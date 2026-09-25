유승민 대한체육회장 "아시안게임 운영 F등급, 실수 반복되면 심각한 무능"

박장식

여러 어려움에도 불구하고 이번 아시안 게임의 첫머리를 한일전에서의 금메달로 활짝 열었던 남자 농구 대표팀. 니콜라이스 마줄스 감독이 선수단에게 헹가래를 받고 있다.한때 '한중일 전국체전'이라는 비아냥을 듣기도 했던 아시안 게임의 체질이 바뀌고 있다. 24일 모든 세션이 종료된 이후를 기준으로 카자흐스탄이 금메달 8개로 10개의 금메달을 획득한 대한민국을 바짝 쫓고 있고, 우즈베키스탄과 이란도 6개의 금메달을 따내는 등 추격이 거세다.유승민 회장은 "우즈베키스탄과 카자흐스탄, 태국 등이 최근 국제대회 유치를 상당히 하고 있다. 특히 동남아시아 국가들은 '동남아시안 게임'이라고 종합 대회를 별개로 치르고 있다"며 "선수 수준과 경기력이 과거에 비해 많이 올라왔다. 예컨대 탁구도 국가별 선수단 분포가 다양해졌다"고 진단했다.유 회장은 "과거 선수들의 부담감이 중국과 일본을 대상으로 했다면, 이제는 다른 국가들로 신경써야 하는 영역이 바뀌는 것 같다"며 "대한체육회의 전략 지원 종목이 현재 이른바 '강세 종목'인 양궁, 태권도, 수영 등에 한정돼 있는데, 기량이 올라올 수 있는 가능성을 지닌 종목을 선정해 더욱 전폭적인 투자를 해야 하지 않을까 싶다"고 밝혔다.북한 역시 24일 기준 3개의 금메달을 따며 9위를 기록하고 있다. 유승민 회장은 "다만 아직까지 북한 선수들 성장세가 도드라지는지는 느끼지 못하고 있다. 강세 종목 바깥에서 두드러지는 실적이 없어서 그렇다"며 "얼마나 투자하고, 얼마나 대회에 출전하는지가 중요한데, 그런 부분이 제한적일 때는 한계가 올 수밖에 없다. 크게 염두하는 바가 없다"고 말했다.북한 선수단과의 접촉도 현재까지 없다시피 했다. 유 회장은 "억지로 접촉하지 않으려 한다. 서로 상호 작용이 돼야 하는데 그렇지 못하다. 내가 미소를 보냈을 때 상대가 미소로 화답해야 할 텐데, 그런 분위기나 기류가 없으니 조심스럽다"면서도, 다만 "어느 정도 남북 간 기류가 긍정적으로 형성되었을 때는 분명히 스포츠가 가장 앞장서서 역할을 할 수 있다"고 말했다.유승민 회장은 "아직 대회가 반환점도 넘지 못했는데, 남은 기간 동안 최선을 다하겠다. 우리가 지원해야 하는 종목들을 위주로 다니려 한다"면서 "올림픽 때는 올림픽 종목을 모두 다닐 수밖에 없는데, 아시안 게임에는 이 대회만 출전하는 종목들도 많다. 그래서 그런 종목들을 챙기고 싶다"고 말했다.특히 e스포츠를 예시로 든 유 회장은 "국민의 관심이 많은 종목이다. 다만 내가 다른 종목은 익숙하지만 e스포츠는 아직 익숙지 않다"면서 "이번 기회에 어떻게 경기 운영을 하는지 직접 보고 느끼고 싶다. 그래야 향후 대한민국이 e스포츠 대회를 유치하거나 할 때도 조금 더 도움이 될 것이고, 기회가 왔을 때 완벽하게 준비할 수 있지 않나 싶다"고 강조했다.끝으로 유 회장은 "아시안 게임이 예전 만큼 관심을 못 받는다고는 하지만, 그래도 새로운 스토리, 그리고 콘텐츠가 나올 수 있는 것이 아시안 게임이니 기대가 된다"며 "남은 기간 세심하게 챙기도록 하겠다"며 인터뷰를 마쳤다.