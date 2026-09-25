남녀 축구 동반 AG 금메달 도전, 8강 베트남·우즈벡 넘을까

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큰사진보기 ▲슛하는 지소연14일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 1차전 대한민국과 미얀마의 경기. 한국 지소연을 슛을 하고 있다. 연합뉴스

한편 신상우 감독이 지휘하는 여자대표팀은 이민성호와 동시간대에 일본 오사카 나가이 스타디움에서 우즈베키스탄과 8강전을 벌인다.



신상우호는 조별리그에서 2승 1무(승점 7)를 기록하며 북한과 같은 승점을 기록했으나 골 득실에서 밀려 아쉽게 조 2위가 됐다.



그럼에도 불구하고 지금까지 내용은 대체로 긍정적이다. 조별리그에서 약체 미얀마와 방글라데시를 상대로 11골을 몰아치며 화끈한 공격력을 보여줬다. 우승후보인 북한을 상대로는 비록 이번에도 승리에는 실패했지만 선제골을 내준 뒤 곧바로 균형을 맞추는 저력을 발휘하며 끝까지 팽팽한 선전을 펼쳤다.



4골을 넣은 김민지, 북한전 동점골의 주인공 윤수정 등 신예들의 맹활약에 지소연, 최유리, 장슬기 등 베테랑도 골 맛을 보면서 여러 선수들이 고른 컨디션을 보여주고 있다. FIFA 랭킹 19위인 한국은 8강 상대인 우즈베키스탄(51위)을 상대로 객관적인 전력에서 우위인 데다, 역대 전적에서도 5전 전승을 기록하며 단 한 번도 패한 적이 없다.



최대 고비는 다음 경기인 준결승전이 될 전망이다. 한국이 8강에서 승리한다면, 일본과 필리핀전 승자와 29일 시즈오카 스타디움 에코파에서 준결승전에서 만난다. 개최국이자 우승후보 일본의 승리 가능성이 높게 예상되고 있다. 결승 길목에서 한일전이 성사될 수 있다. 한국 여자축구는 일본과 역대 A매치에서 4승 12무 20패로 열세를 기록중이며 마지막 승리는 2015년 EAFF E-1 챔피언십(동아시안컵)으로 무려 11년 전이다.



한국 여자축구는 아직 아시안게임 우승과 결승 진출 경험이 없다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방에서 동메달만 세 차례 따낸 것이 역대 최고 성적이다. 지난 2023년 항저우 대회에서는 8강에서 탈락했다. 그리고 이번 대회에서는 남자대표팀과 함께 사상 첫 남녀축구 동반 금메달이라는 새로운 역사에 도전한다.



여자축구의 간판 지소연은 8강전을 앞두고 "토너먼트는 떨어지면 바로 집에 가야 하기 때문에, 모든 경기가 결승전이라고 생각한다. 준비 잘해서 한 경기 한 경기를 잘 하도록 하겠다"며 출사표를 던졌다. 남녀축구대표팀이 추석 한가위에 동반으로 시원한 승전보를 전해줄수 있을까.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 14일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 1차전 대한민국과 미얀마의 경기. 한국 지소연을 슛을 하고 있다.한편 신상우 감독이 지휘하는 여자대표팀은 이민성호와 동시간대에 일본 오사카 나가이 스타디움에서 우즈베키스탄과 8강전을 벌인다.신상우호는 조별리그에서 2승 1무(승점 7)를 기록하며 북한과 같은 승점을 기록했으나 골 득실에서 밀려 아쉽게 조 2위가 됐다.그럼에도 불구하고 지금까지 내용은 대체로 긍정적이다. 조별리그에서 약체 미얀마와 방글라데시를 상대로 11골을 몰아치며 화끈한 공격력을 보여줬다. 우승후보인 북한을 상대로는 비록 이번에도 승리에는 실패했지만 선제골을 내준 뒤 곧바로 균형을 맞추는 저력을 발휘하며 끝까지 팽팽한 선전을 펼쳤다.4골을 넣은 김민지, 북한전 동점골의 주인공 윤수정 등 신예들의 맹활약에 지소연, 최유리, 장슬기 등 베테랑도 골 맛을 보면서 여러 선수들이 고른 컨디션을 보여주고 있다. FIFA 랭킹 19위인 한국은 8강 상대인 우즈베키스탄(51위)을 상대로 객관적인 전력에서 우위인 데다, 역대 전적에서도 5전 전승을 기록하며 단 한 번도 패한 적이 없다.최대 고비는 다음 경기인 준결승전이 될 전망이다. 한국이 8강에서 승리한다면, 일본과 필리핀전 승자와 29일 시즈오카 스타디움 에코파에서 준결승전에서 만난다. 개최국이자 우승후보 일본의 승리 가능성이 높게 예상되고 있다. 결승 길목에서 한일전이 성사될 수 있다. 한국 여자축구는 일본과 역대 A매치에서 4승 12무 20패로 열세를 기록중이며 마지막 승리는 2015년 EAFF E-1 챔피언십(동아시안컵)으로 무려 11년 전이다.한국 여자축구는 아직 아시안게임 우승과 결승 진출 경험이 없다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방에서 동메달만 세 차례 따낸 것이 역대 최고 성적이다. 지난 2023년 항저우 대회에서는 8강에서 탈락했다. 그리고 이번 대회에서는 남자대표팀과 함께 사상 첫 남녀축구 동반 금메달이라는 새로운 역사에 도전한다.여자축구의 간판 지소연은 8강전을 앞두고 "토너먼트는 떨어지면 바로 집에 가야 하기 때문에, 모든 경기가 결승전이라고 생각한다. 준비 잘해서 한 경기 한 경기를 잘 하도록 하겠다"며 출사표를 던졌다. 남녀축구대표팀이 추석 한가위에 동반으로 시원한 승전보를 전해줄수 있을까. 아시안게임 축구대표팀 이민성호 신상우호 8강전 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 '승리, 응원, 희망' 모레노 축구가 보여준 변화의 가능성

