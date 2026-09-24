결승 피스트에 서지 못했던 양승혜, 이번엔 직접 찌른다

대한체육회

큰사진보기 ▲왼쪽부터 임태희, 송세라, 양승혜, 이혜인 대한펜싱협회

"우승 기뻤다... 다음에는 피스트에 들어가고파"



양승혜에게 올해 5월 월드컵 우승은 기쁨만 남은 대회는 아니었다. 한국이 정상에 오르는 순간에도 양승혜는 결승 피스트에 직접 들어가지 못했다. 당시 그는 예비 멤버로 대회를 치렀고, 팀이 우승하는 모습을 피스트 밖에서 지켜봤다.



그 경험은 오히려 다음 목표를 분명하게 만들었다. 양승혜는 최근 <세계일보>와의 인터뷰에서 "팀이 우승해서 정말 기뻤다"면서도 "결승에 제가 직접 들어가지는 못했으니까, 다음에는 저도 중요한 순간에 피스트에 들어가서 팀에 도움이 되고 싶다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 팀의 일원으로 우승하는 데서 더 나아가 자신의 칼로 직접 힘을 보태고 싶다는 뜻이었다.



그런 점에서 이번 아시안게임은 기회다. 일단 가장 난적으로 꼽히는 상대는 역시 중국이다. 한국 여자 에페는 올해 중국을 상대로 아시아선수권 결승에서 44-43 승리를 거뒀다. 한 점 차 박빙의 승부였던만큼 이번에 다시 맞붙더라도 접전이 될 가능성이 높다는 평가다.



단체전은 개인전과 다르다. 한 명이 잘한다고 끝나는 경기가 아니다. 한 선수가 만들어낸 흐름을 다음 선수가 이어받고, 위기에서 점수를 지켜내는 과정이 반복된다. 팀원 모두가 상대 선수의 스타일과 경기 흐름을 파악하고 마지막까지 집중력을 유지하는 것이 중요하다.



여자 에페 단체전은 25일 일본 아이치현 도코나메시의 'Aichi Sky Expo'에서 열린다. 대회 공식 일정상 여자 에페 단체전은 오전 세션에서 시작해 오후에 준결승과 결승이 이어진다.



양승혜에게는 첫 아시안게임이다. 하지만 피스트에 서는 것만으로 만족할 단계는 지났다. 올해 월드컵 우승과 아시아선수권 금메달, 세계선수권 동메달을 경험하며 대표팀의 경쟁력을 확인했다. 이제 남은 것은 자신에게 찾아올 순간을 잡는 일이다.



5월 대회 우승을 피스트 밖에서 지켜봤던 양승혜가 이번에는 직접 칼을 들고 팀의 승부에 힘을 보탤 수 있을까. 신예 검객의 아시안게임 데뷔전에 시선이 집중되는 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 왼쪽부터 임태희, 송세라, 양승혜, 이혜인양승혜에게 올해 5월 월드컵 우승은 기쁨만 남은 대회는 아니었다. 한국이 정상에 오르는 순간에도 양승혜는 결승 피스트에 직접 들어가지 못했다. 당시 그는 예비 멤버로 대회를 치렀고, 팀이 우승하는 모습을 피스트 밖에서 지켜봤다.그 경험은 오히려 다음 목표를 분명하게 만들었다. 양승혜는 최근 <세계일보>와의 인터뷰에서 "팀이 우승해서 정말 기뻤다"면서도 "결승에 제가 직접 들어가지는 못했으니까, 다음에는 저도 중요한 순간에 피스트에 들어가서 팀에 도움이 되고 싶다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 팀의 일원으로 우승하는 데서 더 나아가 자신의 칼로 직접 힘을 보태고 싶다는 뜻이었다.그런 점에서 이번 아시안게임은 기회다. 일단 가장 난적으로 꼽히는 상대는 역시 중국이다. 한국 여자 에페는 올해 중국을 상대로 아시아선수권 결승에서 44-43 승리를 거뒀다. 한 점 차 박빙의 승부였던만큼 이번에 다시 맞붙더라도 접전이 될 가능성이 높다는 평가다.단체전은 개인전과 다르다. 한 명이 잘한다고 끝나는 경기가 아니다. 한 선수가 만들어낸 흐름을 다음 선수가 이어받고, 위기에서 점수를 지켜내는 과정이 반복된다. 팀원 모두가 상대 선수의 스타일과 경기 흐름을 파악하고 마지막까지 집중력을 유지하는 것이 중요하다.여자 에페 단체전은 25일 일본 아이치현 도코나메시의 'Aichi Sky Expo'에서 열린다. 대회 공식 일정상 여자 에페 단체전은 오전 세션에서 시작해 오후에 준결승과 결승이 이어진다.양승혜에게는 첫 아시안게임이다. 하지만 피스트에 서는 것만으로 만족할 단계는 지났다. 올해 월드컵 우승과 아시아선수권 금메달, 세계선수권 동메달을 경험하며 대표팀의 경쟁력을 확인했다. 이제 남은 것은 자신에게 찾아올 순간을 잡는 일이다.5월 대회 우승을 피스트 밖에서 지켜봤던 양승혜가 이번에는 직접 칼을 들고 팀의 승부에 힘을 보탤 수 있을까. 신예 검객의 아시안게임 데뷔전에 시선이 집중되는 이유다. 아시안게임데뷔전 양승혜 신예검객 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 부상도 막지 못했다... 오상욱, 아시안게임 사브르 2연패

