80승에 선착한 KT, 중심에는 선발 대니엘

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KT의 80승을 선착함에 있어 대니엘의 공은 상당히 컸다KT위즈
경기 종료 후 대니엘은 방송 인터뷰를 통해 "지난 경기(19일 두산전)에서는 초반에 흔들리다 보니, 내 투구를 하지 못했다. 하지만 이번에는 초반부터 집중하고 경기를 임하다 보니, 다행히 좋은 결과가 나온 것 같다. 무엇보다 한승택 선수가 리드를 잘해준 덕분에 이길 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.
대니엘이 등판한 8경기에서 KT는 5승을 따냈다. 대니엘의 공이 상당히 컸다고 봐도 무방하다. 이에 대해선 "순위(1위)를 지키기 위해 내가 많이 노력한 것이 결과로 이어져 기분이 좋다. 내가 던질 때마다 팀이 승리를 가져올 수 있게 집중력 있게 최선을 다하도록 하겠다"라고 말했다.
마지막으로 KT 팬들에게 "KT 팬들이 많이 야구장에 오셔서 응원을 해주신 덕분에 이길 수 있었다. 항상 감사한 마음을 가지고 경기에 임할 것이니, 지금과 같은 응원을 계속 유지해주셨으면 좋겠다"라고 말했다.
1985~1986년 전·후기리그, 1999~2000년 양대리그를 제외하고 시즌 80승을 선점한 팀이 정규리그에서 우승을 차지한 것은 21차례 중 20차례나 되었다. 확률이 무려 95.2%나 된다. 게다가 80승에 선착한 팀의 한국시리즈 우승 확률은 21번 중 16번으로 무려 76.2%나 된다. KT는 정규리그 우승을 향한 8부 능선을 넘었다고 봐도 무방하다.
한편 KT는 하루 휴식을 취한 후, 26일 홈인 수원 KT위즈파크에서 키움과 경기를 치른다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기