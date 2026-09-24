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손흥민 "월드컵 고통스러웠지만, 다시 나아갈 것"

손흥민 "월드컵 고통스러웠지만, 다시 나아갈 것"

에콰도르전 앞두고 취재진과 인터뷰한 손흥민 "최선 다하겠다"

이준목(seaoflee)
26.09.24 11:28최종업데이트26.09.24 11:28
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북중미월드컵의 아픔을 딛고 다시 대표팀으로 돌아온 '캡틴' 손흥민이 월드컵 이후 처음으로 공식석상에서 그간의 심경을 털어놓았다. 손흥민은 월드컵이 남긴 고통스러운 후유증에서 여전히 회복중이라는 사실을 털어놓으면서도, 한편으로 과거를 딛고 다시 앞으로 나아가겠다는 의지를 밝혔다.

로베르트 모레노 임시 감독(스페인)이 이끄는 대한민국 남자 축구대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 평가전을 치른다. 북중미월드컵 이후 국가대표팀이 나서는 첫 경기이자, 모레노 감독의 데뷔전이기도 하다.

한국은 지난 6월 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락이라는 굴욕을 맛봤다. 홍명보 감독은 성적부진에 책임을 지고 사퇴했다. 대회 기간 전후로 감독 선임절차의 공정성 논란, 선수단내 불화설, 감독의 전술 문제, 축구협회의 부실한 행정 등 각종 의혹들이 쏟아지며 월드컵이 끝난 뒤에도 한동안 후폭풍에 시달렸다.

간판스타인 손흥민 역시 적지 않은 마음고생을 겪어야 했다. 손흥민은 대표팀의 주장으로서 월드컵 전경기에 출장했지만 공격포인트를 기록하지 못하는 부진한 활약으로 팀의 탈락을 막지 못했다. 조별리그 최종전인 남아공전에서는 월드컵 4회 출전만에 처음으로 선발명단에서 제외되는 수모도 겪었다. 대회가 끝난 후에는 일부 취재진의 손흥민을 향한 뒷담화 파문과, 선수단의 인터뷰 거부사태 등이 밝혀지며 충격을 주기도 했다.

북중미월드컵 이후 변화의 시기를 맞이한 한국축구는, 공개채용을 통하여 스페인 출신 모레노 감독을 새로운 임시 감독으로 낙점했다. 일단 6경기만 지휘봉을 잡기로 계약한 임시 감독이지만, 성적과 내용에 따라 내년 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있다.

모레노 감독은 자신의 첫 시험무대인 9-10월 A매치 4연전을 앞두고 손흥민, 이강인, 김민재 등 정예멤버들과 새로운 얼굴들을 포함한 30명의 대규모 명단을 구성했다. 또한 대표팀의 안정성을 고려하여 기존 주장이던 손흥민에게 당분간 계속 대표팀의 리더 역할을 맡기기로 결정했다. 모레노 감독은 부임 후 첫 기자회견에서 "손흥민은 여러 포지션을 수행할 수 있는 다재다능한 선수"로 평가하며 신뢰를 드러내기도 했다.

3개월 만에 대표팀 돌아온 손흥민

손흥민이 '모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 공식훈련에 앞서 취재진과 인터뷰하고 있다.
손흥민이 '모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 공식훈련에 앞서 취재진과 인터뷰하고 있다.연합뉴스

손흥민으로서도 북중미월드컵 이후 3개월만에 다시 대표팀으로 돌아오게 됐다. 23일 대표팀 공식 인터뷰에 나선 손흥민의 표정에는 조심스러워하면서도 그간의 복잡한 감정들이 묻어나는 기색이 역력했다.

손흥민은 에콰도르전을 앞두고 "새로운 환경 속에서 새로운 감독님과 경기를 나서게 됐다. 모든 게 완벽하지는 않겠지만, 경기장에서 최선을 다하는 모습을 보여드릴 수 있으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

모레노 감독의 첫 인상에 대해서는 "아직은 감독님과 커뮤니케이션을 많이 안해봤지만, 축구에 대한 열정이 상당하시고 선수들도 소통도 많이 하시더라. 이런 부분은 상당히 긍정적이라는 생각이 들었다"면서 "오늘 첫 훈련을 하는데 저도 상당히 기대가 된다. 감독님과 좋은 호흡을 맞춰서 멋진 경기를 하고 싶다" 는 기대감을 드러냈다.