양승혜는 자신의 첫 아시안게임에서 대형사고를 칠수 있을까.펜싱 선수에게 '피스트(piste)'는 자신이 준비한 모든 것을 보여주는 공간이다. 수많은 훈련을 견디고 마침내 그곳에 올라서면 단 한 번의 찌르기, 한 번의 판단이 승부를 가른다. 한국 여자 펜싱 에페 대표팀의 막내 양승혜(20, 한국체대)에게 이번 아시안게임은 그 피스트에 한 걸음 더 가까이 다가서는 무대다.양승혜는 에페 한 종목을 꾸준히 파고들었다. 고교 시절 정상급 선수로 성장했고, 올해 처음 국가대표가 된 뒤에는 세계적인 선배들과 같은 피스트에서 경쟁하며 빠르게 경험을 쌓았다. 아직 대표팀에서는 막내에 가깝지만 올해 국제무대에서 이미 여러 차례 시상대에 올랐다.이번 아시안게임에서 양승혜가 출전하는 종목은 여자 에페 단체전이다. 양승혜는 송세라·임태희·이혜인과 함께 단체전에서 중국을 비롯한 아시아 강호들과 맞선다.양승혜가 펜싱을 시작한 것은 중학교 시절이었다. 친구의 권유로 우연히 칼을 잡았지만 이후 에페 한 종목만 바라봤다. 충북체고 시절에는 여자 에페 개인전에서 두각을 나타냈고, 2023년 문화체육관광부 장관기대회와 2024년 전국남녀 종별 펜싱선수권대회 등에서 고등부 정상에 올랐다. 2025년에는 국가대표 후보로 선발되며 성인 대표팀 진입을 준비했다.올해는 성장 속도가 더욱 빨라졌다. 5월 프랑스 생모르에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 여자 에페 월드컵 단체전에서 송세라·이혜인·임태희와 함께 우승했다. 한국은 결승에서 개인중립선수단(AIN)을 33-32로 꺾었다. 양승혜에게는 첫 월드컵 단체전 금메달이었다.6월 뉴델리 아시아선수권에서는 한 단계 더 올라섰다. 한국은 여자 에페 단체전 결승에서 중국을 44-43으로 꺾고 정상에 올랐다.7월 홍콩 세계선수권에서도 한국 여자 에페는 동메달을 차지했다. 8강까지 멕시코와 카자흐스탄, 우크라이나를 차례로 꺾은 한국은 준결승에서 이탈리아에 44-45로 한 점 차 패배를 당했다. 그러나 3·4위전에서 헝가리를 45-40으로 꺾으며 시상대에 올랐다.짧은 기간 동안 월드컵과 아시아선수권, 세계선수권을 경험하면서 양승혜는 단순한 유망주에서 국제무대를 경험한 대표 선수로 성장했다. 대표팀 선배들과 함께 훈련하면서 플레이 스타일도 더욱 분명해졌다. 상대보다 신체 조건이 불리할 경우 스텝을 잘게 가져가고 움직임을 많이 주면서 빈틈을 찾는 것이다.