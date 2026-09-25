남여 '첫 동반 4강' 3대 3 농구... "죽을 각오로 결승까지 뛰겠다"

박장식

24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남 3대 3 농구 8강전에서 남자 대표팀 선수들이 중국의 파상공세에 맞서고 있다.대학 선수들로 구성된 이번 대회 남자 3대 3 농구 대표팀. 구민교(성균관대)와 김승우(연세대), 그리고 이동근(고려대)와 이주영(연세대)로 구성된 대표팀은 예선에서 압도적인 경기력을 보였다. 대표팀은 22일부터 치른 예선에서 태국을 21대 11로 완파하고, 일본마저 21-12로 완승하는 등 한 번도 패배하지 않고 8강에 올랐다.중국과의 경기에서는 후반 집중력을 보여줬다. 특히 정규 경기시간이 끝나지 않은 시점에서도 21점에 먼저 도달하면 경기가 종료되는데, 대한민국은 경기 시간을 몇 초 남기지 않은 20-13 상황 이주영이 날린 마지막 2점 슛으로 승리를 확정, 만리장성을 무너뜨리고 4강에 올랐다.이동근은 "중국 선수 중 한 명이 다쳤다고 해도, 3대 3 농구는 약한 팀이 없는 종목이기에 상대에 연연하지 않고 우리의 에너지를 끌어올려서 함께 하자고 이야기했는데, 그 부분이 후반으로 갈수록 조직력으로 발현되면서 승리했다"면서 승리 소감을 전했다.이날 경기를 끝내는 '골든 슛'을 날린 이주영 역시 "경기 치르는 내내 자만하지 않으려고 했다. 중국 선수들도 단단히 뭉쳐서 초반 경기 흐름을 어렵게 가져갔다"면서, "우리가 수비 전략을 잘 짰고, 특히 배길태 감독님께서 마지막에 조금 더 할 수 있는 체력을 남겨 달라고 완급조절을 부탁하셨다. 그 덕분에 후반 마지막 2점 슛을 넣은 것 같다"고 돌아봤다.성인 남자 대표팀이 따냈던 금메달은 3대 3 농구 대표팀 선수들에게도 힘이 되었다. 이동근은 "특히 대표팀의 베테랑 형님들이 솔선수범하는 모습을 보며 감동했다. 우리도 따라가야 한다는 생각으로 경기를 뛰었다"고 존경을 보냈다.이주영은 "우리가 올해 초부터 아시안 컵 등을 오가며 1년 가까이 준비했다. 돌아오지 않을 마지막 기회라는 생각으로 경기를 임하고 있다"면서, "23세 이상은 나오지 못하는 종목인 만큼, 우리의 시대에 아시안 게임이 열린다는 것 자체가 감사하다. 3대 3 대표팀에서 잘 성장해 성인 농구 국가대표팀에도 승선할 수 있도록 열심히 하고 싶다'고 말했다.이제 마지막 두 경기가 남았다. 이동근은 "농구 인생에 마지막 경기인 것처럼 뛰겠다. 코트 위에서 죽는다는 마음으로 경기하겠다"라면서 의지를 불태웠다.남녀 3대 3 농구 대표팀은 오후 1시부터 같은 장소에서 준결승을 치른다. 여자 대표팀은 가장 껄끄러운 상대인 일본과, 남자 대표팀은 1시 50분 필리핀과 일전에 나선다. 이어 오후 6시부터 열리는 메달 결정전에 출전해 그간 보여줬던 저력을 돌려받는다.