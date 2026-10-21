지방 농촌에 취업한 젊은 여성의 한 철 나기

부산국제영화제

스틸컷베일러 작업의 특성상 일터는 시골 농촌이다. 그것도 때마다 여러 곳을 옮겨가며 일하는 경우가 잦다. 아예 농사를 짓는 이들도 있지만, 베일러 작업만 전문으로 하는 작업단이 하는 경우가 더 많다. 어느 경우든 남자들이 절대다수인 남초업종이다. 현장일이라 전문적 감각이 필요해서일 수도 있으나, 그보다는 도시와의 연결이 끊어진 고립된 상태에서 고된 노동강도가 있는 일이라서일 테다.<베일러>는 은주가 베일러 작업팀에 들어가 일하는 이야기다. 뭘 해야 할지 모른 채로 있던 그녀가 지인인 창호(우지현 분)의 제안을 받고 베일러 작업철에 일을 뛰기로 한다. 일단 1종면허가 있으면 가능한 '포터'로써, 운반 작업을 맡기로 한다. 영화가 다루는 건 베일러 작업팀의 일상에 가깝다. 트랙터가 집초할 수 있도록 볏집을 정리하고, 축사의 소를 돌보고, 밥 먹고, 쉬고, 포터로써 일하는 게 영화가 그리는 거의 전부다. 이따금 송아지가 태어나고 비가 오면 일을 쉬고 쉬는 날이면 잠을 퍼 자거나 술을 마시는 일이 있다. 해가 뜨고 지고 짧은 철 안에서도 나름의 계절이 흘러간다.직군, 또 직장을 옮겨본 사람은 이해할 테다. 사무직과 현장직, 도시에서 교외나 시골, 여초나 남초, 혹은 남성과 여성이 적절히 섞인 일터는 저마다의 특색을 가진다. 사람들과 협업이 반드시 필요한 곳과 홀로 독자적인 작업을 책임지는 일 사이에도 분명한 차이가 있다. 은주에게 베일러 작업팀에서 일하는 건 얼마나 낯선 경험이었을까. 모르긴 몰라도 생전 어울릴 일 없는 사람들을 만나고, 겪어본 적 없는 종류의 어려움을 대면하는 것이었을 테다. 때로는 고되고 버거울 수 있고, 또 때로는 생각보다 수월하다거나 적성이 잘 맞는다고 여길 수도 있겠다. 은주에겐 후자에 더 가깝다. <베일러>가 일종의 힐링영화에 가깝게 느껴지는 것도 그래서겠다.