여서정, 8년 만에 다시 정상... 북한 안창옥 넘고 도마 금메달

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24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계 체조 여자 도마에서 금메달을 차지한 여서정이 미소 짓고 있다.한국 여자 기계체조의 간판 여서정(24, 제천시청)이 8년 만에 아시안게임 여자 도마 정상에 다시 올랐다. 북한의 안창옥과 맞붙은 남북 대결에서도 안정적인 연기를 펼치며 개인 통산 두 번째 아시안게임 금메달을 따냈다.여서정은 24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 있었던 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 도마 결선에서 1·2차 시기 평균 14.483점을 기록해 출전 선수 8명 가운데 1위를 차지했다.안창옥은 13.666점으로 은메달, 중국의 두쓰위는 13.450점으로 동메달을 가져갔다. 여서정의 금메달은 이번 대회 한국 선수단의 10번째 금메달이자 한국 체조 대표팀의 첫 메달이었다.여서정은 첫 번째 도약부터 자신의 대표 기술을 꺼내 들었다. 난도 5.4점의 기술을 구사해 실시점수 9.066점을 받았고, 총 14.466점을 기록했다. 기술은 아버지 여홍철이 창시한 '여2'였다.힘차게 달려 도마를 짚은 뒤 공중에서 두 바퀴 반을 비틀어 900도 회전하는 고난도 기술이다. 도약 자체의 높이뿐 아니라 공중에서 회전축을 유지한 뒤 착지까지 연결하는 과정에서 높은 완성도가 요구된다. 여서정은 첫 시기 착지에서 약간의 흔들림이 있었지만 큰 감점 없이 연기를 마쳤다.두 번째 시기에서는 난도 5.0점의 기술을 선택했다. 실시점수는 9.100점으로 오히려 첫 번째 시기보다 높았다. 총점은 14.100점이었다.도마는 한 선수가 두 차례 도약한 뒤 두 시기의 평균으로 순위를 결정한다. 따라서 한 번의 고난도 기술만으로는 우승을 확정할 수 없다. 두 번의 도약에서 모두 높은 난도와 실시 완성도를 확보하고 착지 실수를 줄이는 것이 중요하다. 여서정은 두 시기 모두 14점대 점수를 기록하면서 결승에 오른 8명 가운데 유일하게 14점 이상의 연기를 완성했다.여서정의 가장 강력한 경쟁자는 북한의 안창옥이었다. 안창옥은 여서정이 출전하지 않았던 2022 항저우 아시안게임에서 여자 도마 금메달을 따낸 선수다. 이번 결선에서도 첫 번째 시기에서 14.300점을 기록하며 여서정을 추격했다.하지만 두 번째 시기에서 승부가 갈렸다. 안창옥은 두 번째 도약에서 난도 5.4점의 기술을 시도했지만 착지 과정에서 중심을 잃었다. 왼쪽 다리가 매트 밖으로 나가면서 0.3점의 감점까지 발생했고, 두 번째 시기 점수가 크게 떨어졌다. 결국 두 시기 평균 13.666점으로 은메달을 차지했다.반면 여서정은 두 번째 도약에서도 14.100점을 기록하며 연기를 마쳤다. 첫 번째 시기의 고난도 기술로 높은 점수를 확보한 뒤 두 번째 시기까지 큰 실수 없이 끝내면서 최종 순위를 지켰다.여서정에게 이번 우승은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만의 아시안게임 금메달이다. 2022 항저우 대회에는 2024 파리 올림픽 단체전 출전권이 걸린 세계선수권대회에 집중하기 위해 출전하지 않았다. 따라서 여서정은 출전한 두 차례 아시안게임에서 모두 여자 도마 금메달을 따냈다.아버지 여홍철과 나란히 아시안게임 금메달 2개를 보유하게 된 것도 눈에 띈다. 여홍철은 1994 히로시마와 1998 방콕 아시안게임 남자 도마에서 2연패를 달성했다. 1996 애틀랜타 올림픽에서는 도마 은메달을 따냈다.여서정 역시 2020 도쿄 올림픽에서 도마 동메달을 획득해 부녀가 모두 아시안게임 금메달과 올림픽 메달을 보유하게 됐다.이번 금메달은 단순히 8년 전 우승을 다시 재현한 결과가 아니다. 여서정은 첫 시기에서 5.4점 난도의 '여2'로 높은 점수를 확보했고, 두 번째 시기에서는 5.0점 난도의 기술로 9.100점의 실시점수를 기록했다. 고난도 기술을 수행하는 능력과 두 차례 도약을 안정적으로 마무리하는 완성도를 함께 보여준 것이다.2018년 정상에 이어 다시 같은 종목의 금메달을 따낸 여서정은 한국 여자 기계체조 선수로는 처음으로 아시안게임 금메달 2개를 보유한 선수로 이름을 올렸다. 여서정이 현재의 기세를 몰아 다음 아시안게임과 올림픽에서도 메달을 추가할 수 있을지 벌써부터 귀추가 주목된다.