지방 농촌에 취업한 젊은 여성의 한 철 나기

선 자리를 옮겨본 사람은 이해할 테다. 익숙한 터전을 떠나 낯선 문화와 사람들이 있는 곳에서 지내는 경험은 내가 이해하는 세계가 결코 실재하는 세계가 아니라는 걸, 심지어는 겹치는 구석 없이 아주 동떨어져 있을 수도 있다는 걸 알게끔 한다. 내 인식을 벗어난 곳에도 세상과 사람이, 좋은 것과 나쁜 것이, 때로는 정의와 인정이 있기도 하다. 현실 속에서, 특히나 자기중심적 교류를 벗어나 낯선 것과 마주할 일 드문 한국과 같은 섬나라에선 얻기 어려운 경험이겠으나 작은 강도로나마 내 인식범위 밖의 세계를 접하는 일은 인간의 삶을 훨씬 더 풍요롭게 한다.
31회 부산국제영화제 비전 섹션에 소개된 <베일러>가 꼭 그러한 영화다. 오세현 감독의 러닝타임 95분짜리 극영화로, 전주와 부산에 각각 초청된 앞의 두 작품에 이은 세 번째 장편이다. 실험영화로 출발해 영화적 매체가 가진 아직 도모되지 않은 가능성을 모색해온 오세현의 이번 작업은 통상의 극적 서사가 전무한 이야기 속에서도 나름의 감각과 감정을 깨우는 일이 가능함을 확인케 한다.
지난 10여 년 간 뚜렷한 한국 독립영화 경향에 발맞춘 듯 <베일러> 또한 여성 주인공을 앞세운 여성서사다. 주인공은 은주(김슬기 분), 다니던 회사에서 나와 백수가 되었고 뜻밖에 한 임신으로 앞으로 어떻게 해야 할지 알 수 없는 상황이다. 영화는 은주에 대해 많은 정보를 주지 않는다. 퇴사 뒤 집에서 가까운 친구인 듯 보이는 이와 통화하는 오프닝 시퀀스, 러닝타임 내내 모습을 보이지 않는 그녀와 영화 중반 다시 한 번 통화하는 모습으로 관련 정보를 제공하는 게 전부다. 올해 부산국제영화제 경쟁부문에 출품된 <그날의 태주>와 같은 영화가 그러하듯, 은주가 통화한 친구가 있다는 제주도로 건너가서 삶의 희망과 활력을 찾는 이야기는 흔히 비슷한 사정에 놓인 인물에게 영화가 예비하는 넓은 길이다. 그러나 <베일러>는 그와 같은 길에는 전혀 눈을 돌리지 않는다.