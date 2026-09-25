달라진 한국 축구... 모레노호, 에콰도르전 3골차 대승

연합뉴스

하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기

(수원월드컵경기장 - 2026년 9월 24일)

한국 3 - 오현규 54' 손흥민 58' 이동경(도움:김봉수) 86'

에콰도르 0

선수 명단

한국 4-4-2 : GK 김승규 - 설영우, 이한범(65'김태현), 김민재(75'조위제), 조현택(65'이태석) - 정승원(65'황희찬), 박진섭(65'김봉수), 이재성, 송민규(75'김민수) - 오현규(75'오세훈), 손흥민(85'이동경)

24일 경기도 수원월드컵경기장에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 에콰도르의 경기. 한국 모레노 임시 감독이 교체된 손흥민과 환하게 웃으며 인사하고 있다.이번 에콰도르전은 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 첫 A매치였다. 변화의 폭은 컸다. 대한축구협회는 지난 7월 홍명보 전 감독이 물러난 자리에 임시 사령탑 선임을 추진했다. 11월 말까지 단기 계약직이었던 임시 감독임에도 사상 최초로 공개 채용을 진행하며 관심을 모았다.대한축구협회 전력강화위원회는 스페인 출신의 모레노를 낙점했다. 모레노 감독은 세계적인 명장으로 알려진 루이스 엔리케를 보좌하는 수석코치로 AS로마, 셀타 데 비고, 바르셀로나, 스페인 대표팀 등을 거쳤다. 이후 AS모나코(프랑스), 그라나다(스페인), 소치(러시아) 등을 맡아 본격적으로 감독직을 맡았지만 이렇다 할 성과물을 남기지 못했다.모레노 감독은 이번 9·10월 A매치 4연전을 포함, 11월 A매치 2경기까지 총 6경기의 결과에 따라 정식 감독으로 갈 수 있는 가능성을 타진해야 했다. 따라서 경기 내용과 결과 두 마리 토끼를 잡아야하는 절박한 상황이었다.모레노 감독은 북중미 월드컵 최종 명단과 비교해 소폭의 변화를 줄 것이란 예상을 깨고 김건희, 박태준, 김민수 등 3명을 A대표팀에 최초 발탁하는 등 스쿼드에 신선함을 불어넣었다.모레노 감독은 지난 14일 대표팀 명단 발표 공식 기자회견에서 "최근 2년간 K리그를 분석한 결과 가장 많이 사용하는 시스템이 4-4-2 포메이션이라고 판단했다. 선수들이 최상의 환경과 조건에서 경기할 수 있도록 준비하는 게 가장 중요한 임무"라고 밝힌 바 있다.첫 상대인 에콰도르는 FIFA 랭킹에서 25위로 한국(32위)보다 높을뿐만 아니라 지난 북중미 월드컵에서 32강에 오른 남미의 강호다.이러한 에콰도르를 상대로 한국은 기대 이상의 선전을 펼쳤다. 지난 4년 동안 클린스만-홍명보 체제를 거치며 답답하고 투박했던 색깔을 조금이나마 벗겨낸 모습이었다는 점에서 긍정적이었다.이날 모레노가 선보인 축구는 강한 전방 압박과 일정한 수비 간격이었다. 4-4-2 포메이션을 기반으로 하이 블록과 미드 블록을 혼용하며 공수 간격을 좁히고 상대의 패스 경로를 막는 데 초점을 맞췄다. 경합 상황에서 투쟁심있는 플레이로 상대와 맞서며 미드필드 싸움에서 우위를 가져가고자 했다. 또한, 훈련한지 짧은 시간이었음에도 수비 조직력은 합격점을 주기에 충분했다.기본적으로 점유율을 높이는 형태를 유지하면서도 느린 템포의 빌드업을 지양했다. 빠르고 세밀함이 결합된 패스가 전방으로 시원하게 뻗어가는 모습은 인상적이었다.전반 무득점의 아쉬움을 털어낸 건 오현규-손흥민 투톱이었다. 오현규는 중거리 슈팅으로, 손흥민은 환상적인 프리킥 득점으로 홈팬들을 열광시켰다. 후반에는 이동경의 추가골까지 더하며 3골 차 대승을 거뒀다.한국 축구는 지난 4년 동안 최고의 황금세대를 구축하고도 정체된 모습을 보였다. 2026 북중미 월드컵에서 역대 최악의 성적인 34위로 마감하며 침체기에 빠지는 듯 보였다.그래서 모레노 감독 체제에서 치른 에콰도르전 대승은 희망적으로 다가올 수 밖에 없다. 모레노 감독은 임시 감독직이라는 부담에도 첫 경기부터 많은 선수 조합을 가동하며 테스트에 집중했다. 그동안 대표팀과 거리가 멀었던 정승원, 송민규, 조현택을 과감하게 선발 출전시켰으며, 올 시즌 유럽파 유망주로 각광을 받고 있는 김민수도 감격의 A매치 데뷔전을 치렀다.한편, 모레노호는 오는 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이와 평가전을 치른다.