'승리, 응원, 희망' 모레노 축구가 보여준 변화의 가능성

연합뉴스

24일 경기도 수원월드컵경기장에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 에콰도르의 경기. 한국 모레노 감독이 경기 시작 전 생각에 잠겨 있다.이제 첫 경기이기는 하지만 확실히 많은 것이 달라졌다. 대한민국 축구 대표팀이 로베르트 모레노 임시감독의 데뷔전에서 기분 좋은 승리를 신고하며 새로운 시작의 희망을 알렸다.모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 24일 수원월드컵경기장에서 열린 '하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기' 에콰도르전서 오현규(베식타시)와 손흥민(LAFC), 이동경(울산 HD)의 연속골을 앞세워 3-0으로 완승했다.이번 9-10월 A매치 4연전은 지난 북중미월드컵 이후 A대표팀이 치르는 첫 경기이자, 모레노 임시감독의 데뷔전이었다. 한국축구는 북중미월드컵에서 졸전 끝에 32강 진출에 실패하며 조별리그에서 탈락했다. 대회 이후 홍명보 감독과 정몽규 회장이 동반 사퇴했고, 각종 후폭풍과 논란이 몰아치며 한국축구는 극심한 후유증에 시달렸다.스페인 출신의 모레노 감독은 위기의 한국축구를 구할 소방수로 낙점됐다. 하지만 아직 '임시 감독'이라는 불안정한 위치에 놓인 모레노 감독은 6경기라는 제한된 기회 안에 자신의 능력을 증명해야 한다. 북중미월드컵의 트라우마에서 벗어나야 하는 한국축구로서도, 비록 평가전이지만 이번 4연전에서 승리라는 '결과'가 무엇보다 중요했다.그런 면에서 한국(피파랭킹 32위)보다 국제축구연맹 랭킹이 더 높은 남미 강호 에콰도르(25위)를 상대로 무실점 3골 차 쾌승은 상당한 의미가 있었다. 단순히 결과만 좋았다는 것이 아니라, 내용과 과정에서 앞으로 모레노 축구의 방향성을 엿볼 수 있었다는 점에서 더 주목할 만했다.모레노 감독은 예고한 대로 전임 감독 시절에 한동안 사라졌던 포백 시스템과 4-4-2 전술을 복구시켰다. 전반까지는 사실 후방 빌드업을 통한 공격 전개에서 다소 답답한 모습을 드러내며 우세한 점유율에도 불구하고 득점찬스(슈팅 4개, 유효슈팅 1개)는 적었다.하지만 후반 들어 포백의 수비 조직력이 자리를 잡고, 포지션간 위치조정으로 전후방의 간격이 정돈되면서 한층 안정적으로 경기를 풀어나가기 시작했다. 모레노 감독은 경기 내내 선수들에게 적극적으로 쉴틈없이 작전지시를 내리는 모습을 보였다. 지난 몇 년간 클린스만과 홍명보 감독 체제에서는 경기 중 다양한 전술변화나 게임조정능력에서 경직된 모습을 보였던 것과 가장 달라진 장면이었다.멀티플레이어인 이재성을 중앙 미드필더로 기용하며 2, 3선을 잇는 연결고리 역할을 맡긴 점, 중앙에서 적극적인 중원싸움을 통한 패스루트 다양화, 수비라인과 미드필더 사이의 간격 유지를 통한 전방 압박 등, 다양한 변화가 돋보였다. 공격에서는 무의미한 점유율보다 빠른 템포와 직선적인 공격을, 수비 상황에서는 공을 잃었을 때 적극적으로 압박을 주문했다. 모레노 감독이 왜 4-4-2 전술을 채택하고 이 선수들을 선발로 기용했는지, 그 목적과 장점을 경기장 안에서 확실히 보여줬다.'에이스 '손흥민의 득점포가 살아난 것도 반갑다. 모레노 감독은 손흥민에게 변함없이 주장이자 최전방 공격수 역할로 선발투입하며 변함없는 믿음을 줬다. 북중미월드컵에서 무득점에 그쳤던 손흥민은, 모레노 감독의 기대에 부응하듯 1-0으로 앞서가던 후반 12분 페널티 지역 왼쪽 골라인 부근에서 각도가 없는 지점이었음에도 환상적인 오른발 프리킥으로 추가골을 터뜨렸다.