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이랴세 나고야! 유승민 대한체육회장 "아시안게임 운영 F등급, 실수 반복되면 심각한 무능"

유승민 대한체육회장 "아시안게임 운영 F등급, 실수 반복되면 심각한 무능"

[현장 인터뷰] "어려움에도 극복하고 메달 딴 선수들, 좋은 선례 남겨... 대회 기간 비인기 종목 챙길 것"

박장식(trainholic)
26.09.25 11:58최종업데이트26.09.25 11:58
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
24일 취재진과 만난 유승민 대한체육회장이 굳은 얼굴로 이번 대회를 평하고 있다.
24일 취재진과 만난 유승민 대한체육회장이 굳은 얼굴로 이번 대회를 평하고 있다.박장식

2002년 부산 아시안 게임부터 2026 아이치·나고야 아시안게임까지 탁구 선수와 행정가 그리고 한국 체육의 수장으로 수많은 대회에 참여해왔던 유승민 대한체육회장은 이번 대회를 최악 중의 최악으로 평가했다.

24일 일본 아이치현 포트 멧세 나고야 소재 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 메인 미디어 센터에서 취재진과 만난 유승민 회장은 "선수들의 경기력에 있어서 출발이 나쁘지 않다. 대회 첫 날부터 근대5종과 테크볼에서 금메달이 나오면서 화제가 됐다"면서도 "이번 아시안 게임은 초반 문제가 너무 많은데, 그것도 선수의 경기력에 영향력을 미치는 일이 많이 벌어졌다"고 지적했다.

"출발 나쁘지 않아... 대회 운영 점수? 'F등급'"

유승민 대한체육회장은 "대회 초반부터 대외적인 이슈들이 많이 발생해서 국민 여러분께서 많은 우려와 걱정을 하신 것으로 알고 있다. 실무적으로 지원하는 대한체육회 입장에서도 우려할 만한 상황들이 다수 발생해서, 긴장의 끈을 놓지 않고 있었다"면서 "그럼에도 불구하고 빠른 대처들이 있었고, 조직위원회도 사과하면서 지금까지는 순항하는 것 같다"고 지금까지의 대회를 평했다.

특히 선수들의 초반 경기력이 나쁘지 않다고 유승민 회장은 평했다. 그는 "대회 첫날부터 근대5종과 테크볼에서 금메달이 나오면서 이슈가 많이 됐다"면서 "23일 펜싱 현장에서 오상욱이 부담감을 딛고 어려운 경기를 잘 해낸 만큼, 선수들의 분위기가 다시 한 번 살아 오르는 계기가 되지 않았을까 싶다"고 말했다.

다만 펜싱과 수영에서 주력 선수들이 예기치 못한 부상을 입은 것은 걱정되는 일이다. 유 회장은 "빠르게 조치해서, 선수들이 좋은 몸상태로 경기에 임할 수 있도록 지원하겠다"라고 약속했다.

2018 평창 동계 올림픽 당시 평창 선수촌장을 역임했던 유승민 회장. 특히 대한탁구협회장 시절 여러 국제대회를 유치하고 치러봤던 그가 보기에 이번 대회 운영은 어떨까. 유 회장은 "운영 전반에 있어 등급을 매기자면 'F'를 주고 싶다"고 잘라 말했다.

"올림픽도, 아시안 게임도 초반에 항상 이슈가 있기 마련인데, 이곳은 초반 이슈가 너무 많다. 하지만 그것이 선수의 경기력에 미치면 안 된다. 정확히는 있어서는 아니 될 일이다. 선수단 버스 배차나 연습장 관련한 부분에 문제가 생기면 낙제점을 받아야 한다고 생각한다. 다른 면은 이해할 수 있지만, 선수 경기력에 지장을 줄 만한 운영 문제가 있다면 쓴소리를 해야 한다고 생각된다."

