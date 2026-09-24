손흥민 "월드컵 고통스러웠지만, 다시 나아갈 것"

연합뉴스

"회복이 쉽지 않았다. 지금도 그 생각을 하면 고통스럽다. 모든 선수들이 같은 생각일 것이다. 그래도 바꿀 수 없는 과거를 계속해서 가지고 있는 것보다, 제가 좋아하는 일을 하면서 잊어버리고 또 앞으로 나아가려고 노력하고 있다. 계속해서 그렇게 축구선수 생활을 해왔고 앞으로도 그렇게 해야할 것 같다."

"선수들은 기자분이 취재하러 오실때, 예의도 있고 존중해서 인터뷰를 한다고 생각한다. 당연히 선수가 경기를 못할 수도 있고, 무조건 잘할 수 있는 것도 아니다. (선수와 기자간에) 서로가 사람대 사람으로서 존중할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다. 선수들도 저와 비슷한 마음가짐일 것이다. 그렇게하면 서로간에 눈을 붉힐 일도 없고, 협조해서 좋은 상황을 만들 수 있지 않을까 생각한다."

"아무 것도 요구하지 않는다. 저는 무언가를 요구하기 위해서 아니라 주려고 온 사람이니까. 팬들에게 자신들이 응원하는 대표팀을 자랑스럽게 만들고 싶다. 손흥민을 비롯하여 어떤 선수이든, 선수와 나눈 사적인 대화는 이야기하지 않겠다. (지난 월드컵에 대하여) 제가 그 자리에 없었고, 겪지않은 상황에 대해서도 마찬가지다."

손흥민이 '모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 공식훈련에 앞서 취재진과 인터뷰하고 있다.손흥민으로서도 북중미월드컵 이후 3개월만에 다시 대표팀으로 돌아오게 됐다. 23일 대표팀 공식 인터뷰에 나선 손흥민의 표정에는 조심스러워하면서도 그간의 복잡한 감정들이 묻어나는 기색이 역력했다.손흥민은 에콰도르전을 앞두고 "새로운 환경 속에서 새로운 감독님과 경기를 나서게 됐다. 모든 게 완벽하지는 않겠지만, 경기장에서 최선을 다하는 모습을 보여드릴 수 있으면 좋겠다"는 바람을 전했다.모레노 감독의 첫 인상에 대해서는 "아직은 감독님과 커뮤니케이션을 많이 안해봤지만, 축구에 대한 열정이 상당하시고 선수들도 소통도 많이 하시더라. 이런 부분은 상당히 긍정적이라는 생각이 들었다"면서 "오늘 첫 훈련을 하는데 저도 상당히 기대가 된다. 감독님과 좋은 호흡을 맞춰서 멋진 경기를 하고 싶다" 는 기대감을 드러냈다.한편으로 월드컵 이후 개인적으로 힘들었던 시간들에 대한 솔직한 심경도 털어놓았다. 손흥민은 월드컵 탈락 이후 자신의 SNS를 통하여 장문의 사과문을 올리기도 했다. 어느덧 시간이 흘렀지만, 당시의 아픔을 떠올리자 손흥민의 얼굴은 다시 어두워졌다.최근 활약 중인 유럽파 후배들에 대하여 응원을 전하기도 했다. 손흥민은 "후배들이 해외에서 뛰고있는 것만으로도 자랑스럽고 대견하다. 저도 어릴 때 해봤지만 매일 그런 경쟁 속에서 하루하루 (보내는 게) 얼마나 힘든지 알기 때문에 요즘은 후배 선수들이 어떻게 경기를 했나 하이라이트를 찾아보는 것이 저의 또 다른 취미가 됐다"며 미소를 지었다.손흥민은 지난 북중미월드컵에서 일부 기자들의 뒷담화 논란으로 인하여 인터뷰 거부 파동까지 겪으며 심한 마음고생을 겪어야 했다. '혹시 기자들에게 당부하고 싶은 게 있느냐'는 질문을 받게 되자, 손흥민은 한동안 말을 잇지 못하고 생각에 잠겼다. 잠시 후 고심 끝에 말문을 연 손흥민이 조심스럽게 털어놓은 이야기는 '존중'이었다.모레노 감독은 손흥민에게 계속 주장을 맡긴 이유에 대하여 "이번엔 제가 선택한 결정은 아니고, 기존의 상황을 존중했다. 부임하자마자 내부 사정을 잘 알지 못하는 상황에서 무언가를 바꾸는 건 내 입장에서 성급하고 위험한 결정이라고 생각했다"고 밝혔다.모레노 감독은 손흥민과 어떤 대화를 나누며 소통했는지를 묻는 말에는 "어느 한명만이 아니라 모든 선수와 똑같이 좋은 관계를 유지해야 한다고 생각한다. 선수들과 유대감을 형성하는 것은 프로로서 함께 일하 제가 원하는 것을 전달하는 데 있어서도 긍정적이라고 생각한다"는 철학을 밝혔다.한편 모레노 감독은 지난 월드컵 당시 벌어진 손흥민과 기자단간의 갈등에 대한 입장, 앞으로 한국 기자단에 바라는 점 등에 대해서는 신중하면서도 단호하게 선을 그었다.