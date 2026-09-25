80승에 선착한 KT, 중심에는 선발 대니엘

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큰사진보기 ▲KT의 80승을 선착함에 있어 대니엘의 공은 상당히 컸다 KT위즈

경기 종료 후 대니엘은 방송 인터뷰를 통해 "지난 경기(19일 두산전)에서는 초반에 흔들리다 보니, 내 투구를 하지 못했다. 하지만 이번에는 초반부터 집중하고 경기를 임하다 보니, 다행히 좋은 결과가 나온 것 같다. 무엇보다 한승택 선수가 리드를 잘해준 덕분에 이길 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.



대니엘이 등판한 8경기에서 KT는 5승을 따냈다. 대니엘의 공이 상당히 컸다고 봐도 무방하다. 이에 대해선 "순위(1위)를 지키기 위해 내가 많이 노력한 것이 결과로 이어져 기분이 좋다. 내가 던질 때마다 팀이 승리를 가져올 수 있게 집중력 있게 최선을 다하도록 하겠다"라고 말했다.



마지막으로 KT 팬들에게 "KT 팬들이 많이 야구장에 오셔서 응원을 해주신 덕분에 이길 수 있었다. 항상 감사한 마음을 가지고 경기에 임할 것이니, 지금과 같은 응원을 계속 유지해주셨으면 좋겠다"라고 말했다.



1985~1986년 전·후기리그, 1999~2000년 양대리그를 제외하고 시즌 80승을 선점한 팀이 정규리그에서 우승을 차지한 것은 21차례 중 20차례나 되었다. 확률이 무려 95.2%나 된다. 게다가 80승에 선착한 팀의 한국시리즈 우승 확률은 21번 중 16번으로 무려 76.2%나 된다. KT는 정규리그 우승을 향한 8부 능선을 넘었다고 봐도 무방하다.



한편 KT는 하루 휴식을 취한 후, 26일 홈인 수원 KT위즈파크에서 키움과 경기를 치른다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 KT의 80승을 선착함에 있어 대니엘의 공은 상당히 컸다경기 종료 후 대니엘은 방송 인터뷰를 통해 "지난 경기(19일 두산전)에서는 초반에 흔들리다 보니, 내 투구를 하지 못했다. 하지만 이번에는 초반부터 집중하고 경기를 임하다 보니, 다행히 좋은 결과가 나온 것 같다. 무엇보다 한승택 선수가 리드를 잘해준 덕분에 이길 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.대니엘이 등판한 8경기에서 KT는 5승을 따냈다. 대니엘의 공이 상당히 컸다고 봐도 무방하다. 이에 대해선 "순위(1위)를 지키기 위해 내가 많이 노력한 것이 결과로 이어져 기분이 좋다. 내가 던질 때마다 팀이 승리를 가져올 수 있게 집중력 있게 최선을 다하도록 하겠다"라고 말했다.마지막으로 KT 팬들에게 "KT 팬들이 많이 야구장에 오셔서 응원을 해주신 덕분에 이길 수 있었다. 항상 감사한 마음을 가지고 경기에 임할 것이니, 지금과 같은 응원을 계속 유지해주셨으면 좋겠다"라고 말했다.1985~1986년 전·후기리그, 1999~2000년 양대리그를 제외하고 시즌 80승을 선점한 팀이 정규리그에서 우승을 차지한 것은 21차례 중 20차례나 되었다. 확률이 무려 95.2%나 된다. 게다가 80승에 선착한 팀의 한국시리즈 우승 확률은 21번 중 16번으로 무려 76.2%나 된다. KT는 정규리그 우승을 향한 8부 능선을 넘었다고 봐도 무방하다.한편 KT는 하루 휴식을 취한 후, 26일 홈인 수원 KT위즈파크에서 키움과 경기를 치른다. KT위즈 선발투수 대니엘 80승 매직넘버9 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 끝내 극복하지 못한 박세웅의 '대전 포비아'

24일 NC전 7이닝 무실점으로 호투한 KT 선발 대니엘KT가 전날 NC전 패배를 설욕했다. KT는 24일 수원 kt위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC와의 경기에서 3-2로 승리를 거뒀다. 이로써 1위 KT는 80승을 먼저 달성했고, 1위 매직넘버도 9로 줄였다.선발 대니엘의 활약을 빼놓을 수 없다. 대니엘은 NC전 선발로 나와 7이닝 3피안타 1사사구 10탈삼진 무실점으로 호투했다. 3경기 연속 QS 및 시즌 첫 QS+ 투구를 선보였다. NC 선발 송명기(3.1이닝 3실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.위기도 그리 많지 않았다. 3회 2사까지 퍼펙트로 막다가 오태양에게 안타를 허용했다. 하지만 천재환을 삼진으로 처리하며 이닝을 마쳤다.4회와 5회를 삼자범퇴로 막은 대니엘은 6회에 선두타자 윤준혁에게 2루타를 맞으며 득점권 위기를 자초했다. 하지만 오태양과 천재환, 홍종표를 모두 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.7회에는 박민우의 안타와 블레인의 볼넷으로 2사 1, 2루의 위기를 자초했다. 하지만 안중열을 삼진으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다. 7회까지 99개의 공으로 NC 타선을 봉쇄한 대니엘은 8회에 손동현으로 교체되면서 선발로서의 임무를 완벽히 수행했다.8회에 올라온 손동현은 1이닝 무실점으로 잘 막았다. 9회에는 김정운이 올라와 1이닝 2실점(2자책)으로 흔들렸으나 다행히 승리를 지켜냈다.