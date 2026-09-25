'메이드 인 코리아2' 아쉬운 결말 속 인상깊었던 장면

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디즈니 플러스 '메이드 인 코리아2'디즈니플러스
불만의 핵심은 결말 자체보다 사람들이 작품을 바라본 기대의 방향에 있다. 〈메이드 인 코리아〉 시즌1·2는 실화를 바탕으로 했지만 어디까지나 픽션이고, 시작부터 실제 현대사를 묘하게 비틀어 왔다. 그러다 보니 일부 시청자들이 영화 <원스 어폰 어 타임 인 할리우드>처럼 속 시원한 대체 역사물을 기대한 이유도 여기에 있다.
심지어 백기태가 황대식을 제거하며 자신만의 애국을 완성하길 바라는 시청자도 적지 않았다. 그러나 이러한 기대를 단숨에 꺾은 것은 형제를 향해 겨눈 총구였다. 백기현은 누나를 마약에 빠뜨린 형 대신 가족을 책임지겠다는 황대식을 선택한다. 명분은 있었으나 그 선택에 이르는 감정선과 서사가 충분히 축적되지 못했다.
기현의 결단과 변심을 뒷받침할 개연성이 부족하다 보니 시청자를 설득하지 못했고, 그가 당긴 마지막 방아쇠는 비극이 아닌 무리수로 읽힐 수밖에 없었다. 이 밖에 쉽게 예상되는 표학수(노재원 분)의 배신, 오예진(서은수 분)과 이케다 유지(원지안 분) 등 일부 조연 캐릭터의 모호한 활용 역시 완성도를 떨어뜨린 요인으로 지적된다.
마지막 흑백 화면이 남긴 잔상