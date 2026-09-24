'펜싱' 오상욱, 발목 부상에도 AG 왕좌 지켰다

발목 부상에도 오상욱(대전광역시청)은 무너지지 않았고, 끝내 금메달을 목에 걸었다.오상욱(3위)은 23일 오후 일본 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 펜싱 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국·28위)에 15-13으로 승리했다.펜싱 사브르는 허리 위 상체 전체를 공격할 수 있고, 찌르기뿐만 아니라 칼날을 이용한 베기 역시 득점으로 인정되는 종목이다. 두 선수가 거의 동시에 공격할 시에는 공격권 규칙이 적용되며, 개인전에서는 일반적으로 15점을 먼저 따내는 선수가 승리하게 된다.이는 빠른 출발, 거리 조절, 순간적인 공격 타이밍이 승부를 좌우하는 만큼 펜싱 종목 가운데서 속도감이 가장 두드러진다. 특히 이 종목에서는 대한민국 펜싱 간판 오상욱이 간판이다.그만큼 이번 대회 기대감이 상당했던 가운데 오상욱의 결승전 출발은 쉽지 않았다. 첫 득점을 기록하는 과정에서 상대 발에 오른발을 밟히며 발목 부상을 당했다.응급처치 후 다시 복귀한 오상욱. 4-1까지 점수 차를 벌리며 우려를 불식시키는 듯했지만, 7-7까지 추격을 허용하며 위기를 맞았다.두 번째 피리어드에서도 위기는 이어졌다. 11-9까지 밀렸고, 선천펑의 공격에 당하기도 했다. 하지만, 오상욱은 물러서지 않았다. 타이밍을 뺏는 정확한 찌르기와 함께 득점을 추가했고, 특히 13-12로 뒤진 가운데 보여준 다리 찢기를 이용한 공격은 이날 경기의 백미였다.기세를 이어 오상욱은 내리 2점을 추가하며 선천펑을 제압하고 금메달을 목에 걸었다.역시 오상욱이었다. 사실 이번 대회 출발이 그리 좋지 않았다.예선 2조에 속한 그는 1차전 호팍람(홍콩·46위)를 제압하며 기분 좋은 스타트를 보여줬으나 이슬람베크 압다조프(우즈베키스탄·54위)와 캉탱 사이사나 조프루아(라오스·487위)에 연이어 패배하며 자존심을 구겼다.한 수 아래 상대들에게 일격을 허용하며 흔들렸으나 빠르게 흐름을 되찾았다. 3승 2패로 조별리그를 통과했고, 16강에서는 다시 만난 호팍람에 15-9 승리를 챙겼다.이어 8강에서는 찬 록헤이 로이스(홍콩·44위)에 15-6 스코어로, 4강에서 아르툠 사르키샨(카자흐스탄·50위)를 상대로 15-9로 이겼다.결승에서도 짜릿한 역전극을 완성한 오상욱은 직전 항저우 대회에 이어 남자 펜싱 사브르 2연패 위업을 달성하며 활짝 웃었다.이로써 대한민국 남자 펜싱 사브르의 강세도 이어졌다. 구본길이 2010 광저우·2014 인천·2018 자카르타-팔렘방까지 3연패를 달성한 데 이어, 오상욱이 2연패로 그 뒤를 이었다. 무려 5개 대회 연속 금메달을 가져오고 있는 셈.값진 금메달을 따낸 오상욱은 경기 후 "단체전이 남았으니까 너무 만족하고 뿌듯해 하기보다는 다 끝나고 좋아하겠다"며 "아시안게임에 나올 때마다 한국 사브르가 워낙 강하다 보니 개인전까지는 만족할 시간이 없다. 단체전도 금메달이 너무 보이니까 그것까지 따야 정말 기쁘게 느껴질 것 같다"고 했다.한편, 오상욱이 포함된 한국 남자 사브르 대표팀은 오는 26일 오전 11시 30분부터 아이치 스카이 엑스포에서 단체전 금메달 사냥에 나선다.