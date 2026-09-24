결승 피스트에 서지 못했던 양승혜, 이번엔 직접 찌른다

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양승혜는 자신의 첫 아시안게임에서 대형사고를 칠수 있을까.대한체육회
펜싱 선수에게 '피스트(piste)'는 자신이 준비한 모든 것을 보여주는 공간이다. 수많은 훈련을 견디고 마침내 그곳에 올라서면 단 한 번의 찌르기, 한 번의 판단이 승부를 가른다. 한국 여자 펜싱 에페 대표팀의 막내 양승혜(20, 한국체대)에게 이번 아시안게임은 그 피스트에 한 걸음 더 가까이 다가서는 무대다.
양승혜는 에페 한 종목을 꾸준히 파고들었다. 고교 시절 정상급 선수로 성장했고, 올해 처음 국가대표가 된 뒤에는 세계적인 선배들과 같은 피스트에서 경쟁하며 빠르게 경험을 쌓았다. 아직 대표팀에서는 막내에 가깝지만 올해 국제무대에서 이미 여러 차례 시상대에 올랐다.
이번 아시안게임에서 양승혜가 출전하는 종목은 여자 에페 단체전이다. 양승혜는 송세라·임태희·이혜인과 함께 단체전에서 중국을 비롯한 아시아 강호들과 맞선다.
중학교에서 시작한 에페, 세계무대까지 올라온 스무 살
양승혜가 펜싱을 시작한 것은 중학교 시절이었다. 친구의 권유로 우연히 칼을 잡았지만 이후 에페 한 종목만 바라봤다. 충북체고 시절에는 여자 에페 개인전에서 두각을 나타냈고, 2023년 문화체육관광부 장관기대회와 2024년 전국남녀 종별 펜싱선수권대회 등에서 고등부 정상에 올랐다. 2025년에는 국가대표 후보로 선발되며 성인 대표팀 진입을 준비했다.
올해는 성장 속도가 더욱 빨라졌다. 5월 프랑스 생모르에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 여자 에페 월드컵 단체전에서 송세라·이혜인·임태희와 함께 우승했다. 한국은 결승에서 개인중립선수단(AIN)을 33-32로 꺾었다. 양승혜에게는 첫 월드컵 단체전 금메달이었다.
6월 뉴델리 아시아선수권에서는 한 단계 더 올라섰다. 한국은 여자 에페 단체전 결승에서 중국을 44-43으로 꺾고 정상에 올랐다.
7월 홍콩 세계선수권에서도 한국 여자 에페는 동메달을 차지했다. 8강까지 멕시코와 카자흐스탄, 우크라이나를 차례로 꺾은 한국은 준결승에서 이탈리아에 44-45로 한 점 차 패배를 당했다. 그러나 3·4위전에서 헝가리를 45-40으로 꺾으며 시상대에 올랐다.
짧은 기간 동안 월드컵과 아시아선수권, 세계선수권을 경험하면서 양승혜는 단순한 유망주에서 국제무대를 경험한 대표 선수로 성장했다. 대표팀 선배들과 함께 훈련하면서 플레이 스타일도 더욱 분명해졌다. 상대보다 신체 조건이 불리할 경우 스텝을 잘게 가져가고 움직임을 많이 주면서 빈틈을 찾는 것이다.