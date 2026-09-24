태국 콜드게임 완파한 류지현호, 박재현 존재감 폭발

연합뉴스

23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 더그아웃으로 향하며 웃고 있다.마운드를 지킨 투수진들의 활약도 빛났으나 중요할 때마다 해결사 역할을 해낸 박재현의 존재감도 상당히 뚜렷했다. 지난해 KIA 타이거즈 3라운드에 지명되며 프로 무대를 밟은 박재현은 이번 시즌 기량이 만개한 느낌을 주고 있다.특유의 허슬 플레이로 팬들의 사랑을 듬뿍 받고 있으며 대표팀 합류 직전까지 120경기에 출전해 타율 0.293, 137안타, 17홈런, 66타점, 74득점, 19도루, OPS 0.808을 기록하며 주전 외야수로 도약했다.이를 통해 아시안게임에 참가하는 대표팀까지 합류하는 영광을 누리게 됐다. 첫 국제 대회인 만큼 긴장될 수 있으나 박재현은 전혀 개의치 않는 모습을 보여주고 있다.1차전 대만전부터 존재감을 보여줬다. 선발 투수로 나선 린이웨이를 상대로 대표팀 타선이 침묵하고 있던 2회 1사 만루에서 바깥쪽 빠른 공을 밀어 좌익수 희생 플라이, 즉 결승 타점을 만들어냈다.홍콩전에서도 경기 중반 투입된 이후 7회 적시타를 만들며 2경기 연속 타점을 생산했다. 기세를 이어 태국전에서도 빛을 발휘했다. 박재현은 1번 타자(중견수)로 출격해 1회 볼넷을 얻어내자, 곧바로 도루를 통해 2루 베이스를 훔쳤다.특히 도루 과정에서 포수 송구에 꼬리뼈를 맞고 통증을 호소했으나 끝까지 뛰어 선취 득점을 만들었다. 이날 경기 백미는 2회 무사 만루였다. 3-0에서 초구를 받아쳐 우월 만루홈런을 터뜨리며 단숨에 7-0으로 벌리는 데 성공한 것. 또 3회에는 우전 적시타를 추가해 이날만 5타점을 뽑아내는 괴력을 보여줬다.조별리그 3경기서 박재현은 6타수 3안타 1홈런 7타점 타율 0.500을 기록하며 펄펄 날았다. 특히 KBO에서 보여줬던 득점권 상황(득점권 타율 0.349)에 강한 모습이 그대로 나온 점은 상당히 긍정적이었다.물론 상대적으로 상당한 약체인 홍콩·태국을 상대한 만큼 큰 의미를 부여하기는 힘들다. 다만 슈퍼 라운드를 앞둔 시점에서 확실한 타격 감각을 끌어올렸고, 중요한 순간마다 득점 생산에 관여했다는 점은 분명 고무적이다.또 첫 국제 대회라는 부담 속에서도 꾸준히 자신의 몫을 해내고 있는 만큼, 박재현이 슈퍼 라운드에서도 흐름을 이어간다면 류지현호 타선에 또 하나의 확실한 카드가 될 수 있다.박재현은 태국전 종료 후 "이제 일본·대만을 만나야 하는데, 지금처럼 최선을 다하겠다"라며 각오를 다졌다.