한일전 앞둔 야구대표팀, '도하참사' 재현 막으려면

아시안게임 5회 연속 금메달을 노리는 대한민국 야구 국가대표팀 '류지현호'가 압도적 경기력을 앞세워 조별예선 1위를 확정했다.류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 야구 B조 조별예선 태국과 최종전에서 18-1로 5회 콜드게임 대승을 거뒀다. 이번 대회에서는 5회 15점 차, 7회 10점 차 이상이 되면 콜드게임이 된다.한국은 단 4번의 공격 이닝동안 매번 점수를 뽑아내며 태국 마운드를 두들겼다. 1회부터 노시환(한화)의 우익수 희생 플라이와 문보경(LG 트윈스)의 2점 홈런으로 3점을 뽑아내며 기선을 제압했다. 2회에는 이재현(삼성), 김건희(키움), 정준재(SSG)가 연속 안타로 출루한 데 이어 박재현(KIA)이 무사 만루에서 그랜드슬램을 터뜨리며 7-0까지 점수를 벌렸다. 3회에는 정준재와 박재현의 적시타, 1사 만루에서 김도영(KIA)의 1루 땅볼에 3루 주자 정준재가 홈을 밟으며 콜드게임 요건인 두 자릿수 득점을 채웠다.그럼에도 만족하지 않은 한국 타선은 4회에만 8점을 더 몰아치는 빅이닝을 연출하며 콜드게임을 2이닝 더 앞당겼다. 선두타자 박준순(두산)의 2루타를 시작으로 타자 일순하여 차곡차곡을 점수를 쌓았다. 2사 만루찬스에서 한 이닝에만 두 번째 타석에 들어선 박준순은 좌측담장을 넘어가는 만루홈런을 터뜨리며 점수차를 18-0까지 벌렸다. 5회 콜드게임 요건이 충족되는 순간이었다.한국은 마지막 5회초 수비때 윤동희와 김지찬의 야수실책으로 1점을 내주며 조별리그 무실점 행진이 깨진 게 유일한 옥에 티였다. 하지만 승부에는 큰 영향을 미치지 않고 더이상의 실점없이 경기를 마무리했다.한국은 조별예선 3연승을 거두며 조 1위로 슈퍼라운드 진출을 확정했다. 1차전에서 최대 경쟁자로 불리던 대만을 5-0으로 제압한 한국은, 2차전에서는 약체인 홍콩(13-0)과 3차전 태국전도 이틀 연속 콜드게임으로 완파하며 워밍업을 완벽하게 마쳤다.특히 한국의 마운드는 그야말로 철옹성이다. 조별리그 첫 경기 대만전 선발로 나선 에이스 곽빈(두산)은 6이닝 동안 10개의 삼진을 잡아내며 무피안타 무실점의 위력투를 선보였다. 이어 마운드에 오른 조병현(SSG)이 2이닝 3삼진, 박영현(kt)이 2개의 안타를 내줬으나 2삼진을 기록하며 팀의 승리를 지켰다.두 번째 홍콩전에서는 아시안게임 사상 첫 '팀 퍼펙트'를 달성하며 완벽한 호흡을 보였다. 선발 투수 최민석(두산)을 시작으로 김진욱(롯데)-최준용(롯데)-김영우(LG)-배찬승(삼성)-성영탁(KIA)으로 이어진 투수진이 삼진 12개를 포함해 무피안타 무볼넷으로 단 한 명의 출루도 허용하지 않았다.마지막 태국전에서 선발 오원석(kt)이 4이닝 1피안타 8삼진으로 태국 타선을 틀어 막았고, 5회 초 등판한 배찬승(삼성 라이온즈)도 1이닝 동안 1실점을 내줬지만 자책점 없이 3개의 삼진으로 호투했다.타선은 첫 경기인 대만전에서 다소 고전했으나 선수들이 빠르게 타격감을 찾아가고 있다. 홍콩전 조형우(SSG)가, 태국전에서는 박재현과 박준순까지 만루홈런만 3방을 터뜨렸다. 한국은 조별리그 3경기에서 36득점을 몰아쳤고, 실점은 단 1점에 불과했다.류지현 감독은 경기 후 "조별리그는 99% 계획대로 흘러갔다. 슈퍼라운드 일정이 빡빡한데 투수진을 다양하게 활용할 수 있겠다는 생각이 든다. 