금메달을 들어 보이고 있다.조광희와 김효빈은 23일 열린 남자 카누 카약 2인승 500m 예선에서 1분 33초 250을 기록하며 조 2위로 결승에 직행했다. 금메달이 유력했던 일본 타나다 타이시·다나카 마사야 조에게 0.351초 차이로 밀렸던 조광희·김효빈 듀오는 25일 결승을 치렀다.결승에서도 조광희의 경력과 김효빈의 패기가 어우러졌다. 조광희와 김효빈은 첫 250m 구간을 43초 73에 통과, 타나다 타이시·다나카 마사야 조와 함께 2·3위를 지키며 순항했다. 이후 후반 구간에서 1위를 지키고 있던 키르기즈스탄의 에르란 술탄가지에프와 리스베크 톨로무셰프를 추월하는 데 성공하며 1위로 올라섰다.하지만 뒤에서 따라오던 타나다 타이시·다나카 마사야 조가 점점 가까워지는 순간 500m 결승선이 다가왔다. 조광희와 김효빈은 마지막까지 힘을 내는 스트로크로 1위 자리를 지키며 결승선을 통과하면서 1분 31초 859을 기록, 2위와는 겨우 0.317초 차이로 금메달을 획득했다.대한민국이 카누에서 두 개 이상의 메달을 기록한 것은 무려 1990년 베이징 아시안 게임에서 천인식이 카약 1000m 개인전에서, 그리고 천인식과 박차근이 카약 2인승 500m와 1000m 종목에서 2관왕에 오르며 3개의 메달을 땄던 이후 36년 만에 처음 있는 일. '한국 카누의 간판' 조광희는 이제 36년을 넘어 선배들의 기록과 나란히 서게 되었다.조광희는 경기 후 만나 "연습 때 페이스가 결승 경기에서도 그대로 나올 수 있었던 덕분에 금메달을 딴 것 같다. 사실 어제도 금메달을 딸 줄은 몰랐다"면서, "일본과 이란, 우즈베키스탄 등 우리와 기량이 비슷한 나라가 많았는데, 우리의 페이스를 읽히지 않고 잘한 덕분에 금메달이 나와서 너무 기분 좋았다"라며 2관왕 소감을 전했다.2014 인천 아시안 게임부터 벌써 네 번의 아시안 게임이지만, 이렇게 그간 개인전 메달만을 획득했기에 동료들과 함께하는 기쁨을 누리지 못했던 조광희. 조광희는 "개인전 종목 금메달만 딸 때는 나 혼자만 메달을 땄으니 홀로 기쁜 티를 낼 수 없었다"면서, "이번에는 멤버끼리 함께 금메달을 땄기 때문에, 방금도 서로 응원을 보내주고 있었다"고 기쁨을 드러냈다.첫 아시안 게임 무대에서 2관왕에 오른 성과를 지닌 김효빈. 그는 "이 순간이 뭔가 꿈꾸는 것 같다. 광희 형과 함께 아시안 게임을 함께 뛸 수 있다는 것이 하나의 소원이었다"라면서, "함께 아시안 게임에서 시합을 한 것도 좋은데 메달까지 따니 기쁘고, 행복을 감출 수 없다. 우리는 '메달 하나라도 따자'라는 마음으로 나고야에 왔는데, 어제 솔직히 금메달을 딸 줄은 몰랐다"며 웃었다.2관왕의 원동력은 단연 첫 금메달이었다. 조광희는 "K4 때, 온몸의 모든 힘을 집중해서 경기했던 것 같다. 그래서 딴 금메달 덕분에 오늘도 금메달을 따지 않았을까 싶다"며 돌아봤다.김효빈은 "이제 한마음 한뜻으로 맞춰서, 이번 금메달이 작은 수레바퀴라고 한다면 내후년 LA 올림픽에서 큰 수레바퀴로 바꿀 수 있게 하겠다"면서, "카누를 모든 국민에게 알릴 수 있는 종목으로 만들겠다"고 각오했다.