한편으로 월드컵 이후 개인적으로 힘들었던 시간들에 대한 솔직한 심경도 털어놓았다. 손흥민은 월드컵 탈락 이후 자신의 SNS를 통하여 장문의 사과문을 올리기도 했다. 어느덧 시간이 흘렀지만, 당시의 아픔을 떠올리자 손흥민의 얼굴은 다시 어두워졌다.

"회복이 쉽지 않았다. 지금도 그 생각을 하면 고통스럽다. 모든 선수들이 같은 생각일 것이다. 그래도 바꿀 수 없는 과거를 계속해서 가지고 있는 것보다, 제가 좋아하는 일을 하면서 잊어버리고 또 앞으로 나아가려고 노력하고 있다. 계속해서 그렇게 축구선수 생활을 해왔고 앞으로도 그렇게 해야할 것 같다."

최근 활약 중인 유럽파 후배들에 대하여 응원을 전하기도 했다. 손흥민은 "후배들이 해외에서 뛰고있는 것만으로도 자랑스럽고 대견하다. 저도 어릴 때 해봤지만 매일 그런 경쟁 속에서 하루하루 (보내는 게) 얼마나 힘든지 알기 때문에 요즘은 후배 선수들이 어떻게 경기를 했나 하이라이트를 찾아보는 것이 저의 또 다른 취미가 됐다"며 미소를 지었다.

손흥민은 지난 북중미월드컵에서 일부 기자들의 뒷담화 논란으로 인하여 인터뷰 거부 파동까지 겪으며 심한 마음고생을 겪어야 했다. '혹시 기자들에게 당부하고 싶은 게 있느냐'는 질문을 받게 되자, 손흥민은 한동안 말을 잇지 못하고 생각에 잠겼다. 잠시 후 고심 끝에 말문을 연 손흥민이 조심스럽게 털어놓은 이야기는 '존중'이었다.

"선수들은 기자분이 취재하러 오실때, 예의도 있고 존중해서 인터뷰를 한다고 생각한다. 당연히 선수가 경기를 못할 수도 있고, 무조건 잘할 수 있는 것도 아니다. (선수와 기자간에) 서로가 사람대 사람으로서 존중할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다. 선수들도 저와 비슷한 마음가짐일 것이다. 그렇게하면 서로간에 눈을 붉힐 일도 없고, 협조해서 좋은 상황을 만들 수 있지 않을까 생각한다."

모레노 감독은 손흥민에게 계속 주장을 맡긴 이유에 대하여 "이번엔 제가 선택한 결정은 아니고, 기존의 상황을 존중했다. 부임하자마자 내부 사정을 잘 알지 못하는 상황에서 무언가를 바꾸는 건 내 입장에서 성급하고 위험한 결정이라고 생각했다"고 밝혔다.

모레노 감독은 손흥민과 어떤 대화를 나누며 소통했는지를 묻는 말에는 "어느 한명만이 아니라 모든 선수와 똑같이 좋은 관계를 유지해야 한다고 생각한다. 선수들과 유대감을 형성하는 것은 프로로서 함께 일하 제가 원하는 것을 전달하는 데 있어서도 긍정적이라고 생각한다"는 철학을 밝혔다.

한편 모레노 감독은 지난 월드컵 당시 벌어진 손흥민과 기자단간의 갈등에 대한 입장, 앞으로 한국 기자단에 바라는 점 등에 대해서는 신중하면서도 단호하게 선을 그었다.

"아무 것도 요구하지 않는다. 저는 무언가를 요구하기 위해서 아니라 주려고 온 사람이니까. 팬들에게 자신들이 응원하는 대표팀을 자랑스럽게 만들고 싶다. 손흥민을 비롯하여 어떤 선수이든, 선수와 나눈 사적인 대화는 이야기하지 않겠다. (지난 월드컵에 대하여) 제가 그 자리에 없었고, 겪지않은 상황에 대해서도 마찬가지다."



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손흥민 모레노 에콰도르 축구대표팀

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