돌아온 송민규, 에콰도르전서 눈도장... 모레노호 '황태자' 될까

911일 만에 A매치에 돌아온 송민규. 이번 시즌 화끈한 감각을 선보였던 그가 모레노호 첫 경기에서 확실한 존재감을 보여줬다.로베르토 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 '하나은행 초청 A매치 친선 경기' 에콰도르에 3-0 승리를 거뒀다.한국 축구가 새로운 출발을 알리는 첫 경기였다. 지난 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 역대 최고 성적에 도전했지만, 조별리그에서 1승 2패로 탈락했다. 숱한 논란 속 홍명보 감독은 지휘봉을 내려놓았다.이후 대한축구협회는 공개 채용을 통해 9~11월 A매치를 맡을 임시 사령탑 채용에 나섰고, 그 적임자로 로베르토 모레노 감독이 선임됐다.모레노호 첫 번째 상대는 남미 강호 에콰도르. 지난 북중미 월드컵에서 32강에 오르며 강력한 모습을 보여줬다. 쉽지 않은 상대를 만난 대표팀은 4-4-2 시스템을 가동했고, 김승규·조현택·이한범·김민재·설영우·박진섭·이재성·송민규·정승원·손흥민·오현규가 선발로 나섰다.전반에는 다소 답답한 흐름이었다. 빠른 패스와 유기적인 패스를 시도했으나 한 끗이 부족했다. 하지만, 후반 시작과 함께 대표팀은 반격에 나섰고, 후반 9분 전진 패스를 받은 오현규가 빅버드에서 선제골을 터뜨리며 포효했다.기세를 이어 후반 12분 좌측에서 프리킥 기회를 잡은 손흥민이 정확한 오른발 슈팅으로 추가 득점을 완성했다. 이어 후반 41분에는 김봉수의 전진 패스를 받은 이동경이 왼발로 침착하게 골망을 가르며 3-0 스코어를 만들었다.에콰도르를 제물로 기분 좋은 출발을 선보인 대표팀. 득점을 기록한 오현규, 손흥민의 활약도 상당히 좋았으나 무려 911일 만에 A매치에 모습을 드러낸 송민규의 움직임도 눈에 띄었다.이번 여름 송민규는 FC서울에서 인상적인 모습을 바탕으로 그토록 바랐던 유럽 무대에 도달하는 데 성공했다. 여름 이적시장을 통해 포르투갈 중하위권 팀인 CD 나시오날로 향했고, 알베르카·파말리카오를 상대로 2경기 연속 교체 출전하며 감각을 끌어올리고 있었다.이런 활약을 바탕으로 2024년 3월 A매치 소집 이후 2년 6개월 만에 대표팀 유니폼을 입게 됐다. 포르투갈을 거쳐 인천으로 오는 험난한 여정 탓에 컨디션이 정상이 아닐 수 있었으나 송민규는 곧바로 모레노 감독의 선택을 받아 선발로 나섰다.4-4-2 전형의 좌측 윙어로 포진된 송민규는 경기 초반 다소 긴장한 듯한 모습을 보여줬지만, 이를 빠르게 털고 경기에 집중하는 모습을 보여줬다. 전반 초반에는 끝까지 상대를 따라가 수비에 성공했고, 전반 44분에는 특유의 원터치 패스로 손흥민에게 기회를 제공했다.후반에는 더욱 존재감을 뽐냈다. 후반 9분, 좌측면에서 순간적으로 파고든 송민규는 김민재의 전진 패스를 센스 있게 흘리며 오현규에게 슈팅 기회를 내줬다. 비록 오현규의 선제골을 돕지 못했으나 공격 포인트에 버금가는 움직임이었다.이후에도 집중력을 잃지 않았다. 본인 강점인 간결한 터치와 패스를 통해 측면에서 존재감을 뽐냈고, 수비 가담도 성실하게 해낸 모습이었다. 후반 29분 김민수와 교체된 송민규는 패스 성공률 83%·수비적 행동 6회·볼 회수 4회·볼 경합 성공 5회를 기록했다.에콰도르전에서 존재감을 뽐낸 송민규. 모레노호 황태자로 거듭날 수 있을지에 대한 부분도 관심이 쏠리고 있다. 이미 그는 해외 사령탑과 좋은 궁합을 뽐낸 바가 있다. 지난해 전북 현대에서 거스 포옛 감독 지휘 아래 팀의 더블과 K리그 베스트 11에 뽑혔다.이외에도 단 페트레스쿠 감독 시절에도 2선 공격수로 나서 소년 가장 역할을 톡톡히 해냈고, 특히 파울루 벤투 감독 지휘 아래에서 역시 꾸준하게 A대표팀 유니폼을 입고 2022 카타르 월드컵 최종 명단에도 선발된 전적이 있다. 그만큼 해외 사령탑과 좋은 기억을 가지고 있다.남은 A매치 일전에서도 송민규의 활약을 지켜보는 것도 상당한 흥미 포인트가 될 전망이다.한편, 대표팀은 오는 28일 상암으로 장소를 옮겨 남미 복병 우루과이와 평가전을 치른다.