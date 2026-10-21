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김성호의 씨네만세 지방 농촌에 취업한 젊은 여성의 한 철 나기

지방 농촌에 취업한 젊은 여성의 한 철 나기

[김성호의 씨네만세 1470] 31회 부산국제영화제 비전 정인상(賞)·시민평론가상 수상작 <베일러>

김성호(starsky216)
26.10.21 14:54최종업데이트26.10.21 14:54
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선 자리를 옮겨본 사람은 이해할 테다. 익숙한 터전을 떠나 낯선 문화와 사람들이 있는 곳에서 지내는 경험은 내가 이해하는 세계가 결코 실재하는 세계가 아니라는 걸, 심지어는 겹치는 구석 없이 아주 동떨어져 있을 수도 있다는 걸 알게끔 한다. 내 인식을 벗어난 곳에도 세상과 사람이, 좋은 것과 나쁜 것이, 때로는 정의와 인정이 있기도 하다. 현실 속에서, 특히나 자기중심적 교류를 벗어나 낯선 것과 마주할 일 드문 한국과 같은 섬나라에선 얻기 어려운 경험이겠으나 작은 강도로나마 내 인식범위 밖의 세계를 접하는 일은 인간의 삶을 훨씬 더 풍요롭게 한다.

31회 부산국제영화제 비전 섹션에 소개된 <베일러>가 꼭 그러한 영화다. 오세현 감독의 러닝타임 95분짜리 극영화로, 전주와 부산에 각각 초청된 앞의 두 작품에 이은 세 번째 장편이다. 실험영화로 출발해 영화적 매체가 가진 아직 도모되지 않은 가능성을 모색해온 오세현의 이번 작업은 통상의 극적 서사가 전무한 이야기 속에서도 나름의 감각과 감정을 깨우는 일이 가능함을 확인케 한다.

지난 10여 년 간 뚜렷한 한국 독립영화 경향에 발맞춘 듯 <베일러> 또한 여성 주인공을 앞세운 여성서사다. 주인공은 은주(김슬기 분), 다니던 회사에서 나와 백수가 되었고 뜻밖에 한 임신으로 앞으로 어떻게 해야 할지 알 수 없는 상황이다. 영화는 은주에 대해 많은 정보를 주지 않는다. 퇴사 뒤 집에서 가까운 친구인 듯 보이는 이와 통화하는 오프닝 시퀀스, 러닝타임 내내 모습을 보이지 않는 그녀와 영화 중반 다시 한 번 통화하는 모습으로 관련 정보를 제공하는 게 전부다. 올해 부산국제영화제 경쟁부문에 출품된 <그날의 태주>와 같은 영화가 그러하듯, 은주가 통화한 친구가 있다는 제주도로 건너가서 삶의 희망과 활력을 찾는 이야기는 흔히 비슷한 사정에 놓인 인물에게 영화가 예비하는 넓은 길이다. 그러나 <베일러>는 그와 같은 길에는 전혀 눈을 돌리지 않는다.

베일러 스틸컷
베일러스틸컷부산국제영화제

우리가 알지 못하는 노동 현장

제목인 '베일러'는 한 해 농사가 끝나고 다음해 논농사가 있기 전까지 지방을 나다닐 때 흔히 마주하는 물건이다. 그러나 대다수 한국인은 베일러를 본 적은 있어도 그 이름이며 쓰임에 대해서는 들어본 적 없을 것이다. 베일러의 세계는 농촌 바깥의 세계와는 단절돼 있으니까 말이다. 베일러를 다루는 사람들이 그러하듯이.

베일은 현장에서 '공룡알'이라고도 부르는 압축된 건초묶음이다. 농지 가운데 하얀 비닐로 빙빙 둘러져서 보관되는데, 안에는 건초가 원통형으로 압축돼 들어있다. 그 무게가 수백 킬로그램(kg)에 이른다. 통상 건초는 소들에게 먹이는 발효사료로 쓰이는데, 한국 축산농가가 소비하는 건초를 대부분 한국서 생산된 베일로 충당한다.

베일러는 베일을 모아 압축하는 기계다. 요즘엔 아예 비닐로 싸는 작업까지 해내는 복합 트랙터도 있는데, 베일러와 랩핑을 하는 기계가 별도로 구분돼 쓰이기도 한다. 이들 트랙터는 건초가 흩뿌려진 초지를 나다니며 모음과 압축, 묶음까지를 수행한다. 농사가 끝난 초지에서 베일링 작업은 '레이크'라 불리는 집초 작업, '베일러'와 '래핑' 트랙터로 압축 및 포장을 하는 작업, '집게'라고 하는 상차작업, 그리고 '포터'라고 하는 운반 작업 등으로 분업화돼 이뤄진다. 각 작업 수행자들이 모여 한 팀을 이뤄 베일링을 해야 하는 철이며 이 농지, 저 농지를 오가며 수고한다.

베일러 스틸컷
베일러스틸컷부산국제영화제

트랙터 모는 젊은 여성

베일러 작업의 특성상 일터는 시골 농촌이다. 그것도 때마다 여러 곳을 옮겨가며 일하는 경우가 잦다. 아예 농사를 짓는 이들도 있지만, 베일러 작업만 전문으로 하는 작업단이 하는 경우가 더 많다. 어느 경우든 남자들이 절대다수인 남초업종이다. 현장일이라 전문적 감각이 필요해서일 수도 있으나, 그보다는 도시와의 연결이 끊어진 고립된 상태에서 고된 노동강도가 있는 일이라서일 테다.