15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 양현준이 드리블 돌파하고 있다.아시안게임 동반 금메달에 도전하는 대한민국 남녀 축구대표팀이 추석 한가위에 나란히 8강전을 펼친다.이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 남자축구 대표팀은 25일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 베트남과 격돌한다.대회 4연패를 노리는 이민성호는 조별리그 D조에서 카타르(4-1), 사우디아라비아(2-0)를 연달아 꺾고 2전 전승을 기록하며 조 1위로 8강에 올랐다. 이라크의 갑작스러운 불참으로 D조가 3개국으로 축소되면서 다른 조보다 한 경기를 덜 치르게 되어 체력도 아꼈다. 또한 1위를 확보하며 토너먼트 대진에서 강력한 우승 경쟁자로 꼽히는 우즈베키스탄과 일본, 북한 등을 결승까지 피하게 된 것도 호재다.8강 상대인 베트남은 C조에서 1승 1무 1패로 조 2위를 기록했다. 한국축구는 베트남에 갚아야 할 빚이 있다. 이민성호는 올해 1월 사우디아라비아에서 치른 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3~4위전에서 한국인 김상식 감독이 지휘하던 베트남에 승부차기 혈투 끝에 분패하며 4위에 머물렀다.베트남은 김상식 감독 부임 이후 동남아 최강으로 자리매김하여 국제대회에서 승승장구하고 있다. 당초 김상식 감독은 A대표팀과 U-23 대표팀을 겸임해왔다. 하지만 이번 아시안게임은 국제축구연맹(FIFA)이 지정한 9~10월 A매치 일정과 겹치는 바람에, 김 감독은 A대표팀에 집중하고 U-23 대표팀은 딘홍빈 수석코치가 맡았다.이민성호로서는 한국축구에 대하여 누구보다 잘 알고 있는 김상식 감독이 자리를 비웠다는 것은 다행스러운 대목이다. 여기에 U-23 대표팀 주축 선수 일부도 A대표팀에 차출되면서 베트남은 최상의 전력을 꾸리지 못했다는 평가다.객관적 전력에서는 한국축구의 확실한 우위다. 이민성호는 북중미 월드컵을 경험한 이기혁(강원)과 엄지성(스완지시티), 양현준(셀틱)을 와일드카드(23세 초과 선수)로 발탁하고, 배준호(스토크시티)와 김지수(브렌트포드) 등 유럽파 정예멤버들을 대거 발탁해 최상의 전력을 구축했다. 한국은 베트남과 23세 이하 대표팀간 맞대결에서 6승 4무로 무패행진을 달리고 있다. 지난해 AFC U-23 아시안컵 3-4위전 패배는 승부차기였기에 공식기록은 무승부다.베트남에 기대 대로 낙승을 거둔다면 30일 열리는 준결승에서는 중국-태국전 승자와 격돌한다. 역시 어느 팀이 올라오든 해볼 만하다. 한국은 23세 이하 대표팀간 전적에서 중국에 13승 3무 4패, 태국을 상대로는 7전 전승으로 확고한 우위를 점하고 있다. 결승 진출까지는 무난하게 기대할 수 있는 대진운이다.하지만 단기전이 늘 그렇듯 방심은 금물이다. 한국은 역대 아시안게임에서 항상 우승후보 1순위로 거론되고도 태국(1998년 방콕 대회), 이란(2002년 부산), 이라크(2006년 도하), UAE(2010년 광저우) 등 종종 언더독에게 덜미를 잡히며 이변의 희생양이 된 경우가 많았다. 특히 이민성호가 이번 아시안게임 이전까지만 해도 저조한 성적과 경기력(8승 4무 7패, 승률 42%)으로 아시아권에서도 고전했다는 것을 감안하면 긴장의 끈을 놓을 수 없다.이민성호는 지난 경기였던 조별리그 2차전 사우디전에서 경기 중후반까지 상대 밀집수비와 피지컬에 고전하는 약점을 노출했다. 헤딩 두 방으로 이기기는 했지만, 여전히 패싱게임과 세트피스에서 전술적인 완성도가 떨어지는 모습이었고, 주전과 벤치의 컨디션 격차, 측면 공략과 선수 개인능력에 의존하는 등 여러가지 문제점을 드러냈다.이영표 KBS 해설위원은 사우디전 이후 "축구에서 쉬운 팀은 없다. 사우디전에서 선수들의 컨디션과 집중력이 백퍼센트가 아니라는 느낌을 받았다. 어떤 상대와 상황을 만나든 일관성있는 경기력이 필요하다"고 쓴소리를 하기도 했다. 반면 이민성 감독은 "토너먼트에서는 안정적으로 가는 방법을 택하겠다. 좋은 경기력과 결과를 모두 원하시겠지만, 우리는 결과가 중요하다"라며 내용에 대한 비판보다 결과에 집중하겠다는 입장을 밝혔다.