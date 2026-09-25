'도마 여왕' 여서정, 8년 만에 되찾은 금메달

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24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계 체조 여자 도마에서 금메달을 차지한 여서정이 미소 짓고 있다.'체조 여왕' 여서정(24)이 아시안게임 도마 금메달을 8년 만에 되찾았다.여서정은 24일 일본 아이치현 나고야 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 도마 결선에서 1, 2차 시기 평균 14.483점을 받아 1위에 올랐다.2018 자카르타·팔렘방 대회 금메달을 따냈던 여서정은 2024 파리 올림픽 단체전 출전권이 걸린 세계선수권대회에 출전하느라 2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임을 건너뛰었고, 8년 만에 다시 나선 이번 대회에서 자신의 두 번째 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.예선에서도 14.466점으로 전체 1위로 결선에 오른 여서정은 1차 시기부터 난도 5.4점짜리 기술을 펼쳐 승부수를 던졌다.도마를 짚은 후 공중에서 몸을 펴서 한 바퀴 반을 비틀어 내리며 착지까지 안정적으로 마쳤다. 여기에 실시점수 9.066점을 합쳐 14.466점을 받은 여서정은 8명의 선수 가운데 유일하게 14점을 넘기며 1위로 나섰다.2차 시기에서는 보다 안정적인 난도 5.0점짜리 기술로 낮춰 도마를 옆으로 짚어 공중에서 두 바퀴는 돌았다. 착지하는 순간에 몸이 살짝 흔들렸지만, 큰 감점 요인은 아니었다. 실시점수 9.100점을 보탠 여서정은 14.100점을 기록하며 경기를 마쳤다.여서정이 빠진 2022 항저우 대회에서 도마 금메달을 따낸 북한 안창옥은 1차 시기에서 여서정보다 높은 난도 5.6점 기술을 꺼내 들었지만 공중 자세가 흐트러지면서 14.300점이 나왔다.안창옥은 2차 시기에서도 난도 5.4점의 고난도 기술에 도전했다. 여서정을 넘어서기 위해서는 어쩔 수 없는 선택이었다. 그러나 착지하면서 몸이 매트 밖으로 나갈 정도로 넘어지는 큰 실수로 0.3점이 감점되어 1, 2차 시기 평균 13.666점에 그쳤다.다른 선수들도 여서정을 넘어서지 못하면서 여서정의 금메달이 확정됐고, 안창옥이 은메달로 뒤를 이었다.2020 도쿄 올림픽에서 한국 여자 기계체조 선수로는 처음으로 올림픽 무대에서 동메달을 따냈던 여서정은 2024 파리 올림픽에서는 오른쪽 어깨를 다친 여파로 실력보다 못한 활약을 펼쳤다. 지난해 3월에는 부상으로 수술까지 받으면서 고비를 겪었다.그러나 긴 재활을 거쳐 돌아온 여서정은 지난 6월 중국에서 열린 아시아선수권에서 14.349점으로 안창옥을 제치고 우승하며 국제무대 복귀를 알렸다.곧이어 이번 아시안게임에서도 금메달을 따낸 여서정은 1994 히로시마 대회와 1998 방콕 대회 남자 도마에서 2연속 금메달을 획득한 아버지 여홍철과 함께 부녀가 나란히 2개의 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.여서정은 경기 수 믹스트존(공동취재구역)에서 "8년 만에 금메달을 따게 됐는데 열심히 준비한 만큼 너무 행복하고 감격스럽다"라며 "솔직히 부담이 안 됐다고 하면 거짓말이다. 부담을 많이 한 만큼 긴장도 많이 한 것 같다"라고 소감을 밝혔다.아시아 정상 자리를 지키며 변함없는 실력을 증명한 여서정은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽에 도전장을 던진다.