<베일러>는 은주가 베일러 작업팀에 들어가 일하는 이야기다. 뭘 해야 할지 모른 채로 있던 그녀가 지인인 창호(우지현 분)의 제안을 받고 베일러 작업철에 일을 뛰기로 한다. 일단 1종면허가 있으면 가능한 '포터'로써, 운반 작업을 맡기로 한다. 영화가 다루는 건 베일러 작업팀의 일상에 가깝다. 트랙터가 집초할 수 있도록 볏집을 정리하고, 축사의 소를 돌보고, 밥 먹고, 쉬고, 포터로써 일하는 게 영화가 그리는 거의 전부다. 이따금 송아지가 태어나고 비가 오면 일을 쉬고 쉬는 날이면 잠을 퍼 자거나 술을 마시는 일이 있다. 해가 뜨고 지고 짧은 철 안에서도 나름의 계절이 흘러간다.

직군, 또 직장을 옮겨본 사람은 이해할 테다. 사무직과 현장직, 도시에서 교외나 시골, 여초나 남초, 혹은 남성과 여성이 적절히 섞인 일터는 저마다의 특색을 가진다. 사람들과 협업이 반드시 필요한 곳과 홀로 독자적인 작업을 책임지는 일 사이에도 분명한 차이가 있다. 은주에게 베일러 작업팀에서 일하는 건 얼마나 낯선 경험이었을까. 모르긴 몰라도 생전 어울릴 일 없는 사람들을 만나고, 겪어본 적 없는 종류의 어려움을 대면하는 것이었을 테다. 때로는 고되고 버거울 수 있고, 또 때로는 생각보다 수월하다거나 적성이 잘 맞는다고 여길 수도 있겠다. 은주에겐 후자에 더 가깝다. <베일러>가 일종의 힐링영화에 가깝게 느껴지는 것도 그래서겠다.

베일러 스틸컷
베일러스틸컷부산국제영화제

지방 남초 현장직 일터의 정서

퇴사와 임신, 애 아버지와의 관계는 끊어진 듯 보이고, 애를 낳을지 낳지 않을지도 확정하지 않은 상황이 은주에 대해 알 수 있는 전부다. 은주의 인간관계와 사회생활 모두가 순탄치 않았으리란 걸 관객은 이 약간의 정보만으로도 쉬이 짐작할 수 있다. 그때 은주는 이제껏 몸담았던 것과 전혀 다른 환경에 저를 두기로 한다. 우연한 계기였으나 내밀어진 손을 기꺼이 붙든 결과다.

<베일러> 속 작업팀의 일상에서 흔한 현장직, 남초 집단의 모습이 보인다. 엄격한 위계며 욕설과 폭력을 동반한 부조리, 작은 일엔 별 신경을 쓰지 않는 태도 등 남초집단에서 흔히 볼 수 있는 요소들이 배제됐을 뿐, 일반적인 현장직이며 남초 집단의 요소가 그대로 드러난다. 비교적 다양한 직군, 또 사무직과 현장직, 도시와 지방을 두루 겪어온 필자의 이력에 비추어서도 영화의 묘사가 꽤나 세밀하고 현실적이라 다가온다. 낯설지만 충분히 있을 법한 그림이다.

흥미로운 건 주인공을 여성으로, 또 다른 문화에 쉽게 녹아들 수 있는 예민하지 않은 인물로 설정했다는 사실이다. 익숙하지 않은 것에 녹아드는 과정이, 불편할 수 있는 일에도 자연스레 받아들이는 모습이 새삼스럽다. 개인적으로 겪어온 남성성 강한 현장직군에서 좀처럼 그런 모습을 만난 적 없기에 낯설었으나 분명히 어떤 인물은 은주와 같이 적응해낼 수도 있겠구나 하는 생각이 들었을 만큼 자연스러웠다. 그러나 그건 동시에 남초사회가 흔히 갖는 지나치게 거친 모습, 또 부조리가 보여지지 않은 때문에 가능하지 않았을까 싶기도 하다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

풍경화를 보는 듯한 감상

영화는 베일러 작업 그 자체도, 남초집단에 적응해가는 여성 일꾼의 성장기에도 큰 관심이 없다. 이 모두를 한 편의 풍경화 속 날씨며 배경처럼 묘사하고 지나칠 뿐이다. 그렇다고 다큐멘터리적 기록도 아니다. 마치 일상의 감각을 담아내는 것, 그를 지켜보며 일어나는 정서가 진짜 관심이 닿는 귀착지인 듯 보일 정도다.

도시에서 멀어진 농촌, 다른 노동자와 떨어진 작업에서의 거리가 도리어 사람과 사람 사이 존재하는 관계의 감각을 일깨운다. 단순한 노동과 흘러가는 시간의 어울림은 또한 도시 사무실 가운데선 맞이하기 어려운 감각을 불러일으킨다. 이따금의 교류와 그 안에 담긴 마음씀으로부터 관객은 그 투박한 외양보다도 안에 담긴 인간성을 돌아보게 된다. 아마도 은주 또한 그랬으리라.

<베일러>는 극적이지도, 그렇다고 사실적이지도 않다. 한 편 풍경화를 보는 듯한 감상을 영화란 매체를 통해 이뤄낼 뿐이다. 다른 영화에선 마주하기 힘든 감상을 일으키는 작품은 귀하다. 어쩌면 <베일러>가 도전한 것이 바로 그와 같은 것인지도 모를 일이다.

작품은 올해 1월 세상을 떠난 권정인 프로듀서를 기리기 위해 부산국제영화제가 새로 제정한 정인상(賞)의 첫 수상작으로 남게 됐다. 영화의전당 비평교실이 배출한 시민들이 주는 시민평론가상도 함께 안았다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 베일러 오세현 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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