유승민 회장은 "2024 파리 올림픽 때도 어려운 점이 많았지만, 각 협회와 연맹이 빠른 조치를 해 선수들이 안정을 찾았다. 대한체육회도 세심하게 지원을 하겠지만, 부족한 부분을 각 협회 및 연맹과 잘 소통해서 지원이 이뤄질 수 있도록 챙기겠다"면서도 "특히 조직위원회도 초반과 같은 실수를 이제 하지 않으리라 기대한다. 이런 일이 다시 발생한다면 심각한 무능이다"라고 꼬집었다.

이번 대회는 대회 운영에서 여러 문제를 빚은 탓에 선수와 관계자, 임원, 취재진, 심지어 관중에 이르기까지 전방위적으로 비판이 확산하고 있다. 사진은 21일 야구 개막전 당시 오카자키 시민구장에서 나오는 셔틀버스를 한 시간 이상 기다린 한국 관람객들.
이번 대회는 대회 운영에서 여러 문제를 빚은 탓에 선수와 관계자, 임원, 취재진, 심지어 관중에 이르기까지 전방위적으로 비판이 확산하고 있다. 사진은 21일 야구 개막전 당시 오카자키 시민구장에서 나오는 셔틀버스를 한 시간 이상 기다린 한국 관람객들.박장식

같은 시각 조직위원회는 핑계... "바람직하지 않아"

그렇다기엔 2026 아이치·나고야 아시안 게임 조직위가 입장문을 내놓고 최근 제기된 문제에 대해 반박하는 촌극이 벌어졌고, 유 회장이 한국 취재진과 만난 시각에는 조직위원회가 미디어 브리핑을 열고 버스 배차 문제나 숙소 문제에 대해 변명을 늘어놓기도 했다.

유승민 회장은 "조직위원회 안에서도 지금 입장이 각각 다른 것으로 보인다. 전반적으로 하나의 목소리로 취합되는 것이 아닌, 산발적으로 이리저리 입장이 나오는 듯하다"면서 "사실 조직위원회 입장에서 다른 핑계를 대는 것도 바람직하지 않다고 생각한다"고 말했다.

그러며 유 회장은 "환경이 선수를 지배할 수는 없으니, 선수가 환경을 지배하는 것이 맞다고 생각한다. 그래서 국가대표 선수들이 이곳에서 본인의 퍼포먼스를 마음껏 펼칠 수 있도록 최대한 지원하겠다"면서 이와 같이 말했다.

"이번 농구 대표팀이 대한민국의 힘을 제대로 보여줬다. 어려운 상황 속에서 선수들이 흔들릴 법했는데, 그런 부분들을 이겨내고 좋은 선례를 남겼다. 농구 대표팀의 금메달로 나 역시 힘을 얻었는데, 전체 선수단에게 미치는 영향은 꽤 클 것이다. 어려운 상황에서 이겨내고 그들에게 보여주면 되는 것이 대한민국의 힘이라는 것을 느꼈다."

유승민 회장은 "향후 돌발적으로 나오는 이슈들에 있어서도 대한체육회가 빠르고 신속하며 정확하게 지적하고, 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

다만 역시 분산 개최를 천명하고 나선 2036 전북·전주 올림픽의 유치 시도가 이번 아시안 게임의 파행을 답습하는 것이 아니냐는 예측도 나온다. 유 회장은 "그런 걱정은 시기상조"라고 말했다.

유 회장은 이어 "분산 개최를 하더라도 운영을 잘 하고, 잘 개최하면 된다고 생각한다. 다만 이 부분은 문화체육관광부와 전북특별자치도가 함께 프로세스를 짜서 진행하는 것으로 알고 있다"며 "유치 프로세스가 잘 진행되면 그 이후가 대한체육회의 역할이다. 우리는 유치 입후보 도시를 지속적으로 알리고, 계획을 잘 만든다면 충분히 잘 치를 가능성이 있을 것"이라고 밝혔다.

