남녀 축구 동반 AG 금메달 도전, 8강 베트남·우즈벡 넘을까

▲양현준 '돌파'
15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 양현준이 드리블 돌파하고 있다. 연합뉴스
아시안게임 동반 금메달에 도전하는 대한민국 남녀 축구대표팀이 추석 한가위에 나란히 8강전을 펼친다.
이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 남자축구 대표팀은 25일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 베트남과 격돌한다.
대회 4연패를 노리는 이민성호는 조별리그 D조에서 카타르(4-1), 사우디아라비아(2-0)를 연달아 꺾고 2전 전승을 기록하며 조 1위로 8강에 올랐다. 이라크의 갑작스러운 불참으로 D조가 3개국으로 축소되면서 다른 조보다 한 경기를 덜 치르게 되어 체력도 아꼈다. 또한 1위를 확보하며 토너먼트 대진에서 강력한 우승 경쟁자로 꼽히는 우즈베키스탄과 일본, 북한 등을 결승까지 피하게 된 것도 호재다.
8강 상대인 베트남은 C조에서 1승 1무 1패로 조 2위를 기록했다. 한국축구는 베트남에 갚아야 할 빚이 있다. 이민성호는 올해 1월 사우디아라비아에서 치른 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3~4위전에서 한국인 김상식 감독이 지휘하던 베트남에 승부차기 혈투 끝에 분패하며 4위에 머물렀다.
베트남은 김상식 감독 부임 이후 동남아 최강으로 자리매김하여 국제대회에서 승승장구하고 있다. 당초 김상식 감독은 A대표팀과 U-23 대표팀을 겸임해왔다. 하지만 이번 아시안게임은 국제축구연맹(FIFA)이 지정한 9~10월 A매치 일정과 겹치는 바람에, 김 감독은 A대표팀에 집중하고 U-23 대표팀은 딘홍빈 수석코치가 맡았다.
이민성호로서는 한국축구에 대하여 누구보다 잘 알고 있는 김상식 감독이 자리를 비웠다는 것은 다행스러운 대목이다. 여기에 U-23 대표팀 주축 선수 일부도 A대표팀에 차출되면서 베트남은 최상의 전력을 꾸리지 못했다는 평가다.
객관적 전력에서는 한국축구의 확실한 우위다. 이민성호는 북중미 월드컵을 경험한 이기혁(강원)과 엄지성(스완지시티), 양현준(셀틱)을 와일드카드(23세 초과 선수)로 발탁하고, 배준호(스토크시티)와 김지수(브렌트포드) 등 유럽파 정예멤버들을 대거 발탁해 최상의 전력을 구축했다. 한국은 베트남과 23세 이하 대표팀간 맞대결에서 6승 4무로 무패행진을 달리고 있다. 지난해 AFC U-23 아시안컵 3-4위전 패배는 승부차기였기에 공식기록은 무승부다.
베트남에 기대 대로 낙승을 거둔다면 30일 열리는 준결승에서는 중국-태국전 승자와 격돌한다. 역시 어느 팀이 올라오든 해볼 만하다. 한국은 23세 이하 대표팀간 전적에서 중국에 13승 3무 4패, 태국을 상대로는 7전 전승으로 확고한 우위를 점하고 있다. 결승 진출까지는 무난하게 기대할 수 있는 대진운이다.
하지만 단기전이 늘 그렇듯 방심은 금물이다. 한국은 역대 아시안게임에서 항상 우승후보 1순위로 거론되고도 태국(1998년 방콕 대회), 이란(2002년 부산), 이라크(2006년 도하), UAE(2010년 광저우) 등 종종 언더독에게 덜미를 잡히며 이변의 희생양이 된 경우가 많았다. 특히 이민성호가 이번 아시안게임 이전까지만 해도 저조한 성적과 경기력(8승 4무 7패, 승률 42%)으로 아시아권에서도 고전했다는 것을 감안하면 긴장의 끈을 놓을 수 없다.
이민성호는 지난 경기였던 조별리그 2차전 사우디전에서 경기 중후반까지 상대 밀집수비와 피지컬에 고전하는 약점을 노출했다. 헤딩 두 방으로 이기기는 했지만, 여전히 패싱게임과 세트피스에서 전술적인 완성도가 떨어지는 모습이었고, 주전과 벤치의 컨디션 격차, 측면 공략과 선수 개인능력에 의존하는 등 여러가지 문제점을 드러냈다.
이영표 KBS 해설위원은 사우디전 이후 "축구에서 쉬운 팀은 없다. 사우디전에서 선수들의 컨디션과 집중력이 백퍼센트가 아니라는 느낌을 받았다. 어떤 상대와 상황을 만나든 일관성있는 경기력이 필요하다"고 쓴소리를 하기도 했다. 반면 이민성 감독은 "토너먼트에서는 안정적으로 가는 방법을 택하겠다. 좋은 경기력과 결과를 모두 원하시겠지만, 우리는 결과가 중요하다"라며 내용에 대한 비판보다 결과에 집중하겠다는 입장을 밝혔다.
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