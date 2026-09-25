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이랴세 나고야! 남여 '첫 동반 4강' 3대 3 농구... "죽을 각오로 결승까지 뛰겠다"

남여 '첫 동반 4강' 3대 3 농구... "죽을 각오로 결승까지 뛰겠다"

[현장 인터뷰] 남녀 3대 3 농구 대표팀, 역사상 첫 아시안 게임 동반 4강

박장식(trainholic)
26.09.25 11:42최종업데이트26.09.25 11:42
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 3대 3 농구 8강전에서 승리를 거둔 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다.
24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 3대 3 농구 8강전에서 승리를 거둔 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다.박장식

여자 3대 3 농구 대표팀이 사상 처음으로 아시안 게임 4강 무대를 밟았고, 남자 3대 3 농구 대표팀은 만리장성을 무너뜨리고 준결승에 올랐다. 앞선 여자 농구 4강 진출의 기쁨과 20일의 남자 대표팀 금메달을 보고 힘을 얻었다는 선수들은 첫 금메달을 이루겠다고 굳은 다짐을 드러냈다.

24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 3대 3 농구 8강에서 허유정·김정은·최예슬·송윤하로 구성된 대표팀이 대만을 14-12로 꺾고 승리를 거뒀다. 대한민국 역사상 최초로 여자 3대 3 농구에서 4강 진출에 성공한 선수들은 한국 농구 새 역사의 주인공이 됐다.

구민교·김승우·이동근·이주영으로 구성된 남자 3대 3 농구 대표팀 역시 중국을 무려 22-14로 꺾고 4강에 올랐다. 중국 3대 3 농구 대표팀은 최근 좋지 못한 실력을 보이고 있다는 평가를 받지만, 그럼에도 만리장성을 무너뜨리고 4강 무대로 올랐다. 선수들은 "죽기살기가 아니라, 코트에서 죽겠다는 각오로 뛰겠다"고 각오했다.

"남녀 대표팀 덕분에 힘 받아... 죽기살기? 죽을 각오로 뛰겠다"

WKBL 리그의 루키 선수들로 구성된 대표팀 선수들은 고른 활약을 펼쳤다. 김정은(BNK 썸), 송윤하(KB 스타즈), 최예슬(삼성생명), 허유정(신한은행)으로 구성된 대표팀은 21일부터 펼쳐진 예선에서 선전했다. 첫 경기 태국을 상대로 13-12로 승리한 대표팀은 인도네시아·싱가포르를 연파하고 준결승에 진출했다.

준결승에서는 송윤하가 빛났다. 송윤하는 대한민국이 대만을 상대로 기록한 14점 중 무려 여섯 점을 책임졌다. 특히 송윤하는 11-11이었던 경기 막판 동점 상황 대한민국의 3연속 득점을 책임지며 승기를 잡는 최고의 활약을 펼쳤다.

24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 3대 3 농구 8강전에서 대한민국 선수들이 대만 선수들을 압박하고 있다.
24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 여자 3대 3 농구 8강전에서 대한민국 선수들이 대만 선수들을 압박하고 있다.박장식

경기 종료 후 만난 송윤하는 "내가 만든 득점보다는 언니들이 좋은 상황을 만들어 준 덕분에 여섯 점을 만들 수 있었다"면서 "4강까지 너무 좋은 분위기로 왔다. 그 기운을 얻고 조금만 더 힘내서, 내일 하루만 쥐어짜내면 좋은 결과가 있을 것 같다"고 4강 진출 소감을 밝혔다.

송윤하는 "예선이야 1패를 거두더라도 기회가 뒤에 있지만, 토너먼트에서는 1패만 하더라도 탈락이라고 생각했기에 분위기를 끌어올리려 애썼다"면서 "대만이랑 한 번도 경기를 치러본 적이 없는데, 전병준 감독님께서 족집게처럼 잘 알려주신 덕분에 짧은 준비시간이었지만 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 말했다.

"언니들이 잘 이끌어주고, 우리도 잘 하려고 했던 마음이 코트 위로 올라온 것 같다. 우리끼리 콜 플레이도 정말 잘 되었다"고 돌아본 송윤하는 "대한민국농구협회도 많이 지원해주신 덕분에 큰 힘이 되었고, 특히 농구 팬 분들이 여기 나고야까지 찾아와서 응원해주시는 목소리가 힘이 되었다"며 감사함을 전했다.

만 23세 이하의 루키 선수들을 선발해 뛰는 아시안 게임 3대 3 농구. 그래서 송윤하는 "성인 농구대표팀은 앞으로 기회가 계속 올 테지만, 3대 3 국가대표는 이번 기회를 놓치면 돌아오지 않을 것이라고 생각한다"며 "감독님, 언니들, 그리고 남자 대표팀 동료들 덕분에 함께 즐겁게 농구를 하고 있다"고 말했다.

