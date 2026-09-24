북한 여자축구, U20 월드컵 최초 연속 우승 노린다

2026 FIFA U20 여자월드컵 4강 결과

(9월 24일 목요일 오전 1시 30분, 슈타디온 미에이스키 로치 - 폴란드)

★ 북한 3-0 콜롬비아 [골, 도움 기록 : 박옥이(27분 18초), 최림정(34분 33초,도움-전일청), 서류경(46분 36초,도움-전일청)]

◇ U20 월드컵 북한의 6연승 무실점 기록

4강 ☆ 북한 3-0 콜롬비아

8강 ☆ 북한 2-0 캐나다

16강 ☆ 북한 2-0 일본

E조 ☆ 북한 3-0 콜롬비아

E조 ☆ 북한 4-0 코스타리카

E조 ☆ 북한 2-0 포르투갈

게임 당 2.67골이라는 놀라운 결정력, 이번 대회 6연승 16득점 무실점 행진을 자랑하고 있는 북한 20세 이하 여자축구팀이 사상 최초로 FIFA U20 여자월드컵 연속 우승을 노리게 됐다. 2년 전 콜롬비아 보고타에서 이룬 역대 세 번째 우승 과정까지 연결시키면 무려 13연승 기록은 물론 9게임 연속 무실점 기록까지 이어나가고 있는 중이다. 28일 결승 상대는 2022년 우승 팀 스페인이다.한철학 감독이 이끌고 있는 북한 20세 이하 여자축구대표팀이 한국 시각으로 24일(목) 오전 1시 30분 폴란드 슈타디온 미에이스키 로치에서 벌어진 2026 FIFA(국제축구연맹) U20 여자월드컵 4강 토너먼트에서 콜롬비아를 상대로 3-0 완승을 거두고 결승에 올라 대회 2연패에 도전할 수 있게 됐다.디펜딩 챔피언 북한은 지난 14일 E조 조별리그에서 만나 3-0으로 이겼던 콜롬비아를 똑같은 점수 차로 밀어내고 결승에 올라서는 자신감을 뽐냈다. 게임 시작 후 20분만에 미드필더 서류경의 오른발 중거리슛으로 본격적인 공격이 시작되었음을 알렸고, 27분 18초에 에이스 전일청의 날카로운 얼리 크로스를 기점으로 귀중한 첫 골을 만들어냈다.콜롬비아 골키퍼 루이사 아구델로가 전일청의 얼리 크로스를 제대로 걷어내지 못했고 콜롬비아 수비수 몸에 맞고 떨어진 공을 미드필더 박옥이가 놀라운 집중력으로 오른발 오버헤드킥을 꽂아넣은 것이다.북한이 자랑하는 왼쪽 날개 전일청의 활약은 34분 33초 추가골 상황에서 또 한 번 빛났다. 이번에는 오른발 인스윙 크로스를 비교적 멀리 올려주었는데 탄력 좋은 최림정이 정확한 헤더골을 성공시켰다.2-0 점수판을 앞세워 후반에 나선 북한은 번뜩이는 프리킥 세트피스 삼각 패스로 멋진 추가골(46분 36초) 작품을 완성했다. 로운향이 짧게 처리한 프리킥을 강류미가 받아 왼쪽 끝줄 방향으로 빠져들어가는 전일청에게 연결하는 과정이 일품이었다. 거기서 올라온 전일청의 왼발 얼리 크로스가 서류경의 완벽한 다이빙 헤더 골로 마무리된 것이다.조별리그와 같은 점수로 콜롬비아 선수들의 혼을 빼놓은 북한 선수들은 72분에 쐐기골 기회까지 만들어 후반 교체 멤버 리수정이 노마크 오른발 슛을 시도했지만 콜롬비아 골키퍼 루이사 아구델로가 각을 줄이며 앞으로 나와 슈퍼 세이브로 공을 쳐냈다.이제 북한은 오는 28일(월) 오전 1시 슈타디온 미에이스키 로치에서 스페인과 우승 트로피를 놓고 마지막 게임을 펼친다. 2022년 우승 팀 스페인도 이번 대회 6게임 전승(21득점 1실점) 행진 중이다.