한국, '3대 3 농구' 남녀 동반 4강... 여자는 사상 첫 준결승

대한민국농구협회

3대3 남자대표팀은 중국을 맞아 중반까지 쉽지않은 경기를 펼쳐나갔지만 한순간 잡은 흐름을 놓치지않고 폭발적으로 화력을 쏟아부으며 단숨에 승기를 잡았다.배길태 감독이 이끄는 남자 대표팀도 중국을 상대로 22-13 완승을 거뒀다. 한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회부터 3회 연속 아시안게임 남자 3대 3 농구 준결승에 진출했다. 2018년 은메달이 역대 최고 성적인 가운데 이번 대회에서는 첫 금메달에 도전하고 있다.중국전의 특징은 경기 중반까지 팽팽했던 흐름을 짧은 시간에 뒤집었다는 데 있다. 한국은 한때 8-10으로 뒤졌지만 이주영의 돌파 득점을 시작으로 공격이 살아났다. 김승우의 2점슛과 구민교의 득점까지 이어지면서 6점을 연속으로 올렸고, 순식간에 14-10으로 역전했다.3대 3에서 2점슛은 한 번에 두 점을 얻는다. 일반적인 5대 5 농구의 3점슛과 같은 역할을 하기 때문에 경기 시간이 짧은 3대 3에서는 두 점슛 한 방의 가치가 더욱 커진다. 다만 외곽슛이 실패하면 곧바로 상대에게 공격 기회를 내줄 수 있어 슛 자체뿐 아니라 리바운드와 수비 전환까지 연결돼야 한다.한국은 중국전에서 이 부분에서도 우위를 보였다. 이동근은 5득점을 올리는 동시에 양 팀 최다인 13리바운드를 잡았다. 이주영과 구민교가 각각 6득점, 김승우가 4득점을 기록하며 네 선수 모두 득점에 가담했다. 특히 이동근의 리바운드는 중국의 두 번째 공격을 차단하고 한국이 다시 공격권을 가져오는 데 힘을 보탰다.14-10으로 앞선 뒤에도 한국은 공격 흐름을 놓치지 않았다. 이동근의 2점슛으로 20점에 도달했고, 이어 이주영이 외곽슛을 성공시키면서 22점을 만들었다.3대 3은 어느 한 팀이 21점에 먼저 도달하면 경기가 끝나는 방식이어서, 막판에는 한두 번의 공격 성공이 경기 종료로 직결될 수 있다. 한국은 20점 고지를 먼저 밟은 뒤 마지막 공격까지 마무리하며 중국의 추격 가능성을 차단했다.한국 남녀 대표팀은 이제 결승 진출을 놓고 각각 일본과 필리핀을 상대한다. 여자 대표팀은 개최국 일본과 준결승에서 만나고, 남자 대표팀은 필리핀과 결승행을 다툰다. 오늘 준결승과 메달 결정전이 이어지는 만큼 두 팀 모두 이제 한 경기 결과에 따라 메달 색깔이 결정되는 단계에 들어섰다.여자 대표팀은 처음 밟은 준결승에서 첫 메달에 도전하고, 남자 대표팀은 2018년 은메달 이후 다시 결승 무대를 바라본다. 대한민국 농구의 상승세가 3대 3에서도 이어질지 귀추가 주목된다.