여러 어려움에도 불구하고 이번 아시안 게임의 첫머리를 한일전에서의 금메달로 활짝 열었던 남자 농구 대표팀. 니콜라이스 마줄스 감독이 선수단에게 헹가래를 받고 있다.
여러 어려움에도 불구하고 이번 아시안 게임의 첫머리를 한일전에서의 금메달로 활짝 열었던 남자 농구 대표팀. 니콜라이스 마줄스 감독이 선수단에게 헹가래를 받고 있다.박장식

"강세 종목만 매달릴 것이 아니라... 여러 종목 발전해야"

한때 '한중일 전국체전'이라는 비아냥을 듣기도 했던 아시안 게임의 체질이 바뀌고 있다. 24일 모든 세션이 종료된 이후를 기준으로 카자흐스탄이 금메달 8개로 10개의 금메달을 획득한 대한민국을 바짝 쫓고 있고, 우즈베키스탄과 이란도 6개의 금메달을 따내는 등 추격이 거세다.

유승민 회장은 "우즈베키스탄과 카자흐스탄, 태국 등이 최근 국제대회 유치를 상당히 하고 있다. 특히 동남아시아 국가들은 '동남아시안 게임'이라고 종합 대회를 별개로 치르고 있다"며 "선수 수준과 경기력이 과거에 비해 많이 올라왔다. 예컨대 탁구도 국가별 선수단 분포가 다양해졌다"고 진단했다.

유 회장은 "과거 선수들의 부담감이 중국과 일본을 대상으로 했다면, 이제는 다른 국가들로 신경써야 하는 영역이 바뀌는 것 같다"며 "대한체육회의 전략 지원 종목이 현재 이른바 '강세 종목'인 양궁, 태권도, 수영 등에 한정돼 있는데, 기량이 올라올 수 있는 가능성을 지닌 종목을 선정해 더욱 전폭적인 투자를 해야 하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

북한 역시 24일 기준 3개의 금메달을 따며 9위를 기록하고 있다. 유승민 회장은 "다만 아직까지 북한 선수들 성장세가 도드라지는지는 느끼지 못하고 있다. 강세 종목 바깥에서 두드러지는 실적이 없어서 그렇다"며 "얼마나 투자하고, 얼마나 대회에 출전하는지가 중요한데, 그런 부분이 제한적일 때는 한계가 올 수밖에 없다. 크게 염두하는 바가 없다"고 말했다.

북한 선수단과의 접촉도 현재까지 없다시피 했다. 유 회장은 "억지로 접촉하지 않으려 한다. 서로 상호 작용이 돼야 하는데 그렇지 못하다. 내가 미소를 보냈을 때 상대가 미소로 화답해야 할 텐데, 그런 분위기나 기류가 없으니 조심스럽다"면서도, 다만 "어느 정도 남북 간 기류가 긍정적으로 형성되었을 때는 분명히 스포츠가 가장 앞장서서 역할을 할 수 있다"고 말했다.

"아시안 게임만 출전 종목 위주로 관람할 것... e스포츠 운영 보고 싶어"

유승민 회장은 "아직 대회가 반환점도 넘지 못했는데, 남은 기간 동안 최선을 다하겠다. 우리가 지원해야 하는 종목들을 위주로 다니려 한다"면서 "올림픽 때는 올림픽 종목을 모두 다닐 수밖에 없는데, 아시안 게임에는 이 대회만 출전하는 종목들도 많다. 그래서 그런 종목들을 챙기고 싶다"고 말했다.

특히 e스포츠를 예시로 든 유 회장은 "국민의 관심이 많은 종목이다. 다만 내가 다른 종목은 익숙하지만 e스포츠는 아직 익숙지 않다"면서 "이번 기회에 어떻게 경기 운영을 하는지 직접 보고 느끼고 싶다. 그래야 향후 대한민국이 e스포츠 대회를 유치하거나 할 때도 조금 더 도움이 될 것이고, 기회가 왔을 때 완벽하게 준비할 수 있지 않나 싶다"고 강조했다.

끝으로 유 회장은 "아시안 게임이 예전 만큼 관심을 못 받는다고는 하지만, 그래도 새로운 스토리, 그리고 콘텐츠가 나올 수 있는 것이 아시안 게임이니 기대가 된다"며 "남은 기간 세심하게 챙기도록 하겠다"며 인터뷰를 마쳤다.

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아시안게임 유승민 대한체육회 대한체육회장

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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