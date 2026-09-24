끝내 극복하지 못한 박세웅의 '대전 포비아'

롯데자이언츠

23일 대전 한화전 선발로 나온 박세웅, 대전 포비아를 끝내 극복하지 못했다롯데가 23일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 한화와의 경기에서 9vs5로 승리를 거뒀다. 힘겨운 역전승이었다.선취점을 한화에게 내주면서 경기를 어렵게 끌려가던 롯데. 6회에 4vs4로 극적인 동점을 만들더니, 7회에 역전을 시작으로 계속해서 추가점을 뽑아냈다. 리드오프 황성빈이 4출루 3득점 3도루, 레이예스가 4안타 4타점을 기록하는 등 롯데 타선은 이날 13안타 6사사구로 9점을 뽑아냈다.이번 승리로 롯데는 5연승에 성공했고, 한화는 9연패의 늪에 빠지게 되었다. 하지만 이런 승리 속에서도 '안경 에이스' 박세웅은 웃지 못했다.박세웅은 이날 선발로 등판을 했다. 결과는 5.1이닝 9피안타(2피홈런) 2사사구 4탈삼진 4실점(4자책). 팀은 승리했지만, 박세웅의 기록은 아쉬움이 남을 수밖에 없다.사실 박세웅은 그동안 대전만 오면 힘을 쓰질 못했다. 한화의 예전 홈구장이었던 한밭야구장에서는 10경기 8패 평균자책점 9.00이었다. 48이닝 동안 49실점(48자책)을 했다. 출루 허용률(1.98)부터 피안타율(0.356), 피OPS(1.049) 등 세부 지표도 좋지 않았다.작년부터 개장된 한화의 신구장인 볼파크에서도 2차례 나왔으나 1패 평균자책점 5.00으로 좋지 않았다. 9이닝 동안 6실점(5자책)을 했다. 올해도 1차례 선발로 나왔으나 2.2이닝 2실점(2자책)으로 조기 강판되었다.박세웅도 이를 알고 있었다. 그는 "대전에 약한 것은 알고 있지만, 징크스라고 생각하지 않는다. 내 스스로 (징크스라고) 생각하면 더 안풀릴 것 같아서 그런 생각 자체를 하지 않는다"라고 말했다.그래서였을까. 시작은 좋았다. 1회말 세 타자를 공 11개로 잡아내면서 삼자범퇴를 했다. 하지만 2회에 흔들렸다. 김태연과 이도윤에게 안타를 내주며 2사 1, 2루의 위기를 자초했다. 설상가상 박정현에게 내야안타로 1점을 주더니, 뒤이어 심우준에게도 1타점 적시타를 맞았다. 스코어는 0vs2.3회초 롯데 타선이 1점을 만회했지만, 박세웅의 불안함은 여전했다. 3회말 최인호와 한지윤에게 백투백 홈런을 허용하고 말았다. 스코어는 1vs4.다행히 4회를 삼자범퇴로 막았다. 5회초 롯데 타선도 2점을 추격하며 박세웅에게 힘을 보탰다. 박세웅도 5회말에 2사 1, 3루의 위기가 있었으나 허인서를 뜬공으로 막아내며 위기에서 벗어났다. 그뿐만 아니라 롯데 타선도 6회에 1점을 더 보태며 4vs4 동점을 만들어냈다.그러나 박세웅이 더 이상 버텨내질 못했다. 6회말 선두타자 이도윤을 삼진으로 잡았지만, 박정현에게 안타를 허용하고 말았다. 투구 수도 98개로 많아졌고, 롯데 벤치도 선발 박세웅을 교체할 수밖에 없었다. 박세웅도 아쉬움을 남긴 채 마운드에서 내려왔다. 다행히 뒤이어 올라온 박정민이 6회를 깔끔하게 막아내며 박세웅의 승계 주자를 잔루로 만들었다.팀은 승리했지만 박세웅에겐 '대전 포비아'를 극복하지 못한 아쉬움이 남는 경기였다.