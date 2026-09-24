부상도 막지 못했다... 오상욱, 아시안게임 사브르 2연패

대한체육회

큰사진보기 ▲개인전을 제패한 오상욱은 26일 단체전에서도 금메달을 따내겠다는 의지를 밝혔다. 대한체육회

구본길에서 오상욱으로 이어진 5연패…아시아 정상 지켰다



이번 금메달은 한국 남자 사브르의 강세를 이어간 기록이기도 하다. 한국은 2010 광저우 대회부터 남자 사브르 개인전에서 금메달을 놓치지 않았다.



구본길이 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 3연패를 달성했고, 오상욱이 2022 항저우와 2026 아이치·나고야에서 2회 연속 정상에 오르면서 5개 대회 연속 금메달이라는 기록을 이어갔다.



오상욱 개인으로도 아시안게임 2연패는 또 하나의 이정표다. 그는 2024 파리올림픽에서 한국 남자 사브르 선수 최초로 개인전 금메달을 따낸 데 이어 단체전에서도 우승하며 2관왕에 올랐다. 이후 한 시즌 태극마크를 내려놓고 재충전한 뒤 대표팀에 복귀했고, 다시 아시안게임 정상에 섰다.



항저우에서는 구본길을 꺾고 처음 아시안게임 개인전 금메달을 따냈고, 이번에는 자신의 타이틀을 지켜냈다. 특히 이번 대회에는 세계랭킹 2위 도경동도 출전했지만 8강에서 탈락하면서 둘의 준결승 맞대결은 성사되지 않았다. 오상욱은 도경동이 탈락한 뒤 자신이 그 몫까지 해내야 한다는 생각을 했다고 밝혔다.



부상도, 두 점의 열세도 오상욱을 막지 못했다. 그렇게 한국 남자 사브르의 아시안게임 5연패와 자신의 2연패를 동시에 완성하며, 최강 검객의 자리를 다시 한번 지켜냈다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 개인전을 제패한 오상욱은 26일 단체전에서도 금메달을 따내겠다는 의지를 밝혔다.이번 금메달은 한국 남자 사브르의 강세를 이어간 기록이기도 하다. 한국은 2010 광저우 대회부터 남자 사브르 개인전에서 금메달을 놓치지 않았다.구본길이 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 3연패를 달성했고, 오상욱이 2022 항저우와 2026 아이치·나고야에서 2회 연속 정상에 오르면서 5개 대회 연속 금메달이라는 기록을 이어갔다.오상욱 개인으로도 아시안게임 2연패는 또 하나의 이정표다. 그는 2024 파리올림픽에서 한국 남자 사브르 선수 최초로 개인전 금메달을 따낸 데 이어 단체전에서도 우승하며 2관왕에 올랐다. 이후 한 시즌 태극마크를 내려놓고 재충전한 뒤 대표팀에 복귀했고, 다시 아시안게임 정상에 섰다.항저우에서는 구본길을 꺾고 처음 아시안게임 개인전 금메달을 따냈고, 이번에는 자신의 타이틀을 지켜냈다. 특히 이번 대회에는 세계랭킹 2위 도경동도 출전했지만 8강에서 탈락하면서 둘의 준결승 맞대결은 성사되지 않았다. 오상욱은 도경동이 탈락한 뒤 자신이 그 몫까지 해내야 한다는 생각을 했다고 밝혔다.부상도, 두 점의 열세도 오상욱을 막지 못했다. 그렇게 한국 남자 사브르의 아시안게임 5연패와 자신의 2연패를 동시에 완성하며, 최강 검객의 자리를 다시 한번 지켜냈다. 남자사브르개인전2연패 아시안게임 금메달 오상욱 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 결승 피스트에 서지 못했던 양승혜, 이번엔 직접 찌른다

오상욱은 잇따른 부상 악재를 이겨내고 아시안게임 남자 사브르 개인전 2연패를 달성했다.한국 펜싱의 간판 오상욱(29, 대전광역시청)이 잇따른 부상 악재를 이겨내고 아시안게임 남자 사브르 개인전 2연패를 달성했다.오상욱은 23일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 있었던 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승에서 중국의 선천펑을 15-13으로 꺾고 금메달을 차지했다. 2022 항저우 대회에 이어 두 대회 연속 정상에 오르며 명성을 지켰다.이번 대회 한국 선수단의 8번째 금메달이자 전날 여자 에페 개인전에서 우승한 송세라(부산광역시청)에 이은 한국 펜싱의 두 번째 금메달이다.이번 우승은 오상욱에게 의미가 크다. 2025~2026시즌 대표팀에 복귀한 뒤 아시안게임을 준비하는 과정에서 허리 추간판탈출증으로 고생했고, 수술을 선택하면 대회 출전이 어려워질 수 있어 치료와 훈련을 병행했다.그럼에도 불구하고 올해 1월과 5월 국제펜싱연맹(FIE) 월드컵 개인전에서 두 차례 우승했고, 6월 아시아선수권대회에서도 개인전 정상에 올랐다. 몸 상태가 완벽하지 않은 상황에서도 중요한 대회마다 정상급 경기력을 유지했고, 결국 아시안게임에서도 가장 높은 자리에 올랐다.결승은 처음부터 순탄하지 않았다. 오상욱은 선천펑과 초반부터 팽팽하게 맞섰고 1라운드를 8-7로 앞선 채 마쳤다. 하지만 2라운드 시작과 함께 4연속 실점을 허용하면서 흐름을 내줬다. 여기에 경기 초반 발이 겹치면서 오른쪽 발목에 충격을 입는 변수까지 발생했다. 오상욱은 통증을 안고도 경기를 계속했다.점수는 11-13까지 벌어졌다. 한 점만 더 내주면 3점 차로 밀릴 수 있는 상황이었다. 그러나 오상욱은 여기서 흔들리지 않았다. 13-13 동점을 만든 뒤 다시 두 점을 연속으로 가져갔다. 11-13에서 4점을 내리 따내 15-13으로 승부를 뒤집은 것이다. 사실상의 승부처는 바로 이 마지막 4점이었다.오상욱은 경기 후 발목에 대해 "욱신욱신한 것 같지만, 단체전 출전에는 문제없을 것 같다"고 말했다. 개인전 금메달을 따냈지만 오는 26일 남자 사브르 단체전이 남아 있기 때문이다.부상에도 마지막 순간까지 공격을 멈추지 않았던 오상욱은 금메달이 확정된 뒤 태극기를 들고 피스트 위에서 우승의 기쁨을 만끽했다.