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한국 여자농구 4강 진출, 중국과 정면승부

한국 여자농구 4강 진출, 중국과 정면승부

223㎝ 장쯔위 버틴 중국과 격돌…속도·외곽으로 높이 넘는다

김종수(oetet)
26.09.24 17:45최종업데이트26.09.24 17:45
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대한민국 여자농구 대표팀은 특정 선수에게 의존하지않는 '함께 하는 농구'를 통해 4강까지 치고 올라왔다.
대한민국 여자농구 대표팀은 특정 선수에게 의존하지않는 '함께 하는 농구'를 통해 4강까지 치고 올라왔다.FIBA

한국 여자농구가 인도네시아를 대파하고 아시안게임 4강에 올랐다. 중국도 몽골을 꺾으면서 한국의 준결승 상대로 결정됐다. 조별리그부터 8강까지 한 번도 패하지 않은 두 팀이 이제 결승 진출을 놓고 정면으로 맞붙는다.

박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 24일 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 있었던 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자농구 8강전에서 인도네시아를 101대59로 제압했다. 조별리그 3경기에 이어 8강까지 4전 전승이다.

한국 여자농구는 1974년 테헤란 대회부터 이번 대회까지 아시안게임 여자농구에서 한 번도 4강을 놓치지 않았다. 2006년 도하 대회에서 4위에 그친 것을 제외하면 매번 메달을 획득했다. 이번 대회에서는 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 금메달이자 통산 5번째 우승을 노린다.

중국도 이날 몽골을 89대 63으로 제압했다. 조별리그에서 태국과 인도네시아를 꺾은 데 이어 8강까지 전승을 질주 중이다.

두 팀 모두 8강까지는 큰 위기 없이 승리를 이어왔다. 하지만 이제부터는 상대가 다르다. 한국과 중국이라는 아시아 여자농구 강호가 결승 진출을 놓고 맞붙는다.

중국의 높이를 격파하기 위해서는 강이슬의 3점슛이 터져야한다.
중국의 높이를 격파하기 위해서는 강이슬의 3점슛이 터져야한다.FIBA

조직력의 팀 코리아…고른 공격력이 무기

한국은 인도네시아를 상대로 초반부터 외곽슛을 앞세워 주도권을 잡았다. 1쿼터에만 3점슛 6개를 성공시키며 28대18로 앞섰고, 전반을 52대30으로 마쳤다. 3쿼터 초반 잠시 공격이 막혔지만 59대40에서 8연속 득점을 올리며 다시 격차를 벌렸다. 강이슬의 버저비터까지 나오면서 71대43으로 3쿼터를 마쳤다.

경기 전체에서 더욱 눈에 띈 것은 특정 선수에게 의존하지 않은 공격 구조였다. 엔트리에 이름을 올린 전원이 모두 득점했고 7명이 두 자릿수 득점을 기록했다.

최이샘이 16득점 5리바운드로 팀 최다 득점을 올린 가운데 진안, 이소희, 정현이 나란히 12득점을 기록했다. 허예은은 11득점 8어시스트로 공격을 조율했고 강이슬과 강유림도 11득점씩 보탰다. 직전 경기에서 컨디션 난조로 결장했던 이해란도 4득점 4리바운드로 복귀했다.

한국이 인도네시아전에서 보여준 강점은 한 명의 에이스에게 공격을 맡기지 않고 여러 선수가 동시에 득점에 가담했다는 것이다. 중국처럼 높이가 좋은 팀을 상대할 때도 공격 선택지가 다양하다는 것은 중요한 요소다.

특히 중국의 골밑 수비가 좁아질수록 외곽에서 기회를 만들 수 있고, 중국이 외곽까지 넓게 수비하면 골밑을 공략할 공간이 생긴다. 한국의 빠른 공격 전개와 슈팅 정확도가 중국전의 핵심 변수가 될 수밖에 없다.

장쯔위의 엄청난 높이는 매경기 상대팀에게 큰 부담감을 주고 있다.
장쯔위의 엄청난 높이는 매경기 상대팀에게 큰 부담감을 주고 있다.FIBA

중국, 223cm 장쯔위 앞세워 한국과 정면승부

중국은 몽골을 상대로 1쿼터에는 24대23으로 근소하게 앞섰지만 2쿼터부터 격차를 벌렸다. 2쿼터에서 몽골을 5점으로 묶고 25점을 넣으며 전반을 49대28로 마쳤다. 이후 큰 위기 없이 경기를 마무리하며 89대63 승리를 챙겼다.

중국에서 가장 주목해야 할 선수는 역시 장쯔위다. 223cm의 장신 센터 장쯔위는 13분33초만 출전하고도 20득점 9리바운드를 기록했다. 출전 시간이 길지 않았음에도 골밑에서 압도적인 존재감을 보여줬다.

양슈유도 21득점 3리바운드 4어시스트로 활약했다. 중국은 장쯔위의 높이뿐 아니라 외곽과 돌파를 활용할 수 있는 공격 자원을 갖추고 있다.

한국으로서는 장쯔위를 어떻게 상대하느냐가 가장 큰 숙제다. 장쯔위에게 수비가 집중되면 중국의 외곽 선수들에게 공간이 생길 수 있고, 외곽을 의식하면 장쯔위의 골밑 영향력이 커진다. 단순히 한 선수를 막는 방식만으로 해결하기 어려운 이유다.

박수호 감독도 중국전을 앞두고 한국의 강점으로 트랜지션과 슈팅을 꼽았다. 중국이 수비 진형을 갖추기 전에 빠르게 공격하고, 외곽에서 정확하게 슛을 만들어내는 것이 중요하다.

반대로 중국 입장에서는 한국의 외곽 화력을 제어해야 한다. 한국은 이번 대회에서 여러 선수가 두 자릿수 득점을 기록할 만큼 공격의 분산이 잘 이뤄지고 있다. 장쯔위의 높이가 강력하지만 한국의 공격 전체를 막기 위해서는 외곽 수비까지 동시에 작동해야 한다.

8강까지는 두 팀 모두 순조로웠다. 이제는 탐색전이 끝났다. 한국의 속도와 외곽, 중국의 높이와 골밑 장악력이 정면으로 충돌한다. 한국 여자농구가 금메달을 향해 가기 위해 넘어야 할 첫 번째 큰 벽이 눈앞에 섰다. 박지수, 박지현이 빠진 가운데서도 특유의 조직력으로 순항중인 여자농구대표팀이 25일 중국의 높이까지 뛰어넘을지 귀추가 주목된다.

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아시안게임여자농구 한국중국 한중전 4강

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