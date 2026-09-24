한국 여자농구 4강 진출, 중국과 정면승부

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장쯔위의 엄청난 높이는 매경기 상대팀에게 큰 부담감을 주고 있다.중국은 몽골을 상대로 1쿼터에는 24대23으로 근소하게 앞섰지만 2쿼터부터 격차를 벌렸다. 2쿼터에서 몽골을 5점으로 묶고 25점을 넣으며 전반을 49대28로 마쳤다. 이후 큰 위기 없이 경기를 마무리하며 89대63 승리를 챙겼다.중국에서 가장 주목해야 할 선수는 역시 장쯔위다. 223cm의 장신 센터 장쯔위는 13분33초만 출전하고도 20득점 9리바운드를 기록했다. 출전 시간이 길지 않았음에도 골밑에서 압도적인 존재감을 보여줬다.양슈유도 21득점 3리바운드 4어시스트로 활약했다. 중국은 장쯔위의 높이뿐 아니라 외곽과 돌파를 활용할 수 있는 공격 자원을 갖추고 있다.한국으로서는 장쯔위를 어떻게 상대하느냐가 가장 큰 숙제다. 장쯔위에게 수비가 집중되면 중국의 외곽 선수들에게 공간이 생길 수 있고, 외곽을 의식하면 장쯔위의 골밑 영향력이 커진다. 단순히 한 선수를 막는 방식만으로 해결하기 어려운 이유다.박수호 감독도 중국전을 앞두고 한국의 강점으로 트랜지션과 슈팅을 꼽았다. 중국이 수비 진형을 갖추기 전에 빠르게 공격하고, 외곽에서 정확하게 슛을 만들어내는 것이 중요하다.반대로 중국 입장에서는 한국의 외곽 화력을 제어해야 한다. 한국은 이번 대회에서 여러 선수가 두 자릿수 득점을 기록할 만큼 공격의 분산이 잘 이뤄지고 있다. 장쯔위의 높이가 강력하지만 한국의 공격 전체를 막기 위해서는 외곽 수비까지 동시에 작동해야 한다.8강까지는 두 팀 모두 순조로웠다. 이제는 탐색전이 끝났다. 한국의 속도와 외곽, 중국의 높이와 골밑 장악력이 정면으로 충돌한다. 한국 여자농구가 금메달을 향해 가기 위해 넘어야 할 첫 번째 큰 벽이 눈앞에 섰다. 박지수, 박지현이 빠진 가운데서도 특유의 조직력으로 순항중인 여자농구대표팀이 25일 중국의 높이까지 뛰어넘을지 귀추가 주목된다.