이로써 손흥민은 대표팀에서 57골째를 기록하며 차범근 전 대표팀 감독이 보유한 한국인 A매치 최다골(58골) 기록에 불과 1골 차로 다가섰다. 그간의 마음고생을 털어낸 듯 손흥민은 모처럼 환한 미소를 되찾았고, 동료들도 손흥민의 득점포에 환호하며 진심으로 축하를 아끼지 않았다.특정 선수에 의존하지 않고 여러 자원들을 고르게 활용하면서도 일관된 경기력을 유지했다는 것도 의미가 컸다. 모레노 감독은 에콰도르전에서 이강인, 황인범, 조규성 등 일부 주전급 자원들은 컨디션과 체력문제로 아예 출전명단에서 제외했다. 후반에는 평가전의 특성을 살려 무려 8명의 멤버를 교체투입했다.선발로 나선 조현택, 교체투입된 조위제, 오세훈, 김봉수, 김민수 등 A매치 경험이 많지 않은 선수들도 적극 활용했다. 후반 40분 투입된 이동경은 불과 1분 만에 김봉수의 패스를 이어받아 승리에 쐐기를 박는 세번째 골을 터뜨리기도 했다. 대대적인 선수교체와 전술변화에도 불구하고 팀의 밸런스가 흔들리는 모습은 나오지 않았다.또한 달라진 것은 단순히 그라운드 위의 경기력만이 아니었다. 한동안 축구대표팀은 홈에서도 팬들의 질타와 외면을 받는 일이 다반사였다. 하지만 이날은 추석 연휴 첫날임에도 3만 3953명의 관중들이 방문하여 모레노호의 새 출발을 향한 높은 기대감을 확인했다. 감독이나 협회를 비난하던 아웃콜 야유도 당연히 사라졌다.팬들은 대표팀이 화끈한 경기를 펼치며 득점포를 터뜨릴 때마다 열광적인 환호를 보냈다. 태극전사들도 그런 팬들의 열렬한 응원에 더욱 기운을 얻은 듯 행복한 미소를 감추지 못했다.모레노 감독의 깔끔한 '인터뷰 스킬'도 주목받고 있다. 팬들의 혈압을 오르게 하던 쓸데없는 실언이나 동문서답이 사라졌다. 심지어 기분좋은 완승을 거뒀음에도 결과에만 도취된 자화자찬 대신, 스스로가 먼저 냉정한 분석과 평가를 더 강조한 모습은 이례적이었다.모레노 감독은 경기 후 기자회견에서 "3-0으로 승리한 직후 평가는 조심해야 한다. 좋은 부분만 보려는 경향이 있기 때문이다. 감독으로서 해야 할 일은 오히려 잘되지 않은 부분이나 부족한 점을 찾아내고 선수들에게 설명하는 것이다. 경기가 끝난 직후엔 승리든 패배든 감정이 크게 작용할 수 있기 때문에 평가를 바로 내려서는 안된다"라며 객관적인 태도를 잃지 않았다.또한 선수에 대한 개별 평가를 하지 않겠다는 원칙도 재차 강조했다. 오늘 득점포를 가동한 손흥민 등 몇몇 선수들의 활약에 대한 질문이 쏟아지자 모레노 감독은 "선수들과 나눈 개인적인 대화는 비공개로 유지돼야 한다는 게 내가 생각하는 중요한 원칙이다. 축구는 하나의 팀이다. 앞으로도 선수 개인에 대한 특정 평가를 하지는 않을 것이다"라고 강조했다.물론 단 한 경기만으로 벌써 모레노의 한국축구가 '완전히 달라졌다'고 말하기는 아직 이르다. 하지만 너무 오랫동안 비정상이 일상이 된 한국축구에 익숙해져있던 축구팬들에게는, '단지 감독 하나 바뀌었을 뿐'인데도 확연한 변화가 느껴졌던 경기임에는 분명했다.승부에 임하는 자세, 선수단과 팬들의 분위기, 플레이의 목적성 등에 이르기까지, 우리가 축구 국가대표팀의 경기에서 당연히 기대할 만한 모습들을 오랜만에 되살려냈다는 점에서, '한국축구의 새로운 희망'을 보여준 90분이었다.첫 경기를 승리로 장식한 모레노호는 오는 28일 우루과이, 10월 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄과 차례로 경기를 펼친다.