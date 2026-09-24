손흥민 "월드컵 고통스러웠지만, 다시 나아갈 것"

북중미월드컵의 아픔을 딛고 다시 대표팀으로 돌아온 '캡틴' 손흥민이 월드컵 이후 처음으로 공식석상에서 그간의 심경을 털어놓았다. 손흥민은 월드컵이 남긴 고통스러운 후유증에서 여전히 회복중이라는 사실을 털어놓으면서도, 한편으로 과거를 딛고 다시 앞으로 나아가겠다는 의지를 밝혔다.
로베르트 모레노 임시 감독(스페인)이 이끄는 대한민국 남자 축구대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 평가전을 치른다. 북중미월드컵 이후 국가대표팀이 나서는 첫 경기이자, 모레노 감독의 데뷔전이기도 하다.
한국은 지난 6월 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락이라는 굴욕을 맛봤다. 홍명보 감독은 성적부진에 책임을 지고 사퇴했다. 대회 기간 전후로 감독 선임절차의 공정성 논란, 선수단내 불화설, 감독의 전술 문제, 축구협회의 부실한 행정 등 각종 의혹들이 쏟아지며 월드컵이 끝난 뒤에도 한동안 후폭풍에 시달렸다.
간판스타인 손흥민 역시 적지 않은 마음고생을 겪어야 했다. 손흥민은 대표팀의 주장으로서 월드컵 전경기에 출장했지만 공격포인트를 기록하지 못하는 부진한 활약으로 팀의 탈락을 막지 못했다. 조별리그 최종전인 남아공전에서는 월드컵 4회 출전만에 처음으로 선발명단에서 제외되는 수모도 겪었다. 대회가 끝난 후에는 일부 취재진의 손흥민을 향한 뒷담화 파문과, 선수단의 인터뷰 거부사태 등이 밝혀지며 충격을 주기도 했다.
북중미월드컵 이후 변화의 시기를 맞이한 한국축구는, 공개채용을 통하여 스페인 출신 모레노 감독을 새로운 임시 감독으로 낙점했다. 일단 6경기만 지휘봉을 잡기로 계약한 임시 감독이지만, 성적과 내용에 따라 내년 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있다.
모레노 감독은 자신의 첫 시험무대인 9-10월 A매치 4연전을 앞두고 손흥민, 이강인, 김민재 등 정예멤버들과 새로운 얼굴들을 포함한 30명의 대규모 명단을 구성했다. 또한 대표팀의 안정성을 고려하여 기존 주장이던 손흥민에게 당분간 계속 대표팀의 리더 역할을 맡기기로 결정했다. 모레노 감독은 부임 후 첫 기자회견에서 "손흥민은 여러 포지션을 수행할 수 있는 다재다능한 선수"로 평가하며 신뢰를 드러내기도 했다.
3개월 만에 대표팀 돌아온 손흥민