슈퍼라운드 나설 투수진은 결정했다"며 만족감을 드러냈다.B조는 예상대로 한국에 이어 대만이 2위(2승 1패)를 차지하며 다음 스테이지인 슈퍼라운드 진출권을 따냈다. 태국이 3위(1승 2패), 홍콩이 4위(3패)로 조별예선을 마쳤다. 한국은 하루 휴식후 오는 25일 A조 1위 일본, 26일 2위 중국을 차례로 상대하게 된다. 슈퍼라운드 상위 2개 팀은 결승전, 하위 2개 팀은 동메달 결정전을 치른다. 결승전과 동메달전은 모두 27일 도요하시 시민구장에서 펼쳐진다.슈퍼라운드의 빅매치이자 고비는 역시 한일전이다. 한국은 이 경기를 잡으며 사실상 결승진출을 예약하게 된다.일본은 전통적으로 아시안게임에 프로 선수들이 아닌 사회인야구 선수들 위주로 구성된 대표팀을 내보내고 있다. 하지만 일본의 사회인 야구는 한국같은 완전한 아마추어 선수들을 의미하는 것이 아니다. 야구 저변과 시스템이 한국보다 발달한 일본은 사회인야구의 수준이 매우 높다. 프로 경력자나 프로 진출을 노리는 선수들이 즐비하다. 실제로 지난해 NPB(일본프로야구) 드래프트에서 무려 11명이나 되는 사회인 야구 출신 선수들이 프로 구단의 지명을 받았다.특히 '2006년 도하 참사'는 한국야구에 잊을 수 없는 반면교사다. 당시 한국은 도하 아시안게임에류현진, 오승환, 이대호, 손민한, 이병규 등 최정예 프로 멤버들을 내보냈음에도, 사회인야구 선수들로 구성된 일본을 상대로 고전 끝에 7-10으로 9회말 끝내기 홈런을 허용하며 불의의 일격을 당했다. 이보다 앞서 대만에게도 2-4로 패한 한국은 최종 동메달을 차지했지만 팬들의 엄청난 비난을 피할 수 없었다.한국야구는 이후 절치부심하여 2008 베이징올림픽, 2009 월드베이스볼클래식(WBC), 2015년 WBSC 프리미어12 등에서 일본 정예 1진팀을 여러 차례 격파하며 자존심을 회복했다. 또하 아시안게임에서는 2010년 광저우 대회부터 4연패에 성공했고, 일본을 상대로 지지 않았다.다만 내용을 놓고보면 이후에도 쉽게 이긴 것은 결코 아니었다. 아시안게임에서 12년만에 다시 만난 2018년 자카르타-팔렘방 대회 결승전에서는 일본을 3-0으로 간신히 제압했다. 지난 2023년 항저우 대회 또한 슈퍼라운드에서 만나 접전 끝에 2-0으로 진땀승을 거뒀다. 모두 팽팽한 투수전이었고, 한국 타선은 기본기가 탄탄하고 제구력이 좋은 일본 사회인 투수들을 상대로 고전을 면치 못했다.일본은 이번 대회 조별리그에서 중국을 11-3으로 제압했고, 첫 출전인 팔레스타인에게는 15-0으로 5회 콜드게임 및 퍼펙트승을 거뒀다. 이어 필리핀마저 7-0으로 제압했다. 이번에도 타격보다는 투수력이 더 높은 평가를 받고 있다. 프로 선수처럼 150km 이상을 던지는 강속구 투수는 없지만, 140km 중반대에 변화구와 제구력 완성도가 높다는 평가를 받고 있다. 또한 이번 일본 대표팀에는 현지 환경이 익숙한 나고야 연고 구단인 도요타 자동차 소속 선수들이 대거 엔트리에 포함된 것으로 알려졌다.일본이 경계해야 할 팀인 것은 사실이지만, 객관적인 전력에서 프로 주전급 선수들로 구성된 한국이 한 수 위라는 것 또한 분명하다. 조별리그에서 타격감을 완전히 찾지 못한 문현빈, 아직 장타가 잠잠한 김도영의 홈런포 등이 살아난다면 일본 마운드를 충분히 공략할 수 있을 전망이다.한일전이 열리는 25일은 마침 한국에서는 추석 당일이기도 하다. 한국팬들은 민족의 명절에 야구대표팀이 일본을 상대로 시원한 승전보와 금메달 소식을 전해주기를 기대하고 있다.