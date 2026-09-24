백악관 문 두드렸던 한국 장교, 이란 덕 본 전두환

중앙정보부를 둘러싼 권력투쟁과 마약 밀매를 다루는 <메이드 인 코리아> 시즌 2는 대통령 피살 사건 직후까지를 다룬다. 이 시즌에서는 정보부장 직무대리 백기태(현빈 분)가 대통령 피살 이후의 실권자인 국군보안사령관 황대식(허정도 분)을 죽이려다 실패하는 과정이 스토리의 핵심이다.
활달하고 능청맞은 드라마 속의 황대식은 전두환을 연상시킨다. 백기태는 대통령 피살사건에 대한 수사권을 이용해 국정 전반을 주무르는 황대식을 없앨 목적으로 황대식의 연회장에 폭발물을 설치한다. 중앙정보부 요원들이 이 작업에 동원된다.
제4회 후반부와 제5회 초반에 묘사된 이 연회는 백기태의 의도와 달리 엉뚱한 방향으로 흘러간다. 보안사령부 중령인 동생 백기현(우도환 분)이 그곳에 참석하는 뜻밖의 상황이 벌어진다. 당황한 백기태는 연회장에 불쑥 들어가 불청객 행세를 하면서 폭발을 막고자 한다. 그의 입장에서 보면 한편으로는 다행스럽게도, 또 한편으로는 불행스럽게도 폭탄은 터지지 않는다.
그러나 백기태는 포기하지 않는다. 황대식을 없애기 위한 또 다른 공격에 착수한다. 이번에는 폭발물 공격과 더불어 저격수들까지 동원한다. 하지만, 계획이 사전에 누설돼, 황대식이 짜장면을 먹으며 상황 보고를 받는 상황(제6회 앞부분)이 연출된다. 상대방이 음식을 씹으며 여유 있게 대처할 수 있을 정도로 백기태의 작전은 허망하게 무산된다.