선수촌 대신 활용되는 크루즈 안에 이번 대회가 TV로 나오지 않아 남녀 농구 대표팀의 경기를 생중계로 보지 못했다는 송윤하. 그는 "남자 농구도 우승을 했고, 여자 대표팀 언니들도 우리 경기에 앞서 4강에 진출했다. 그런 힘을 우리도 얻어서 끊어가지 않아야겠다는 생각을 했다"며 "(최)예슬이랑 방 안에서 빈손으로 돌아가기 싫다고 이야기했다"고 각오를 전했다.

옆에서 인터뷰를 지켜보던 최예슬도 "감독님께서 인상 깊은 영상을 보여주셨다. '죽기살기로 하면 패배하고, 죽기로 다짐하니까 이겼다'는 내용이었다. 그러니 나도 코트에서 죽을 각오로 뛰겠다"며 결연하게 말했고, 송윤하는 "이미 아시안 게임 최초의 기록을 썼으니, 첫 번째 금메달까지 따겠다"라고 다짐했다.

24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남 3대 3 농구 8강전에서 남자 대표팀 선수들이 중국의 파상공세에 맞서고 있다.
24일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 앞 특설 경기장에서 펼쳐진 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남 3대 3 농구 8강전에서 남자 대표팀 선수들이 중국의 파상공세에 맞서고 있다.박장식

만리장성 무너뜨린 남자 대표팀... "성인 대표팀 베테랑 형들 보며 감동"

대학 선수들로 구성된 이번 대회 남자 3대 3 농구 대표팀. 구민교(성균관대)와 김승우(연세대), 그리고 이동근(고려대)와 이주영(연세대)로 구성된 대표팀은 예선에서 압도적인 경기력을 보였다. 대표팀은 22일부터 치른 예선에서 태국을 21대 11로 완파하고, 일본마저 21-12로 완승하는 등 한 번도 패배하지 않고 8강에 올랐다.

중국과의 경기에서는 후반 집중력을 보여줬다. 특히 정규 경기시간이 끝나지 않은 시점에서도 21점에 먼저 도달하면 경기가 종료되는데, 대한민국은 경기 시간을 몇 초 남기지 않은 20-13 상황 이주영이 날린 마지막 2점 슛으로 승리를 확정, 만리장성을 무너뜨리고 4강에 올랐다.

이동근은 "중국 선수 중 한 명이 다쳤다고 해도, 3대 3 농구는 약한 팀이 없는 종목이기에 상대에 연연하지 않고 우리의 에너지를 끌어올려서 함께 하자고 이야기했는데, 그 부분이 후반으로 갈수록 조직력으로 발현되면서 승리했다"면서 승리 소감을 전했다.

이날 경기를 끝내는 '골든 슛'을 날린 이주영 역시 "경기 치르는 내내 자만하지 않으려고 했다. 중국 선수들도 단단히 뭉쳐서 초반 경기 흐름을 어렵게 가져갔다"면서, "우리가 수비 전략을 잘 짰고, 특히 배길태 감독님께서 마지막에 조금 더 할 수 있는 체력을 남겨 달라고 완급조절을 부탁하셨다. 그 덕분에 후반 마지막 2점 슛을 넣은 것 같다"고 돌아봤다.

성인 남자 대표팀이 따냈던 금메달은 3대 3 농구 대표팀 선수들에게도 힘이 되었다. 이동근은 "특히 대표팀의 베테랑 형님들이 솔선수범하는 모습을 보며 감동했다. 우리도 따라가야 한다는 생각으로 경기를 뛰었다"고 존경을 보냈다.

이주영은 "우리가 올해 초부터 아시안 컵 등을 오가며 1년 가까이 준비했다. 돌아오지 않을 마지막 기회라는 생각으로 경기를 임하고 있다"면서, "23세 이상은 나오지 못하는 종목인 만큼, 우리의 시대에 아시안 게임이 열린다는 것 자체가 감사하다. 3대 3 대표팀에서 잘 성장해 성인 농구 국가대표팀에도 승선할 수 있도록 열심히 하고 싶다'고 말했다.

이제 마지막 두 경기가 남았다. 이동근은 "농구 인생에 마지막 경기인 것처럼 뛰겠다. 코트 위에서 죽는다는 마음으로 경기하겠다"라면서 의지를 불태웠다.

남녀 3대 3 농구 대표팀은 오후 1시부터 같은 장소에서 준결승을 치른다. 여자 대표팀은 가장 껄끄러운 상대인 일본과, 남자 대표팀은 1시 50분 필리핀과 일전에 나선다. 이어 오후 6시부터 열리는 메달 결정전에 출전해 그간 보여줬던 저력을 돌려받는다.

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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